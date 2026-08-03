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Entertainment News: २९ व्या वर्षी पूर्ण केलं कोट्यवधींचं स्वप्न! कोण आहे ‘ही’ अभिनेत्री? घराच्या नावाने वेधलं लक्ष

Updated On: Aug 03, 2026 | 06:40 PM IST
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सारांश

Entertainment News: सोशल मीडियातून लोकप्रिय झालेली अभिनेत्री आणि कंटेंट क्रिएटरने अवघ्या २९ व्या वर्षी मुंबईतील गोरेगावमध्ये सुमारे ५ कोटी रुपयांचे स्वप्नातील घर खरेदी केले आहे. नव्या घराची झलक तिने चाहत्यांसोबत सोशल मीडियावर शेअर केली असून तिच्या या यशाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

Entertainment News: २९ व्या वर्षी पूर्ण केलं कोट्यवधींचं स्वप्न (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Entertainment News: २९ व्या वर्षी पूर्ण केलं कोट्यवधींचं स्वप्न (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • अभिनेत्रीने २९ व्या वर्षी ५ कोटींचं घर घेतलं.
  • गोरेगावमधील नव्या घराची झलक शेअर केली.
  • चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.
Dream Home at the Age of 29 Actress: स्वतःचं घर असावं, हे प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. विशेषतः मुंबईसारख्या महागड्या शहरात स्वतःच्या मेहनतीच्या पैशातून घर खरेदी करणं ही मोठी उपलब्धी मानली जाते. सोशल मीडियातून लोकप्रिय झालेली अभिनेत्री आणि कंटेंट क्रिएटर मनीषा राणी हिने हे स्वप्न अवघ्या 29 व्या वर्षी पूर्ण केलं आहे. नव्या घराची झलक तिने चाहत्यांसोबत शेअर केली असून तिच्या यशाचं सर्वत्र कौतुक होत आहे.

‘बिग बॉस OTT 2’मुळे घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री

‘बिग बॉस OTT 2’मुळे घराघरात पोहोचलेल्या मनीषाने मुंबईतील गोरेगाव परिसरात आलिशान फ्लॅट खरेदी केला आहे. अनेक वर्षांच्या मेहनतीनंतर तिने हे घर घेतलं असून, प्रत्येक कोपरा स्वतःच्या आवडीनुसार सजवण्यासाठी तिने पुरेसा वेळ दिला. घर तयार झाल्यानंतर त्याची पहिली झलक पाहून चाहत्यांनी तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला.(Entertainment News: )

घराची किंमत सुमारे इतके कोटी

मिळालेल्या माहितीनुसार, या घराची किंमत सुमारे पाच कोटी रुपये आहे. मात्र केवळ घर घेऊन ती थांबली नाही. घराचं सौंदर्य अधिक खुलावं म्हणून इंटीरियरवरही मोठी गुंतवणूक करण्यात आली. जवळपास एका वर्षाच्या नियोजनानंतर हे काम पूर्ण झालं. घरातील सजावट, फर्निचर, प्रकाशयोजना आणि रंगसंगती यासाठी तब्बल एक कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.

17 मजल्यावर घर

मनीषाचं हे 3-BHK घर एका उंच इमारतीच्या 17 व्या मजल्यावर आहे. घरातून दिसणारं शहराचं दृश्य आणि आधुनिक पद्धतीने तयार केलेलं इंटीरियर पाहून अनेकजण प्रभावित झाले आहेत. या घराला तिने आंगण’ हे नाव दिलं आहे. तिच्या मते, हे फक्त राहण्याचं ठिकाण नाही, तर कुटुंबीय, मित्र आणि आठवणींनी भरलेलं एक खास घर असावं, अशी तिची इच्छा आहे.

यूट्यूब चॅनेलवर होम टूरचा व्हिडिओ शेअर

मनीषाने तिच्या यूट्यूब चॅनेलवर होम टूरचा व्हिडिओ शेअर करत घरातील प्रत्येक भाग दाखवला. प्रवेशद्वारापासून हॉल, डायनिंग एरिया, किचन, बेडरूम आणि बाल्कनीपर्यंत प्रत्येक जागा वेगळ्या पद्धतीने सजवण्यात आली आहे. प्रत्येक खोलीसाठी स्वतंत्र रंगसंगती निवडण्यात आली असून आधुनिक शैली आणि साधेपणाचा सुंदर मिलाफ या घरात पाहायला मिळतो.

घरातील हा कोपरा तिच्यासाठी सर्वात शांत

घरात प्रवेश करताच सर्वात आधी छोटंसं मंदिर दिसतं. येथे हनुमान, गणपती, महादेव आणि लक्ष्मीमातेच्या मूर्ती ठेवण्यात आल्या आहेत. वास्तुशास्त्राचा विचार करून मंदिराची जागा निश्चित करण्यात आल्याचं मनीषाने सांगितलं. घरातील हा कोपरा तिच्यासाठी सर्वात शांत आणि सकारात्मक असल्याचंही तिने नमूद केलं.

होम टूरदरम्यान अभिनेत्री भावुक

होम टूरदरम्यान मनीषा अनेकदा भावुक झालेली दिसली. एकेकाळी मुंबईत स्वतःचं घर असण्याची कल्पनाही केली नव्हती, पण आज ते वास्तवात उतरल्याचं सांगताना तिच्या भावना अनावर झाल्या. या यशामागे चाहत्यांचं प्रेम आणि पाठिंबा असल्याचं सांगत तिने सर्वांचे मनापासून आभार मानले.

सोशल मीडियावर छोटे व्हिडिओ

बिहारमधील साध्या कुटुंबातून आलेल्या मनीषाने सोशल मीडियावर छोटे व्हिडिओ तयार करत आपला प्रवास सुरू केला. तिची वेगळी शैली आणि विनोदी सादरीकरणामुळे ती लोकप्रिय झाली. त्यानंतर ‘बिग बॉस OTT 2’, ‘झलक दिखला जा 11’ आणि विविध म्युझिक व्हिडिओंमुळे तिला मोठी ओळख मिळाली. आज स्वतःच्या मेहनतीच्या जोरावर तिने स्वप्नातील घर उभं केलं असून तिचा हा प्रवास अनेक तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.

 

Web Title: Manisha rani buys 5 crore dream home in goregaon

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Published On: Aug 03, 2026 | 06:40 PM

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