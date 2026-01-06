Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

कसारात रेल्वे नोटीसांचा धडाका; टपरीधारक व दुकानदारांत संभ्रम, शेकडो कुटुंबे बेघर होण्याची भीती

कसारा येथील सार्वजनिक जागेवरील अनधिकृत बांधकामाच्या आरोपावरून रेल्वे प्रशासनाने दुकानदार व घरमालकांना नोटीसा दिल्या आहेत. दुकानं हटवण्याच्या निर्णयामुळे शेकडो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह धोक्यात आला आहे.

Jan 06, 2026 | 03:46 PM
kasara
  • रेल्वे प्रशासनाकडून टपरीधारक व घरमालकांना वारंवार नोटीसा
  • दुकाने हटवल्यास शेकडो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह धोक्यात
  • दिलासासाठी दुकानदार मुंबईतील रेल्वे कार्यालयात धाव घेणार
कसारा : कसारा येथील सार्वजनिक जागेवर अनधिकृत बांधकाम केले असल्याचा दावा करत रेल्वे प्रशासनाने टपरीधारक व घरमालकांना वारंवार नोटीसा बजावल्या जात असल्याने स्थानिकांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. रेल्वे प्रशासनाने संरक्षण भिंत टाकून आपली हद्द निश्चित केली असल्याची समज टपरी धारकांना सतावत आहे. मग दुकान बांधकामे हटवण्याचा रेल्वे प्रशासनाचा अट्टाहास कशासाठी असा सवालही या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. या निर्णयाने शेकडो कुटुंबे उघड्यावर येणार असल्याने तोंडचे पाणी पळाले आहे. मध्य रेल्वे परिसराच्या चारी बाजूने लोकवस्तीचा वेढा आहे.

रेल्वे प्रशासन दिलासा देईल, गावकऱ्यांना विश्वास

असे हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या प्रश्नांचे कसारा गावामधील स्थानिकांच्या मनात काहूर माजलंयं. रेल्वे प्रशासनाने नोटीसीद्वारे सुचविलेल्या कागदपत्रांसह शेकडो दुकानदार मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथील रेल्वे प्रशासनाच्या मंडळ विभागाच्या संबंधित कार्यालयात पोहचणार आहे. रेल्वे प्रशासन दिलासा देईल या अपेक्षित निर्णयाकडे संपूर्ण गावाचे लक्ष लागले आहे.

रेल्वे प्रशासनाच्या नोटिसांमुळे बाजारपेठेतील अनेक दुकाने आली धोक्यात

  • रेल्वे सेवा सुरू झाल्यानंतर उदरनिर्वाह करण्यासाठी राज्यातील विविध भागातून अनेक कुटुंब मिळेल त्या जागेवर निवारा उभा करून स्थायिक झाली.
  • कुणी मुंबईकडे नोकरीनिमित्त तर, कुणी गावातच लहानसहान व्यवसाय सुरु करून पोटाची खळगी भरण्यासाठी रुजू झाली.
  • कित्येक वर्षांच्या उभारलेल्या निवाऱ्यांची अर्थात टपरीधारकांची रेल्वे प्रशासनाच्या नोटीसांमुळे केविलवाणी अवस्था झाली आहे.
  • आमचा घर, संसार, पोरांचं शिक्षण सगळ काही दुकानांवर चाललंय. गावातील व आसपासच्या खेडेगावातील ग्राहक आले तरच आमची दुकान चालत असतात.
  • त्यातून मिळणाऱ्या पैशातूनच आम्ही आमच्या कुटुंबाचा गाडा हाकत असतो.
  • पण आता रेल्वे प्रशासनाकडून मिळालेल्या नोटीसांमुळे बाजारपेठेतील आमची दुकाने धोक्यात आली आहे. भविष्यात असं काही घडलं तर हे गावासाठी व गावातील बाजारपेठेसाठी रौनक हिरावून घेतल्यासारखे होईल.
Frequently Asked Questions

  • Que: रेल्वे प्रशासनाने नोटीसा का दिल्या आहेत?

    Ans: सार्वजनिक जागेवर अनधिकृत बांधकाम केल्याचा दावा करत रेल्वे प्रशासनाने ही कारवाई सुरू केली आहे.

  • Que: या निर्णयाचा स्थानिकांवर काय परिणाम होणार?

    Ans: बाजारपेठेतील दुकाने हटवल्यास अनेक कुटुंबे उघड्यावर येण्याची आणि गावाची आर्थिक रचना ढासळण्याची भीती आहे.

  • Que: दुकानदार पुढे काय पाऊल उचलणार आहेत?

    Ans: आवश्यक कागदपत्रांसह शेकडो दुकानदार मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथील रेल्वे कार्यालयात जाऊन दिलासाची मागणी करणार आहेत.

Jan 06, 2026 | 03:46 PM

