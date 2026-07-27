Education Minister Net Worth: नवीन की जुने… शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी की धर्मेंद्र प्रधान, कोण आहेत सर्वाधिक श्रीमंत?

Patanjali Atta : पतंजलीच्या पिठात आढळलं कीटकनाशक! बाजारातून साठा मागे घेण्याचे आदेश; शेअर्समध्ये मोठी घसरण
भारताचे नवीन शिक्षणमंत्री, प्रल्हाद जोशी, हे कर्नाटकातील धारवाडचे खासदार असून त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात अनेक महत्त्वाची मंत्रालये सांभाळली आहेत. आता त्यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. ते एक श्रीमंत राजकारणी मानले जातात आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, प्रल्हाद जोशी यांची एकूण संपत्ती २१ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
त्यावेळी प्रल्हाद जोशी यांची एकूण संपत्ती ८.९७ कोटी रुपये असल्याचे वृत्त होते. ज्यामध्ये रोख रक्कम, बँक ठेवी, शेअर्स, म्युच्युअल फंड आणि विमा पॉलिसींमधील गुंतवणूक, तसेच पीपीएफ, सोन्या-चांदीचे दागिने यांसारख्या इतर जंगम मालमत्तेचा समावेश आहे. त्यांनी आणि त्यांच्या पत्नीने शेअर बाजारात १.६२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मोठी गुंतवणूक केली आहे. शिवाय, नवीन शिक्षणमंत्र्यांच्या पीपीएफ खात्यात १० लाख रुपये आणि २१ लाख रुपयांची एलआयसी पॉलिसी आहे. सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांबद्दल बोलायचे झाल्यास, प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे १८० ग्रॅम सोन्याची अंगठी आणि ५ किलो चांदी आहे, तर त्यांच्या पत्नीकडे ५०० ग्रॅम सोन्याचे दागिने आणि २ किलो चांदी आढळली आहे.
स्थावर मालमत्तेबद्दल बोलायचे झाल्यास, प्रल्हाद जोशी यांच्या मालकीची हुबळी आणि बंगळूरु येथे ५.२५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची बिगरशेती जमीन आणि ५.९९ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची दोन घरे व अपार्टमेंट्स आहेत. त्यांच्या पत्नीच्या मालकीची ८६.३९ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची शेतजमीन देखील आहे.
NEET पेपरफुटीवरून झालेल्या ‘Gen-Z‘च्या आंदोलनानंतर आपल्या पदाचा राजीनामा दिलेल्या धर्मेंद्र प्रधान यांच्या निव्वळ संपत्तीबद्दल बोलायचे झाल्यास, त्यांनी २०२४ च्या निवडणुकीसाठीच्या प्रतिज्ञापत्रात आपली निव्वळ संपत्ती ६.९२ कोटी रुपये असल्याचे जाहीर केले आहे.
Myneta.com वर उपलब्ध असलेल्या या प्रतिज्ञापत्रावर नजर टाकल्यास असे दिसून येते की, २०२४ च्या निवडणुकीच्या वेळी त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या बँक खात्यांमध्ये, मुदत ठेवींमध्ये आणि PPF खात्यांमध्ये एकूण २.४७ कोटी रुपयांची शिल्लक होती. धर्मेंद्र प्रधान यांची ८०.४० लाख रुपयांची म्युच्युअल फंडात गुंतवणूकही होती. याव्यतिरिक्त, त्यांच्याकडे ६७.७२ लाख रुपयांच्या अनेक जीवन विमा पॉलिसी (धर्मेंद्र प्रधान जीवन विमा पॉलिसी) देखील होत्या. २०११ मॉडेलच्या होंडा सिटी कारसोबत धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे २०० ग्रॅम सोने आणि २.५ किलोग्रॅम चांदी असल्याचे, तर त्यांच्या पत्नीकडे ५०० ग्रॅम सोने आणि १० किलोग्रॅम चांदी असल्याचे वृत्त आहे.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या स्थावर मालमत्तेमध्ये ओडिशा आणि दिल्ली-एनसीआरमध्ये त्यांच्या नावावर नोंदणीकृत असलेल्या अनेक मालमत्तांचा समावेश आहे. ओडिशामध्ये त्यांच्या मालकीची १२ लाख रुपयांची शेतजमीन आणि २०.५० लाख रुपयांची बिगरशेती जमीन आहे. त्यांच्या पत्नीच्या मालकीच्या १.९८ कोटी रुपयांच्या निवासी मालमत्ता देखील आहेत. यामध्ये उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथील एक अपार्टमेंट आणि ओडिशातील भुवनेश्वर येथील एका निवासी मालमत्तेचा समावेश आहे.
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