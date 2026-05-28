Buldhana News : गोवंश संरक्षणासाठी सरकारचे कठोर पाऊल! जिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती; अवैध कत्तलखान्यांवर कारवाईचे निर्देश

Buldhana News : राज्यात गोवंशाची अवैध वाहतूक, अवैध कत्तल आणि अनधिकृत कत्तलखान्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. गृह विभागाने यासंदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे यांनी दिले आहेत. शासनाने महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम तसेच प्राण्यांना निर्दयपणे वागविण्यास प्रतिबंध अधिनियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला आहे.
महानगरपालिका, नगरपरिषदा, ग्रामपंचायती आणि जिल्हा परिषदांना त्यांच्या हद्दीतील अनधिकृत कत्तलखाने शोधून त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. संघटित पद्धतीने गोतस्करी करणाऱ्या टोळ्यांविरोधात महाराष्ट्र संघटित गुन्हे नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अंतर्गत कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश पोलिस विभागाला देण्यात आले आहेत. तसेच परिवहन विभागाला गोवंश वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची नियमित तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मोटार वाहन कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये संयुक्त तपासणी चौक्या स्थापन करण्यात येणार असून पोलिस, परिवहन विभाग, पशुसंवर्धन विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे संयुक्त पथक वाहनांची तपासणी करणार आहे.
राज्यभर संयुक्त भरारी पथकेही कार्यरत राहणार असून अवैध गोवंश वाहतूक आणि बेकायदेशीर कत्तलखान्यांवर विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. डायल ११२ हेल्पलाईनवर प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. याशिवाय प्रत्येक पोलिस अधीक्षक कार्यालय आणि परिवहन विभागात स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त करून त्यांचे संपर्क क्रमांक नागरिकांसाठी उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात धार्मिक कारणांसाठी तात्पुरत्या पशुवधगृहांना परवानगी देण्यात आल्यास स्वच्छता, जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक आरोग्य नियमांचे पालन बंधनकारक राहणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. पोलिस आयुक्तालय क्षेत्राबाहेरील अंमलबजावणीची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे, तर आयुक्तालय क्षेत्रातील जबाबदारी संबंधित पोलिस आयुक्तांकडे सोपवण्यात आली आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यात अवैध गोवंश वाहतूक आणि बेकायदेशीर कत्तलखान्यांवर आळा बसण्यास मदत होणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.