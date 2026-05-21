ठाण्याच्या गावदेवी मार्केटमध्ये भीषण आग; बचावकार्यात सुरक्षा रक्षकासह अग्निशमन जवानाचा दुर्दैवी मृत्यू

ठाण्यातील गावदेवी भाजी मार्केटमध्ये पहाटे लागलेल्या भीषण आगीमुळे मोठी दुर्घटना घडली. या आगीत बचावकार्यात सहभागी झालेल्या दोघांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे.

Updated On: May 21, 2026 | 10:11 AM
(फोटो सौजन्य: X)

  • ठाण्यातील गावदेवी भाजी मार्केटमध्ये पहाटे भीषण आग लागल्याने मोठी खळबळ उडाली.
  • आगीत मार्केटमधील मोठ्या प्रमाणात माल जळून खाक झाला असून मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
  • बचावकार्यात सहभागी झालेल्या दोन जणांचा धुरामुळे गुदमरून दुर्दैवी मृत्यू झाला.
ठाणे जिल्ह्यातील गावदेवी भाजी मार्केटला अचानक आग लागल्याने शहरात आगीचा भीषण तांडव पाहायला मिळाला. आग लागल्याने मोठी दुर्घटना घडली आणि यात दोन जणांना मृत्यू झाल्याचीही बातमी समोर येत आहे. माहितीनुसार, पहाटे ३:३० च्या सुमारास आग लागली, ज्यात मार्केटमधील मोठ्या प्रमाणात माल जळून खाक झाला. या आगीमुळे आर्थिक नुकसान तर झालेच शिवाय बचावासाठी गेलेल्या सुरक्षा रक्षकाचा आणि अग्निशमन दलाच्या जवानाचा मृत्यूही झाला. काळू गाडेकर असे सुरक्षा रक्षकाचे नाव होते तर सागर शिंदे असे अग्निशमन जवानाचे नाव होते. आगीची भीषणता फार होती ज्यामुळे यातून तीव्र धूर बाहेर पडला. या धूरामुळेच गुदमरुन दोघांचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.



घटनेची माहिती मिळताच अग्निशामन विभाग आणि आपत्ती व्यावस्थापक कक्ष घटनास्थळी दाखल झाले. युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरु करण्यात आले. आग विझवण्यासाटी अग्निशमन गाड्या, तीन जंबो पाण्याचे टँकर, दोन अतिरिक्त पाण्याचे टँकर, चार बचाव वाहने, आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे पथक, ठाणे आपत्ती प्रतिसाद पथक, तीन महानगरपालिकेच्या रुग्णवाहिका, १०८ रुग्णवाहिका सेवा आणि खाजगी पाण्याचे टँकर तैनात करण्यात आले होते. या बचावकार्यावेळीच दोन जवानांचा यात मृत्यू झाला ज्यावरुन घटनेची गंभीरता स्पष्ट होते.



ठाणे महानगरपालिकेच्या नौपाडा विभागीय समितीचे कार्यालय भाजी मार्केटच्या वरच्या मजल्यावर होते. आग रात्री लागल्याने यावेळी कार्यालय बंद होते ज्यामुळे मोठी जिवितीहानी टळली. परंतु या दुर्घटनेत महानगरपालिकेची अनेक कागदपत्रे जळून खाक झाली. सध्या आग विझवण्याचा प्रयत्न सुरु असून संबंधित विभाग घटनेचा तपास करत आहेत. ही आग नक्की कोणत्या कारणामुळे लागली हे मात्र अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.

Published On: May 21, 2026 | 09:57 AM

