Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Mumbai Picnic Spots Day Vasai Fort Gilbert Hill Yeoor Hills Gorai Beach Trips Nature Beaches

Mumbai Picnic Spots: मुंबईजवळ आहेत ‘ही’ शांत आणि निसर्गरम्य ठिकाणं, वन-डे ट्रिपसाठी ठरतील परफेक्ट

Updated On: May 30, 2026 | 08:50 PM IST
जाहिरात
सारांश

Best Picnic Spots Near Mumbai: तुम्ही देखील मुंबईजवळच वनडे पिकनिकचा प्लॅन करताय तर या शांत अन् सुंदर ठिकाणी नक्की भेट द्या.

Mumbai Picnic Spots: मुंबईजवळ आहेत ‘ही’ शांत आणि निसर्गरम्य ठिकाणं, वन-डे ट्रिपसाठी ठरतील परफेक्ट
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

मुंबई म्हटलं की डोळ्यासमोर येते ती गर्दी, ट्रॅफिक आणि धावपळीचे जीवन. मात्र, या गजबजलेल्या शहरातही काही अशी शांत आणि निसर्गरम्य ठिकाणे आहेत, जिथे गेल्यानंतर मनाला वेगळाच निवांतपणा मिळतो. हिरवागार निसर्ग, समुद्रकिनारे, टेकड्या आणि शांत वातावरणामुळे ही ठिकाणे पिकनिक किंवा रिलॅक्ससेशनसाठी बेस्ट पर्याय मानली जातात. तुम्हाला देखील निसर्गाच्या सानिध्यात शांत वेळ घालवायचा असेल तर या सुंदर ठिकाणांना नक्की भेट द्या.

Skin Care Tips: महागडे प्रोडक्ट नव्हे, तर ‘या’ सवयी देतील नॅचरल ग्लोइंग स्किन; जाणून घ्या

गोराई बीच

बोरिवलीजवळील गोराई बीच हा शांत अन् सुंदर समुद्रकिनाऱ्यासाठी ओळखला जातो. गर्दीपासून दूर असलेला हा समुद्रकिनाऱ्यावर तुम्ही सूर्यास्त पाहण्याचा अनुभव घेऊ शकता. येथे थंड वारा आणि शांत वातावरणामुळे मन शांत होते.

सागर विहार, वाशी

नवी मुंबईतील सागर विहार हे कमी प्रसिद्ध पण सुंदर ठिकाण आहे. वाशी स्टेशन पासून काही अंतरावर असलेले हे ठिकाण मॉर्निंग वॉक, सायकलिंग आणि शांत वेळ घालवण्यासाठी योग्य मानले जाते.

कर्नाळा बर्ड सँक्च्युरी

मुंबईपासून काही अंतरावर असलेले कर्नाळा पक्षी अभयारण्य निसर्गप्रेमींसाठी स्वर्ग मानले जाते. येथे विविध पक्ष्यांच्या प्रजाती पाहायला मिळतात. ट्रेकिंग आणि फोटोग्राफीसाठीही हे ठिकाण प्रसिद्ध आहे. येथे एकदा नक्की जा.

गिल्बर्ट हिल

अंधेरीतील गिल्बर्ट हिल हे मुंबईतील अनोखे नैसर्गिक ठिकाण आहे. लाखो वर्षांपूर्वी ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून तयार झालेली ही टेकडी शहराच्या मध्यभागी असूनही शांततेचा अनुभव देते.

येऊर हिल्स

ठाणेजवळील येऊर हिल्स हिरवाई आणि शांत वातावरणासाठी प्रसिद्ध आहे. सकाळच्या वॉक, सायकलिंग आणि पावसाळी पर्यटनासाठी हे ठिकाण अनेकांच्या पसंतीस उतरते. धावपळीच्या जीवनात निवांत वेळ घालवण्यासाठी येथे नक्की जा.

वसई किल्ला

इतिहास आणि निसर्ग यांचा सुंदर संगम अनुभवायचा असेल तर वसई किल्ला उत्तम पर्याय आहे. जुन्या वास्तू, हिरवळ आणि समुद्रकिनाऱ्याजवळील दृश्यांमुळे येथे फोटोग्राफीसाठीही अनेक पर्यटक भेट देतात.

Tomato Sauce Recipe: मुलांसाठी घरच्या घरी बनवा प्रिझर्व्हेटिव्ह-फ्री टेस्टी अन् हेल्दी टोमॅटो सॉस, रेसिपी नोट करा

Web Title: Mumbai picnic spots day vasai fort gilbert hill yeoor hills gorai beach trips nature beaches

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 30, 2026 | 08:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Weekend Trip: वीकेंड ट्रिपचा प्लॅन करताय? मुंबई-पुणेपासून हाकेच्या अंतरावर आहेत ‘ही’ सुंदर ठिकाणं, ठरतील बेस्ट पिकनिक स्पॉट्स
1

Weekend Trip: वीकेंड ट्रिपचा प्लॅन करताय? मुंबई-पुणेपासून हाकेच्या अंतरावर आहेत ‘ही’ सुंदर ठिकाणं, ठरतील बेस्ट पिकनिक स्पॉट्स

नैसर्गिक सुंदरता, शांतता अन् नाइटलाइफचा परफेक्ट संगम; भारतातील ‘ही’ नयनरम्य ठिकाणं पिकनिकसाठी ठरतील बेस्ट
2

नैसर्गिक सुंदरता, शांतता अन् नाइटलाइफचा परफेक्ट संगम; भारतातील ‘ही’ नयनरम्य ठिकाणं पिकनिकसाठी ठरतील बेस्ट

Maharashtra Tourisum : मालवण-तारकर्ली : उन्हाळी सुट्टीतील पर्यटकांचे आवडते ठिकाण
3

Maharashtra Tourisum : मालवण-तारकर्ली : उन्हाळी सुट्टीतील पर्यटकांचे आवडते ठिकाण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mumbai Picnic Spots: मुंबईजवळ आहेत ‘ही’ शांत आणि निसर्गरम्य ठिकाणं, वन-डे ट्रिपसाठी ठरतील परफेक्ट

Mumbai Picnic Spots: मुंबईजवळ आहेत ‘ही’ शांत आणि निसर्गरम्य ठिकाणं, वन-डे ट्रिपसाठी ठरतील परफेक्ट

May 30, 2026 | 08:50 PM
Tomato Sauce Recipe: मुलांसाठी घरच्या घरी बनवा प्रिझर्व्हेटिव्ह-फ्री टेस्टी अन् हेल्दी टोमॅटो सॉस, रेसिपी नोट करा

Tomato Sauce Recipe: मुलांसाठी घरच्या घरी बनवा प्रिझर्व्हेटिव्ह-फ्री टेस्टी अन् हेल्दी टोमॅटो सॉस, रेसिपी नोट करा

May 30, 2026 | 08:25 PM
Lifestyle Tips : महिलांच्या तुलनेत पुरुषांचे आयुष्य कमी का असते? दीर्घायुष्यामागे नक्की काय कारण दडलंय? जाणून घ्या सविस्तर

Lifestyle Tips : महिलांच्या तुलनेत पुरुषांचे आयुष्य कमी का असते? दीर्घायुष्यामागे नक्की काय कारण दडलंय? जाणून घ्या सविस्तर

May 30, 2026 | 08:15 PM
“सर्व सुविधांनी युक्त बसस्थानक उभारून प्रवाशांना…”; प्रताप सरनाईक यांची पाली बसस्थानकाला भेट

“सर्व सुविधांनी युक्त बसस्थानक उभारून प्रवाशांना…”; प्रताप सरनाईक यांची पाली बसस्थानकाला भेट

May 30, 2026 | 08:10 PM
अकरावी प्रवेश प्रक्रियेला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद; १.५३ लाख विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित

अकरावी प्रवेश प्रक्रियेला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद; १.५३ लाख विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित

May 30, 2026 | 08:02 PM
Skin Care Tips: महागडे प्रोडक्ट नव्हे, तर ‘या’ सवयी देतील नॅचरल ग्लोइंग स्किन; जाणून घ्या

Skin Care Tips: महागडे प्रोडक्ट नव्हे, तर ‘या’ सवयी देतील नॅचरल ग्लोइंग स्किन; जाणून घ्या

May 30, 2026 | 08:01 PM
कर्जत पळसदरी महामार्ग रस्त्याच्या कडेला महिलेचा मृतदेह, घातपाताची शक्यता

कर्जत पळसदरी महामार्ग रस्त्याच्या कडेला महिलेचा मृतदेह, घातपाताची शक्यता

May 30, 2026 | 07:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM