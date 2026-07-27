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Wardha News : वनविभाग पिंजतोय जंगल; नर वाघाचा मुक्तसंचार, १० गावांना वनविभागाचा सतर्कतेचा इशारा

Updated On: Jul 27, 2026 | 04:31 PM IST
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सारांश

वाठोडा परिसरात नर वाघाच्या हालचाली वाढल्याने वनविभाग अॅक्शन मोडमध्ये आला आहे. ट्रॅप कॅमेऱ्यात वाघ कैद झाला असून १० गावांतील नागरिकांना खबरदारीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

वनविभाग पिंजतोय जंगल; नर वाघाचा मुक्तसंचार, १० गावांना वनविभागाचा सतर्कतेचा इशारा

वनविभाग पिंजतोय जंगल; नर वाघाचा मुक्तसंचार, १० गावांना वनविभागाचा सतर्कतेचा इशारा (Photo Credit - Social Media)

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विस्तार

वर्धा, ब्युरो : वाठोडा शिवारात वाघाची हालचाल होत असल्याने मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी प्रादेशिक वनविभाग अॅक्शन मोडवर आला आहे. शिवाय परिसरातील १० गावांना वनविभागातर्फे खबरदारीचा इशाराही देण्यात आला. मुक्तसंचार करणारा वाघ हा ३ वर्ष वयोगटातील आणि नर असल्याचा वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांचा असून त्याच्या प्रत्येक हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रादेशिक वनविभागाचे अधिकारी व कर्मचारी सध्या परिसरातील जंगल पिंजून काढत आहेत.

वाघाचा मुक्तसंचार होत असल्याने वर्धा जिल्ह्यातील वाठोडा, धामणगाव, आमला, वाघधरा, बेलगाव, झाडगाव, लोणसावळी, शेकापूर, जोगाधरी, वायफड या गावातील नागरिकांनी काय करावे आणि काय करू नये, याबाबतच्या सूचना वनविभागाच्यावतीने दिल्या जात आहे. तर दुसरीकडे संबंधित वाघाच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवण्यासाठी वनविभागाचे अधिकारी व कर्मचारी जंगल पिंजून काढत आहे. संबंधित वाघाने वाठोडा येथील तीर्थराज झाडे यांच्या मालकीच्या कालवडीचा फडशा पाडला. ज्या ठिकाणी वाघाने कालवडीला ठार केले, त्या ठिकाणी वनविभागाच्यावतीने ट्रॅप कॅमेरा लावण्यात आला होता. याच ट्रॅप कॅमेऱ्यात हा वाघ कैदही झाला. पण नंतर तो जंगलाच्या दिशेने निघून गेला.

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मानव-वन्यजीव संघर्ष टळावा म्हणून वनविभागाच्यावतीने नागरिकांना काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहे. याच सूचनांचे पालन नागरिकांनी सध्याच्या परिस्थितीत करणे गरजेचे असून तसे आवाहनही वनविभागाच्यावतीने केले जात आहे. हा वाघ आपल्या नैसर्गिक अधिवासाच्या शोधार्थ वाठोडा, धामणगाव, आमला परसोडी भागात आला असावा, असा अंदाजही सध्या वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केला जात आहे. असे असले तरी मानव-वन्यजीव संघर्ष होऊ नये म्हणून वनविभागाच्यावतीने विशेष दक्षता घेत गस्त वाढविण्यात आली.

नागरिकांकडून सूचनांचे पालन गरजेचे

वनपरिक्षेत्र अधिकारी वैशाली भलावी, मानद वन्यजीव रक्षक कौस्तुभ गावंडे, क्षेत्र सहाय्यक जाधव, वनरक्षक माधव माने, वनरक्षक एस. सिद्दिकी, वनरक्षक पारस बडदे, अश्पाक पठाण, धनराज मजरे आदी सध्या वाघाच्या प्रत्येक हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी जंगल पिंजून काढत आहे. तर मानव-वन्यजीव संघर्ष टळावा म्हणून वनविभागाच्यावतीने परिसरातील १० गावांमधील नागरिकांना काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहे. याच सूचनांचे पालन नागरिकांनी सध्याच्या परिस्थितीत करणे गरजेचे असून तसे आवाहनही वनविभागाच्यावतीने केले जात आहे.

Wardha : २.४९ लाख पशुधनाला लस; घटसर्प, एकटांग्या, आंत्रविकारावर उपचार

Web Title: Wardha tiger movement wathoda forest department alert 10 villages

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Published On: Jul 27, 2026 | 04:26 PM

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