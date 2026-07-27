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The Paradise: नानीच्या ‘आया शेर’ची सिंहगर्जना! रिलीजपूर्वीच गाण्याने गाठला २० कोटी स्टोरी रीचचा टप्पा

Updated On: Jul 27, 2026 | 04:30 PM IST
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सारांश

नानीच्या 'द पॅराडाईज' चित्रपटातील 'आया शेर' गाण्याने सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. २०० मिलियन स्टोरी रीच आणि १.८ मिलियन लाईक्ससह गाण्याने नवा विक्रम प्रस्थापित केला.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

२०२६ मधील सर्वाधिक बहुप्रतीक्षित चित्रपटांपैकी एक असलेल्या ‘द पॅराडाईज’बद्दलची उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत आहे. नॅचरल स्टार नानी यांच्या प्रमुख भूमिकेतील या चित्रपटातील ‘आया शेर’ हे गाणे प्रदर्शित होताच चार्टबस्टर ठरले असून सोशल मीडियावर अक्षरशः धुमाकूळ घालत आहे. या गाण्याने केवळ प्रेक्षकांची मने जिंकली नाहीत, तर चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वीच त्याच्या लोकप्रियतेला नवे शिखर गाठून दिले आहे.

चित्रपटाची घोषणा झाल्यापासूनच ‘द पॅराडाईज’ चर्चेत आहे. ‘दसरा’च्या ब्लॉकबस्टर यशानंतर नानी आणि दिग्दर्शक श्रीकांत ओडेला यांची जोडी पुन्हा एकत्र येत असल्याने चाहत्यांमध्ये या चित्रपटाबद्दल मोठी उत्सुकता आहे. दमदार फर्स्ट लूक, प्रभावी प्रमोशनल साहित्य आणि संगीतामुळे हा चित्रपट यंदाच्या वर्षातील सर्वाधिक चर्चेत राहिला आहे.

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दरम्यान, ‘आया शेर’ या दमदार गाण्याने इंटरनेटवर वेगळीच क्रेझ निर्माण केली आहे. गाण्याच्या जोशपूर्ण बीट्सवर चाहते रील्स तयार करत असून, नानीच्या सिग्नेचर डान्स स्टेप्स सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. निर्मात्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या गाण्याने २० कोटी (२०० मिलियन) स्टोरी रीचचा टप्पा पार केला असून, त्याला १८ लाख (१.८ मिलियन) लाईक्स मिळाले आहेत.


स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मपासून सोशल मीडियापर्यंत ‘आया शेर’चे वर्चस्व कायम असून, या गाण्यामुळे ‘द पॅराडाईज’च्या प्रदर्शनापूर्वीच चाहत्यांमधील उत्साह आणखी वाढला आहे.

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एसएलव्ही सिनेमाजच्या बॅनरखाली निर्मित ‘द पॅराडाईज’ हा चित्रपट २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी हिंदी, तेलुगू, तमिळ, इंग्रजी, स्पॅनिश, बंगाली, कन्नड आणि मल्याळम अशा आठ भाषांमध्ये जगभर प्रदर्शित होणार आहे. जागतिक प्रेक्षकांपर्यंत चित्रपट पोहोचवण्यासाठी निर्मात्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही विशेष तयारी केली आहे. दमदार कलाकार, भव्य मांडणी आणि मोठ्या प्रमाणातील प्रमोशनमुळे ‘द पॅराडाईज’ हा २०२६ मधील सर्वाधिक चर्चेतील चित्रपटांपैकी एक ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.

Web Title: The paradise aaya sher roar across social media crosses 200 million story reach milestone

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Published On: Jul 27, 2026 | 04:30 PM

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