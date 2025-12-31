Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Mumbai Elections News: वरळीत बंडखोरी टाळण्यासाठी उद्धव ठाकरे मैदानात; नाराजांची मनधरणी सुरू

राज्यात महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय घडामोडींना वेग आला असून, अनेक ठिकाणी नाराजीचे सूर उमटत बंडखोरीची शक्यता लक्षात घेता ठाकरे गटाने खबरदारीची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

Updated On: Jan 01, 2026 | 10:15 AM
  • बंडखोरी टाळण्यासाठी मातोश्री अॅक्टिव्ह मोडवर
  • उद्धव ठाकरेंकडून नाराज निष्ठावंतांची मनधरणी
  • शिवसैनिकांची मध्यरात्री घेतली बैठक
Mumbai Elections News: राज्यात महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय घडामोडींना वेग आला असून, उमेदवारीवरून अनेक ठिकाणी नाराजीचे सूर उमटत आहेत. इच्छुक उमेदवारांना तिकीट न मिळाल्याने बंडखोरीची शक्यता लक्षात घेता शिवसेना ठाकरे गटाने खबरदारीची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर मातोश्री सध्या पूर्णपणे ‘अॅक्टिव्ह मोड’ वर असल्याचे चित्र आहे. ठबाठा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः पुढाकार घेत नाराज पदाधिकारी आणि उमेदवारांची मनधरणी सुरू केली आहे. विशेषतः आमदार आदित्य ठाकरे यांच्या वरळी विधानसभा मतदारसंघात बंडखोरी होऊ नये, यासाठी मध्यरात्री मातोश्रीवर महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडल्याची माहिती आहे. एबी फॉर्म वाटपावेळी वरळीमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले होते.

हेही वाचा: BMC Election 2026: मुंबई महापालिकेसाठी भाजपची पहिली ८६ उमेदवारांची यादी जाहीर

प्रभाग क्रमांक १९३ मध्ये हेमांगी वरळीकर यांना उमेदवारी देण्यात येत असताना सूर्यकांत कोळी यांनी राजीनामा दिल्याने हा वाद अधिक चिघळला. तर प्रभाग क्रमांक १९६ मध्ये विभागप्रमुख आशिष चेंबूरकर यांच्या पत्नीला उमेदवारी दिल्याने महिला शाखाप्रमुख संगीता जगताप आणि युवासेना पदाधिकारी आकर्षिका पाटील नाराज झाल्या होत्या. तसेच प्रभाग क्रमांक १९७ मनसेला सोडल्याने काही पदाधिकाऱ्यांनी थेट राजीनाम्याचा इशाराही दिला होता.

हेही वाचा: Mumbai Cyber Fraud: आता चोरांनी थेट हद्दच केली पार! सरन्यायाधीशांच्याच नावाचा केला वापर; महिलेची ३ कोटी ७५ लाखांची ऑनलाइन लूट

बंडखोरी होणाऱ्या प्रभागांचा आढावा अनिल परब घेणार भेट घेणार आहेत. सर्व नाराज नेत्यांना आणि एबी फॉर्म मिळालेल्या उमेदवारांना मध्यरात्री मातोश्रीवर बोलावून उद्धव ठाकरे यांनी समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. या बैठकीत नेमका कोणता तोडगा निघाला, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती नसली तरी वरळीमध्ये नाराजीचा फटका बसेल का, यावर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहेत. संभाव्य बंडखोरी होणाऱ्या वॉर्डीचा आढावा घेण्याची जबाबदारी खासदार अनिल परब यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या अंतिम तारखेपर्यंत नाराजांची समजूत काढून बंडखोरी रोखण्याचा शिवसेना ठाकरे गटाचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत राजकीय खेळी पाहायला मिळणार आहे.

Published On: Dec 31, 2025 | 10:15 AM

