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Medical Admissions 2026: नीट यूजी २०२६ चे कौन्सिलिंग कधी सुरू होणार? जाणून घ्या एमबीबीएस प्रवेशाची सविस्तर….

Updated On: Jul 27, 2026 | 04:42 PM IST
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सारांश

Medical Admissions 2026: नीट यूजी २०२६ कौन्सिलिंगचे संभाव्य वेळापत्रक, वाढलेल्या एमबीबीएस जागा, आणि कोणत्या राज्यात सर्वाधिक जागा आहेत याची संपूर्ण माहिती येथे सविस्तर वाचा.

mbbs admission

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Medical Admissions 2026: नीट यूजी २०२६ मध्ये पात्र झालेले लाखो उमेदवार मेडिकल कौन्सिलिंगची वाट पाहत आहेत. मेडिकल कौन्सिलिंग कमिटीने अद्याप कौन्सिलिंगबाबत अधिकृत वेळापत्रक जाहीर केलेले नाही. तथापि, कौन्सिलिंगचा संपूर्ण कार्यक्रम जुलैच्या शेवटी म्हणजेच याच आठवड्यात किंवा ऑगस्टच्या सुरुवातीला जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे. MCC च्या कौन्सिलिंग प्रक्रियेद्वारेच देशभरातील सरकारी, खाजगी डिम्ड मेडिकल कॉलेज आणि केंद्रीय संस्थांमध्ये एमबीबीएस, बीडीएससह इतर मेडिकल कोर्सेसमध्ये प्रवेश दिला जाईल.

ऑगस्टमध्ये सुरू होऊ शकते राऊंड-१ कौन्सिलिंग

MCC ने अद्याप अधिकृत कॅलेंडर जारी केलेले नाही, परंतु MCC च्या संभाव्य कार्यक्रमामानुसार राऊंड-१ साठी रजिस्ट्रेशन आणि चॉइस फिलिंग ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होऊ शकते. यानंतर ऑगस्टमध्ये सीट अलॉटमेंटचा निकाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे. ज्या उमेदवारांना सीट मिळेल, त्यांना ऑगस्टच्या मध्यापासून शेवटच्या आठवड्यादरम्यान संबंधित कॉलेजमध्ये रिपोर्ट करावे लागेल. यानंतर राऊंड-२ ची कौन्सिलिंग ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यापासून सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत, तर राऊंड तीन म्हणजेच मॉप अप राऊंड सप्टेंबरच्या मध्यापासून शेवटच्या आठवड्यादरम्यान आयोजित केला जाऊ शकतो. रिकाम्या राहिलेल्या जागांसाठी स्ट्रे व्हेकन्सी राऊंड ऑक्टोबर २०२६ मध्ये होण्याची शक्यता आहे.

या एमबीबीएस कॉलेजांमध्ये प्रवेशाची संधी जास्त

या वेळी मेडिकलच्या जागांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. NMC ने चालू सत्रासाठी ९,९११ नवीन एमबीबीएस जागांना मंजुरी दिली आहे. यानंतर देशभरातील जागांची एकूण संख्या वाढून १,३६,९३९ झाली आहे. या जागा ८२३ मेडिकल कॉलेजमध्ये उपलब्ध असतील, ज्यामध्ये इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅशनल इम्पॉर्टन्स समाविष्ट नाहीत.

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तसेच, या जागांपैकी ६३,२९६ जागा सरकारी मेडिकल कॉलेजमध्ये आहेत, तर ७३,६४३ जागा खाजगी आणि डिम्ड मेडिकल कॉलेजमध्ये उपलब्ध आहेत. या प्रवेश चक्रात २५ नवीन मेडिकल कॉलेजचाही समावेश करण्यात आला आहे.

या वर्षी कोणत्या राज्यात सर्वात जास्त जागा आहेत?

आकडेवारीनुसार, कर्नाटक हे देशात सर्वाधिक १५,९९५ एमबीबीएस जागा असलेले राज्य आहे. तसेच खाजगी मेडिकल कॉलेजच्या जागांच्या बाबतीतही कर्नाटक सर्वात पुढे आहे, जिथे १०,९९५ जागा उपलब्ध आहेत. याशिवाय, सरकारी मेडिकल कॉलेजच्या जागांच्या बाबतीत महाराष्ट्र पहिल्या स्थानावर असून, तिथे ६,००० सरकारी एमबीबीएस जागा आहेत.

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नीट यूजी २०२६ मध्ये किती विद्यार्थ्यांनी पात्रता मिळवली?

या वर्षी नीट यूजी २०२६ साठी २२,७९,१५५ उमेदवारांनी रजिस्ट्रेशन केले होते. री-एक्झाममध्ये सुमारे १९.९९ लाख उमेदवार सहभागी झाले, त्यापैकी ११,२१,१७० उमेदवारांनी परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. या वेळी राष्ट्रीय स्तरावर यशाची टक्केवारी ५६.०८ टक्के राहिली. परीक्षेतील टॉप स्कोर ७१५ राहिला, जो पंजाबचा आर्यन गुप्ता आणि हरियाणाच्या पांशुल बंसल यांनी संयुक्तपणे मिळवला आहे.

Web Title: Neet ug medical admissions 2026 counselling schedule mcc mbbs seats eligibility

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Published On: Jul 27, 2026 | 04:42 PM

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