सोमवार, 27 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Who Is Richer Dharmendra Pradhan Or Pralhad Joshi Education Minister Net Worth Comparison

Education Minister Net Worth: नवीन की जुने… शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी की धर्मेंद्र प्रधान, कोण आहेत सर्वाधिक श्रीमंत?

Updated On: Jul 27, 2026 | 04:28 PM IST
जाहिरात
सारांश

देशाचे शिक्षण मंत्रालय सांभाळणारे दिग्गज नेते धर्मेंद्र प्रधान आणि प्रल्हाद जोशी यांच्या संपत्तीची सध्या जोरदार चर्चा रंगली आहे. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान दोन्ही नेत्यांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार त्यांच्याकडे कोट्यवधी रुपयांची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • नवीन की जुने…
  • शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी की धर्मेंद्र प्रधान
  • कोण आहेत सर्वाधिक श्रीमंत?
Education Minister Net Worth: प्रल्हाद जोशी यांनी देशाचे नवे शिक्षणमंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारला आहे. नीट पेपरफुटीच्या निषेधार्थ दिल्लीतील जंतर मंतर येथे झालेल्या कॉकरोच जनता पक्षाच्या आंदोलनादरम्यान धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्याकडे ही महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये दोघांनीही आपली एकूण संपत्ती जाहीर केली आहे. मात्र आजी – माजी शिक्षणमंत्र्यांची मालमत्ता किती आहे यात कोणी बाजी मारली आहे? चला तर मग, त्या दोघांच्या मालकीची मालमत्ता काय आहे ते जाणून घेऊया.

Patanjali Atta : पतंजलीच्या पिठात आढळलं कीटकनाशक! बाजारातून साठा मागे घेण्याचे आदेश; शेअर्समध्ये मोठी घसरण

नवीन शिक्षणमंत्र्यांची एकूण संपत्ती किती?

भारताचे नवीन शिक्षणमंत्री, प्रल्हाद जोशी, हे कर्नाटकातील धारवाडचे खासदार असून त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात अनेक महत्त्वाची मंत्रालये सांभाळली आहेत. आता त्यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. ते एक श्रीमंत राजकारणी मानले जातात आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, प्रल्हाद जोशी यांची एकूण संपत्ती २१ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

त्यावेळी प्रल्हाद जोशी यांची एकूण संपत्ती ८.९७ कोटी रुपये असल्याचे वृत्त होते. ज्यामध्ये रोख रक्कम, बँक ठेवी, शेअर्स, म्युच्युअल फंड आणि विमा पॉलिसींमधील गुंतवणूक, तसेच पीपीएफ, सोन्या-चांदीचे दागिने यांसारख्या इतर जंगम मालमत्तेचा समावेश आहे. त्यांनी आणि त्यांच्या पत्नीने शेअर बाजारात १.६२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मोठी गुंतवणूक केली आहे. शिवाय, नवीन शिक्षणमंत्र्यांच्या पीपीएफ खात्यात १० लाख रुपये आणि २१ लाख रुपयांची एलआयसी पॉलिसी आहे. सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांबद्दल बोलायचे झाल्यास, प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे १८० ग्रॅम सोन्याची अंगठी आणि ५ किलो चांदी आहे, तर त्यांच्या पत्नीकडे ५०० ग्रॅम सोन्याचे दागिने आणि २ किलो चांदी आढळली आहे.

स्थावर मालमत्तेबद्दल बोलायचे झाल्यास, प्रल्हाद जोशी यांच्या मालकीची हुबळी आणि बंगळूरु येथे ५.२५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची बिगरशेती जमीन आणि ५.९९ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची दोन घरे व अपार्टमेंट्स आहेत. त्यांच्या पत्नीच्या मालकीची ८६.३९ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची शेतजमीन देखील आहे.

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या मालकीची मालमत्ता किती?

NEET पेपरफुटीवरून झालेल्या ‘Gen-Z‘च्या आंदोलनानंतर आपल्या पदाचा राजीनामा दिलेल्या धर्मेंद्र प्रधान यांच्या निव्वळ संपत्तीबद्दल बोलायचे झाल्यास, त्यांनी २०२४ च्या निवडणुकीसाठीच्या प्रतिज्ञापत्रात आपली निव्वळ संपत्ती ६.९२ कोटी रुपये असल्याचे जाहीर केले आहे.
Myneta.com वर उपलब्ध असलेल्या या प्रतिज्ञापत्रावर नजर टाकल्यास असे दिसून येते की, २०२४ च्या निवडणुकीच्या वेळी त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या बँक खात्यांमध्ये, मुदत ठेवींमध्ये आणि PPF खात्यांमध्ये एकूण २.४७ कोटी रुपयांची शिल्लक होती. धर्मेंद्र प्रधान यांची ८०.४० लाख रुपयांची म्युच्युअल फंडात गुंतवणूकही होती. याव्यतिरिक्त, त्यांच्याकडे ६७.७२ लाख रुपयांच्या अनेक जीवन विमा पॉलिसी (धर्मेंद्र प्रधान जीवन विमा पॉलिसी) देखील होत्या. २०११ मॉडेलच्या होंडा सिटी कारसोबत धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे २०० ग्रॅम सोने आणि २.५ किलोग्रॅम चांदी असल्याचे, तर त्यांच्या पत्नीकडे ५०० ग्रॅम सोने आणि १० किलोग्रॅम चांदी असल्याचे वृत्त आहे.

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या स्थावर मालमत्तेमध्ये ओडिशा आणि दिल्ली-एनसीआरमध्ये त्यांच्या नावावर नोंदणीकृत असलेल्या अनेक मालमत्तांचा समावेश आहे. ओडिशामध्ये त्यांच्या मालकीची १२ लाख रुपयांची शेतजमीन आणि २०.५० लाख रुपयांची बिगरशेती जमीन आहे. त्यांच्या पत्नीच्या मालकीच्या १.९८ कोटी रुपयांच्या निवासी मालमत्ता देखील आहेत. यामध्ये उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथील एक अपार्टमेंट आणि ओडिशातील भुवनेश्वर येथील एका निवासी मालमत्तेचा समावेश आहे.

Bank Holidays August: बँकेची कामं आताच उरकून घ्या! ऑगस्टमध्ये बरेच दिवस बँका राहणार बंद? पाहा डिटेल्स

Web Title: Who is richer dharmendra pradhan or pralhad joshi education minister net worth comparison

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 27, 2026 | 04:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘बाळासाहेबांचा नातू स्वतःला झुरळ म्हणतो, तर बाप काय म्हणतो ?’ प्रकाश महाजनांचा ठाकरे बंधूंवर हल्लाबोल
1

‘बाळासाहेबांचा नातू स्वतःला झुरळ म्हणतो, तर बाप काय म्हणतो ?’ प्रकाश महाजनांचा ठाकरे बंधूंवर हल्लाबोल

Patanjali Atta : पतंजलीच्या पिठात आढळलं कीटकनाशक! बाजारातून साठा मागे घेण्याचे आदेश; शेअर्समध्ये मोठी घसरण
2

Patanjali Atta : पतंजलीच्या पिठात आढळलं कीटकनाशक! बाजारातून साठा मागे घेण्याचे आदेश; शेअर्समध्ये मोठी घसरण

Amravati News: हेल्मेट सक्तीचा गैरफायदा? अमरावतीत बनावट हेल्मेटची विक्री; नागरिकांच्या जीवाशी खेळ
3

Amravati News: हेल्मेट सक्तीचा गैरफायदा? अमरावतीत बनावट हेल्मेटची विक्री; नागरिकांच्या जीवाशी खेळ

Chandrapur News: चिखलात अडकले शेतकऱ्यांचे पाय! चंद्रपुरातील पांदण रस्त्यांची दुरवस्था, शेतीची कामे ठप्प
4

Chandrapur News: चिखलात अडकले शेतकऱ्यांचे पाय! चंद्रपुरातील पांदण रस्त्यांची दुरवस्था, शेतीची कामे ठप्प

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Education Minister Net Worth: नवीन की जुने… शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी की धर्मेंद्र प्रधान, कोण आहेत सर्वाधिक श्रीमंत?

Education Minister Net Worth: नवीन की जुने… शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी की धर्मेंद्र प्रधान, कोण आहेत सर्वाधिक श्रीमंत?

Jul 27, 2026 | 04:28 PM
हॅचबॅक मार्केटमध्ये मारुती अल्टोचा डबल धमाका; ह्युंदाई i20 आणि टाटा अल्ट्रोझची मोठी घसरण!

हॅचबॅक मार्केटमध्ये मारुती अल्टोचा डबल धमाका; ह्युंदाई i20 आणि टाटा अल्ट्रोझची मोठी घसरण!

Jul 27, 2026 | 04:27 PM
Mira Road News: मीरा रोडच्या पूनम सागर सोसायटीत घोणस सापाची एंट्री; रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण

Mira Road News: मीरा रोडच्या पूनम सागर सोसायटीत घोणस सापाची एंट्री; रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण

Jul 27, 2026 | 04:26 PM
Wardha News : वनविभाग पिंजतोय जंगल; नर वाघाचा मुक्तसंचार, १० गावांना वनविभागाचा सतर्कतेचा इशारा

Wardha News : वनविभाग पिंजतोय जंगल; नर वाघाचा मुक्तसंचार, १० गावांना वनविभागाचा सतर्कतेचा इशारा

Jul 27, 2026 | 04:26 PM
Satara News: अजिंक्यतारा किल्ला आणि संगम माहुलीच्या विकासासाठी २६७ कोटींचा निधी मंजूर; छ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे आदेश

Satara News: अजिंक्यतारा किल्ला आणि संगम माहुलीच्या विकासासाठी २६७ कोटींचा निधी मंजूर; छ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे आदेश

Jul 27, 2026 | 04:21 PM
Sonam Wangchuk Discharged: मेदांता रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळताच सोनम वांगचुक थेट राजघाटावर; महात्मा गांधींना वाहिली आदरांजली

Sonam Wangchuk Discharged: मेदांता रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळताच सोनम वांगचुक थेट राजघाटावर; महात्मा गांधींना वाहिली आदरांजली

Jul 27, 2026 | 04:20 PM
WorldNews: नेतन्याहू यांनी जोहरान ममदानीवर ‘द्वेष पसरवण्याचा’ आरोप केला, आयसीसीच्या युद्ध गुन्ह्यांचे आरोप ‘बोगस’ म्हटले

WorldNews: नेतन्याहू यांनी जोहरान ममदानीवर ‘द्वेष पसरवण्याचा’ आरोप केला, आयसीसीच्या युद्ध गुन्ह्यांचे आरोप ‘बोगस’ म्हटले

Jul 27, 2026 | 04:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा