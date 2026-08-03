Bhandara News: दोन ट्रकची समोरासमोर धडक, वाहकाचा मृत्यू; कोरंभी परिसरातील बायपास मार्गावरील घटना

नागपूरच्या दिशेने जाणाऱ्या ट्रकला मागून येणाऱ्या दुसऱ्या ट्रकने धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात एका ट्रकच्या वाहकाचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी पहाटे ४ वाजताच्या सुमारास राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५६ वरील नवीन बायपास मार्गावरील कोरंभी परिसरात घडली.
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पुना नायक (३७, रा. देवगढ़, ओरिसा) असे मृताचे नाव आहे. घटनेची माहिती मिळताच भंडारा पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन दुर्घटनाग्रस्त दोन्ही वाहने बाजूला केली. रविवारी पहाटेच्या सुमारास एमएच-४०/सीए-११२७ क्रमांकाचा ट्रक सळाखीचे बंडल घेऊन रायपूरहून नागपूरच्या दिशेने जात होता.
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यादरम्यान मागून कोळसा घेऊन येणाऱ्या डब्ल्यूबी-२३/जी-१५८८ क्रमांकाच्या ट्रकचालकाला डुलकी लागली. त्याने समोरील ट्रकला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या अपघातात पुना जागीच ठार झाला. या मार्गावरून जाणाऱ्या काही वाहनचालक व नागरिकांनी या अपघाताची माहिती तत्काळ भंडारा शहर पोलिसांना दिली.