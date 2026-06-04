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Vidhan Parishad Election 2026: सुनेत्रा पवारांचा शरद पवारांना फोन; नेमकं घडलं काय?

Updated On: Jun 04, 2026 | 04:22 PM IST
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सारांश

वरिष्ठ नेतृत्वाच्या निर्देशानंतर श्रीकांत पाटील यांनी निवडणुकीतून माघार घेतली. त्यामुळे पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील निवडणूक बिनविरोध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

Sunetra Pawar calls Sharad Pawar Pune election

Pune Vidhan Parishad Election 2026: सुनेत्रा पवारांचा शरद पवारांना फोन; पुणे विधानपरिषद निवडणूक बिनविरोध

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विस्तार
  • विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे
  • सुनेत्रा पवार यांचा ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना फोन
  • विक्रम काकडे यांच्या उमेदवारीसाठीही प्रयत्न सुरू
Vidhan Parishad Election 2026: पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले असताना एक महत्त्वाची राजकीय घडामोड समोर आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षा आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार ( Sharad Pawar) यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधत पुण्यातील निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी पुढाकार घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.

पुणे विधान परिषद मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाकडून विक्रम काकडे यांना उमेदवारी दिली आहे. दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटा कडून श्रीकांत पाटील यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे या मतदारसंघात अटीतटीची लढत होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.

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मात्र, निवडणूक बिनविरोध करण्याच्या प्रयत्नांतर्गत सुनेत्रा पवार यांनी थेट शरद पवार यांच्याशी संवाद साधून त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवाराने अर्ज मागे घ्यावा, अशी विनंती केल्याचे सांगितले जात आहे. त्यानंतर शरद पवार यांनी स्वतः श्रीकांत पाटील यांच्याशी संपर्क साधून उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या सूचना दिल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.

वरिष्ठ नेतृत्वाच्या निर्देशानंतर श्रीकांत पाटील यांनी निवडणुकीतून माघार घेतली. त्यामुळे पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील निवडणूक बिनविरोध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या घडामोडीमुळे महायुती आणि महाविकास आघाडीतील राजकीय समीकरणांबाबत नव्या चर्चांना उधाण आले आहे.

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दरम्यान, विक्रम काकडे यांच्या उमेदवारीसाठीही प्रयत्न सुरू होते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, काकडे यांनीदेखील शरद पवार यांच्याशी संपर्क साधून निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी सहकार्याची विनंती केली होती. अखेर दोन्ही बाजूंच्या चर्चांना यश आल्याने पुण्यातील निवडणुकीची रंगत संपुष्टात आली असून विक्रम काकडे यांच्या निवडीचा मार्ग सुकर झाला आहे. या घडामोडींमुळे राज्यातील विधान परिषद निवडणुकांमध्ये समन्वय आणि राजकीय तडजोडींचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.

 

Web Title: Pune mlc election unopposed sunetra pawars direct call to sharad pawar seals the deal

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Published On: Jun 04, 2026 | 04:22 PM

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