नागपुरात तापमानात होतीये घट; 7.6 अंशापर्यंत घसरले तापमान, पुढील 12 तारखेपर्यंत…

मंगळवारी हवामान खात्याने शहराचे किमान तापमान ७.६ अंश सेल्सिअस नोंदवले, जे सरासरीपेक्षा ५ अंश कमी आहे. थंडीच्या लाटेमुळे २४ तासांत शहराचे तापमान ६ अंशांनी कमी झाले.

Updated On: Jan 07, 2026 | 10:56 AM
नागपुरात तापमानात होतीये घट; 7.6 अंशापर्यंत घसरले तापमान, पुढील 12 तारखेपर्यंत...

नागपुरात तापमानात होतीये घट; 7.6 अंशापर्यंत घसरले तापमान, पुढील 12 तारखेपर्यंत...

नागपूर : गेल्या दोन दिवसांपासून शहरात थंडीची लाट उसळली असून, सकाळी आणि रात्री गार वारे वाहत असल्याने नागरिकांना घरातच राहणे भाग पडत आहे. फक्त सूर्यप्रकाशामुळेच दिलासा मिळतो, पण रात्रीचेच नाही तर दिवसाचे तापमानही सातत्याने घसरत आहे. दोन दिवसांपूर्वी ढगाळ वातावरणामुळे कमी झालेली थंडी पुन्हा परतल्याने नागपूरकरांची हुडहुडी वाढली आहे.

मंगळवारी हवामान खात्याने शहराचे किमान तापमान ७.६ अंश सेल्सिअस नोंदवले, जे सरासरीपेक्षा ५ अंश कमी आहे. थंडीच्या लाटेमुळे २४ तासांत शहराचे तापमान ६ अंशांनी कमी झाले. सोमवारी शहराचे किमान तापमान १३.६ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. मंगळवारी शहराचे कमाल तापमान २७.८ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. २९ जानेवारी २०२२ रोजी शहराचे किमान तापमान ७.६ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले.

महत्त्वाचे म्हणजे चार वर्षांनंतर, ६ जानेवारी रोजी, पारा देखील ७.६ अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरला. थंडीच्या लाटेपासून वाचण्यासाठी, लोक उबदार कपडे घालताना दिसतात. लोक पदपथांवर शेकोटी पेटवून हात गरम करतानादेखील दिसतात.

१२ तारखेपर्यंत असेच हवामान

हवामान विभागाने १२ जानेवारीपर्यंत शहराचे हवामान असेच राहील, असा अंदाज वर्तवला आहे. या काळात, आकाश निरभ्र राहील आणि किमान तापमान ८ ते १२ अंश सेल्सिअस दरम्यान नोंदवले जाऊ शकते. कमाल तापमान २८ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याची अपेक्षा आहे.

तापमानात झपाट्याने घट

तापमानात झपाट्याने घट झाल्याने मागील थंडीचे रेकॉर्ड मोडण्याची शक्यता वाढली आहे. हे लक्षात घ्यावे की २०१६ मध्ये, २३ जानेवारी रोजी शहराचे किमान तापमान ५.१ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले होते. त्यानंतर, २०१९ मध्ये पारा ४.६ अंश सेल्सिअस आणि २०२० मध्ये ५.७ अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरला होता.

थंडीचे गेल्या 10 वर्षांतील रेकॉर्ड मोडले

दुसरीकडे, पुण्यात यंदा हुडहुडी वाढली असून, डिसेंबर महिन्याने थंडीचे गेल्या १० वर्षांतील सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत. डिसेंबरच्या अवघ्या २३ दिवसांतच तब्बल १३ दिवस किमान तापमानाची नोंद ‘एक’ अंकी झाली आहे. गेल्या १० वर्षांतील हा एक विक्रम ठरला आहे. २०१४ पासूनची आकडेवारी पाहता यंदाचा डिसेंबर सर्वाधिक थंड असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.

Published On: Jan 07, 2026 | 10:56 AM

