ठाण्याच्या गावदेवी मार्केटमध्ये भीषण आग; बचावकार्यात सुरक्षा रक्षकासह अग्निशमन जवानाचा दुर्दैवी मृत्यू

घटनेची माहिती मिळताच अग्निशामन विभाग आणि आपत्ती व्यावस्थापक कक्ष घटनास्थळी दाखल झाले. युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरु करण्यात आले. आग विझवण्यासाटी अग्निशमन गाड्या, तीन जंबो पाण्याचे टँकर, दोन अतिरिक्त पाण्याचे टँकर, चार बचाव वाहने, आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे पथक, ठाणे आपत्ती प्रतिसाद पथक, तीन महानगरपालिकेच्या रुग्णवाहिका, १०८ रुग्णवाहिका सेवा आणि खाजगी पाण्याचे टँकर तैनात करण्यात आले होते. या बचावकार्यावेळीच दोन जवानांचा यात मृत्यू झाला ज्यावरुन घटनेची गंभीरता स्पष्ट होते.
ठाणे महानगरपालिकेच्या नौपाडा विभागीय समितीचे कार्यालय भाजी मार्केटच्या वरच्या मजल्यावर होते. आग रात्री लागल्याने यावेळी कार्यालय बंद होते ज्यामुळे मोठी जिवितीहानी टळली. परंतु या दुर्घटनेत महानगरपालिकेची अनेक कागदपत्रे जळून खाक झाली. सध्या आग विझवण्याचा प्रयत्न सुरु असून संबंधित विभाग घटनेचा तपास करत आहेत. ही आग नक्की कोणत्या कारणामुळे लागली हे मात्र अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.
VIDEO | Maharashtra: A fireman and a security guard were killed after a massive fire broke out at Gamdevi market complex near Thane railway station early on Thursday. A fireman and a security guard were killed, Additional Commissioner of Police Prashant Rode told PTI.#ThaneFire… pic.twitter.com/lLlHTqFmwY — Press Trust of India (@PTI_News) May 21, 2026