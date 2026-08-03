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Bhandara News: दोन ट्रकची समोरासमोर धडक, वाहकाचा मृत्यू; कोरंभी परिसरातील बायपास मार्गावरील घटना

Updated On: Aug 03, 2026 | 03:45 PM IST
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सारांश

भंडारा येथील राष्ट्रीय महामार्ग ५६ वरील कोरंभी बायपासवर रविवारी पहाटे दोन ट्रकमध्ये झालेल्या भीषण अपघातात पुना नायक (३७, रा. ओरिसा) या वाहकाचा जागीच मृत्यू झाला. चालकाला डुलकी आल्याने कोळशाच्या ट्रकने लोखंडी सळाखी वाहून नेणाऱ्या ट्रकला मागून जोरदार धडक दिल्याने हा अपघात घडला.

Bhandara News: दोन ट्रकची समोरासमोर धडक, वाहकाचा मृत्यू; कोरंभी परिसरातील बायपास मार्गावरील घटना
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विस्तार
  • राष्ट्रीय महामार्ग ५६ वर कोरंभी परिसरातील नवीन बायपासवर दोन ट्रकमध्ये भीषण अपघात होऊन एकाचा जागीच मृत्यू झाला. 
  • मृत व्यक्तीची ओळख पुना नायक (वय ३७, रा. देवगढ़, ओरिसा) अशी पटली असून तो ट्रकचा वाहक होता. 
  • चालकाला डुलकी आल्याने कोळशाच्या भरधाव ट्रकने समोरील सळाखी वाहून नेणाऱ्या ट्रकला पाठीमागून जोरदार धडक दिली.

नागपूरच्या दिशेने जाणाऱ्या ट्रकला मागून येणाऱ्या दुसऱ्या ट्रकने धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात एका ट्रकच्या वाहकाचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी पहाटे ४ वाजताच्या सुमारास राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५६ वरील नवीन बायपास मार्गावरील कोरंभी परिसरात घडली.

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पुना नायक (३७, रा. देवगढ़, ओरिसा) असे मृताचे नाव आहे. घटनेची माहिती मिळताच भंडारा पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन दुर्घटनाग्रस्त दोन्ही वाहने बाजूला केली. रविवारी पहाटेच्या सुमारास एमएच-४०/सीए-११२७ क्रमांकाचा ट्रक सळाखीचे बंडल घेऊन रायपूरहून नागपूरच्या दिशेने जात होता.

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यादरम्यान मागून कोळसा घेऊन येणाऱ्या डब्ल्यूबी-२३/जी-१५८८ क्रमांकाच्या ट्रकचालकाला डुलकी लागली. त्याने समोरील ट्रकला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या अपघातात पुना जागीच ठार झाला. या मार्गावरून जाणाऱ्या काही वाहनचालक व नागरिकांनी या अपघाताची माहिती तत्काळ भंडारा शहर पोलिसांना दिली.

Web Title: Bhandara nagpur highway korambhi truck accident

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Published On: Aug 03, 2026 | 03:45 PM

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