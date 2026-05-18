Dombivali Crime: डोंबिवलीत दोन अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार, पीडित मुली गर्भवती; दोन आरोपी अटकेत

कल्याण-डोंबिवली परिसरात दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे उघड झाले आहे. दोघी गर्भवती राहिल्यानंतर हा प्रकार समोर आला. मानपाडा आणि रामनगर पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली असून तिन्ही अत्याचार प्रकरणांमुळे परिसरात संताप व्यक्त होत आहे.

Updated On: May 18, 2026 | 09:21 AM
crime(फोटो सौजन्य-social media)
  • डोंबिवलीत दोन अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरण उघडकीस
  • पीडित मुली गर्भवती राहिल्यानंतर घडलेला प्रकार समोर आला
  • मानपाडा आणि रामनगर पोलिसांनी आरोपींना अटक करून तपास सुरू केला
डोंबिवली: डोंबिवली येथून संतापजनक घटना समोर आली आहे. दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे समोर आले आहे. आणि या प्रकरणात धक्कादायक बाब म्हणजे या पिढीत मुली गर्भवती राहिल्या. या घडलेल्या घटना डोंबिवली येथील दोन वेगवेगळ्या भागात घडले आहेत. याप्रकरणी पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत दोन आरोपींना अटक केली आहे.

काय घडलं नेमकं?

पहिली घटना

पहिली घटना मानपाडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली आहे. एका सोळा वर्षे अल्पवयीन मुलीवर त्याच्याच ओळखीच्या तरुणांकडून लैंगिक अत्याचार करण्यात आला. पीडित मुलगी गर्भवती राहिल्यानंतर तिच्या कुटुंबीयांना हा प्रकार समजला. आरोपीचे नाव काजू निषाद वय (23) असे आहे. अत्याचार केल्यानंतर तो उत्तर प्रदेश ला पळून गेला होता. पीडितेच्या कुटुंबीयांनी तातडीने पोलीस ठाण्यात धाव घेत गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी तांत्रिक तपासाच्या आधारे उत्तर प्रदेश येथून आरोपी काजू याला अटक केली. त्यानंतर त्याला डोंबिवलीत आणण्यात आले आरोपी सध्या हा पोलिसांच्या ताब्यात असून अधिक तपास पोलीस करत आहेत.

दुसरी घटना?

दुसरी घटना ही रामनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. एका १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला जाळ्यात ओढून आरोपी शुभम सरोज याने तिच्यावर वारंवार अत्याचार केला. शुभम हा खाजगी व्हिडिओग्राफीचे काम करतो. या प्रकरणातही पीडित मुलगी गर्भवती राहिल्यावर हा प्रकार तिच्या कुटुंबीयांना समजला. याप्रकरणी शनिवारी संध्याकाळी रामनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. पोलिसांनी शुभम सरोज (24 वर्ष) याला अटक केली असून पुढील तपास पोलीस करत आहेत.

पुढील कारवाई सुरु 

या दोन्ही घटनेने परिसरात संताप व्यक्त केला जात असून पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक केली आहे. पोलीस पुढील तपास करत असून पुढील कारवाई करत आहेत

कल्याण येथून एक संताप जनक घटना समोर आली आहे. कल्याण रेल्वे स्थानकाचे अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आलेली घटना समोर आली आहे. आधी त्या मुलीचा मोबाईल हिसकावून घेतला, त्यानंतर आरोपीने तिला त्याच्यासोबत येण्यास भाग पाडले. नंतर तिच्यावर अत्याचार केले. या घटनेने खळबळ मिळाली असून पुन्हा एकदा कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले.

