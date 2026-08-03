Entertainment News: २९ व्या वर्षी पूर्ण केलं कोट्यवधींचं स्वप्न! कोण आहे ‘ही’ अभिनेत्री? घराच्या नावाने वेधलं लक्ष

‘बिग बॉस OTT 2’मुळे घराघरात पोहोचलेल्या मनीषाने मुंबईतील गोरेगाव परिसरात आलिशान फ्लॅट खरेदी केला आहे. अनेक वर्षांच्या मेहनतीनंतर तिने हे घर घेतलं असून, प्रत्येक कोपरा स्वतःच्या आवडीनुसार सजवण्यासाठी तिने पुरेसा वेळ दिला. घर तयार झाल्यानंतर त्याची पहिली झलक पाहून चाहत्यांनी तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला.(Entertainment News: )
मिळालेल्या माहितीनुसार, या घराची किंमत सुमारे पाच कोटी रुपये आहे. मात्र केवळ घर घेऊन ती थांबली नाही. घराचं सौंदर्य अधिक खुलावं म्हणून इंटीरियरवरही मोठी गुंतवणूक करण्यात आली. जवळपास एका वर्षाच्या नियोजनानंतर हे काम पूर्ण झालं. घरातील सजावट, फर्निचर, प्रकाशयोजना आणि रंगसंगती यासाठी तब्बल एक कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.
मनीषाचं हे 3-BHK घर एका उंच इमारतीच्या 17 व्या मजल्यावर आहे. घरातून दिसणारं शहराचं दृश्य आणि आधुनिक पद्धतीने तयार केलेलं इंटीरियर पाहून अनेकजण प्रभावित झाले आहेत. या घराला तिने ‘आंगण’ हे नाव दिलं आहे. तिच्या मते, हे फक्त राहण्याचं ठिकाण नाही, तर कुटुंबीय, मित्र आणि आठवणींनी भरलेलं एक खास घर असावं, अशी तिची इच्छा आहे.
मनीषाने तिच्या यूट्यूब चॅनेलवर होम टूरचा व्हिडिओ शेअर करत घरातील प्रत्येक भाग दाखवला. प्रवेशद्वारापासून हॉल, डायनिंग एरिया, किचन, बेडरूम आणि बाल्कनीपर्यंत प्रत्येक जागा वेगळ्या पद्धतीने सजवण्यात आली आहे. प्रत्येक खोलीसाठी स्वतंत्र रंगसंगती निवडण्यात आली असून आधुनिक शैली आणि साधेपणाचा सुंदर मिलाफ या घरात पाहायला मिळतो.
घरात प्रवेश करताच सर्वात आधी छोटंसं मंदिर दिसतं. येथे हनुमान, गणपती, महादेव आणि लक्ष्मीमातेच्या मूर्ती ठेवण्यात आल्या आहेत. वास्तुशास्त्राचा विचार करून मंदिराची जागा निश्चित करण्यात आल्याचं मनीषाने सांगितलं. घरातील हा कोपरा तिच्यासाठी सर्वात शांत आणि सकारात्मक असल्याचंही तिने नमूद केलं.
होम टूरदरम्यान मनीषा अनेकदा भावुक झालेली दिसली. एकेकाळी मुंबईत स्वतःचं घर असण्याची कल्पनाही केली नव्हती, पण आज ते वास्तवात उतरल्याचं सांगताना तिच्या भावना अनावर झाल्या. या यशामागे चाहत्यांचं प्रेम आणि पाठिंबा असल्याचं सांगत तिने सर्वांचे मनापासून आभार मानले.
बिहारमधील साध्या कुटुंबातून आलेल्या मनीषाने सोशल मीडियावर छोटे व्हिडिओ तयार करत आपला प्रवास सुरू केला. तिची वेगळी शैली आणि विनोदी सादरीकरणामुळे ती लोकप्रिय झाली. त्यानंतर ‘बिग बॉस OTT 2’, ‘झलक दिखला जा 11’ आणि विविध म्युझिक व्हिडिओंमुळे तिला मोठी ओळख मिळाली. आज स्वतःच्या मेहनतीच्या जोरावर तिने स्वप्नातील घर उभं केलं असून तिचा हा प्रवास अनेक तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.