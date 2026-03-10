Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
करण जोहरच्या ‘Dostana 2’ला मोठा धक्का! कार्तिक आर्यननंतर लक्ष्यची चित्रपटामधून एक्झिट

बॉलीवूड इंडस्ट्रीमधून समोर येणाऱ्या महत्त्वाच्या माहितीनुसार, लक्ष्य लालवानीने आता करण जोहरच्या "दोस्ताना २" चित्रपटातून माघार घेतली असल्याचे वृत्त आहे. निर्माते आता नवीन मुख्य अभिनेत्याच्या शोधात असल्याचे समजले आहे.

Updated On: Mar 10, 2026 | 09:58 AM
  • लक्ष्यची “दोस्ताना २” चित्रपटामधून एक्झिट
  • करण जोहर बसला मोठा धक्का
  • कार्तिक आर्यनही पडला बाहेर
शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानच्या दिग्दर्शनात पदार्पण केलेल्या “द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड” या चित्रपटात लक्ष्य लालवानी प्रमुख भूमिकेत दिसला होता. या चित्रपटातील त्याच्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकली. गेल्या वर्षी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होताच ही वेब सीरिज हिट झाली. “द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड” च्या यशानंतर, लक्ष्यला करण जोहरच्या बॅनरखाली निर्मित होणाऱ्या “दोस्ताना २” या चित्रपटाची भूमिका ऑफर करण्यात आली होती. आता, लक्ष्य लालवानी चित्रपट सोडल्याची महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.

लक्ष्य लालवानी “दोस्ताना २” मधून पडला बाहेर

फिल्मफेअरच्या अहवालानुसार, हा प्रकल्प पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आला आहे, ज्यामुळे लक्ष्य बाहेर पडला असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की कलाकारांमध्ये बदल झाले तरी विक्रांत मेस्सी चित्रपटाचा भाग राहील. पोर्टलशी संबंधित एका सूत्राने सांगितले की “दोस्ताना २” मधून लक्ष्यच्या बाहेर पडण्याबाबत कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. टाईम्स नाऊशी बोलताना, विक्रांत मेस्सीने “दोस्ताना २” मध्ये त्याच्या प्रवेशाची पुष्टी केली.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की लक्ष्यपूर्वी कार्तिक आर्यनला “दोस्ताना २” मध्येही महत्त्वाची भूमिका साकारायची होती. निर्मात्यांशी मतभेद झाल्यामुळे कार्तिक आर्यनने चित्रपट अर्ध्यावरच सोडला. निर्मात्यांनी कार्तिक आर्यनच्या विरुद्ध जान्हवी कपूरला कास्ट केले. आता लक्ष्यच्या बातमीने चाहत्यांचे लक्ष वेधले आहे. चित्रपटात लक्ष्यची जागा कोण घेणार हे पाहणे आता उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

२०२१ मध्ये ‘दोस्ताना २’ ची केली घोषणा

गेल्या काही वर्षांपासून ‘दोस्ताना २’ हा करण जोहरच्या सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या प्रकल्पांपैकी एक आहे. २०२१ मध्ये या चित्रपटाची घोषणा करण्यात आली होती परंतु कलाकारांमध्ये झालेल्या विविध बदलांमुळे तो वारंवार पुढे ढकलण्यात आला आहे. पूर्वीच्या वृत्तांनुसार जोहर आणि कार्तिक आर्यन यांच्यात वाद झाला होता, ज्यामुळे हा प्रकल्प पुढे ढकलण्यात आला होता. परंतु आता “दोस्ताना २” च्या अंतिम कलाकारांमध्ये कोणाचा समावेश असेल हे सांगणे कठीण आहे आणि चित्रपटाची मुख्य अभिनेत्री अजूनही ठरलेली नाही. अलीकडेच, सिनी शेट्टी “दोस्ताना २” मध्ये सामील झाल्याच्या बातम्या देखील समोर आल्या आहेत, परंतु निर्मात्यांनी अद्याप अधिकृतपणे काहीही पुष्टी केलेली नाही.

