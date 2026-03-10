करण जोहरच्या ‘Dostana 2’ला मोठा धक्का! कार्तिक आर्यननंतर लक्ष्यची चित्रपटामधून एक्झिट

थिएटरनंतर आता OTT वर ‘Sitaare Zameen Par’; 9 महिन्यांनंतर आमिर खानचा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीस!
फिल्मफेअरच्या अहवालानुसार, हा प्रकल्प पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आला आहे, ज्यामुळे लक्ष्य बाहेर पडला असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की कलाकारांमध्ये बदल झाले तरी विक्रांत मेस्सी चित्रपटाचा भाग राहील. पोर्टलशी संबंधित एका सूत्राने सांगितले की “दोस्ताना २” मधून लक्ष्यच्या बाहेर पडण्याबाबत कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. टाईम्स नाऊशी बोलताना, विक्रांत मेस्सीने “दोस्ताना २” मध्ये त्याच्या प्रवेशाची पुष्टी केली.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की लक्ष्यपूर्वी कार्तिक आर्यनला “दोस्ताना २” मध्येही महत्त्वाची भूमिका साकारायची होती. निर्मात्यांशी मतभेद झाल्यामुळे कार्तिक आर्यनने चित्रपट अर्ध्यावरच सोडला. निर्मात्यांनी कार्तिक आर्यनच्या विरुद्ध जान्हवी कपूरला कास्ट केले. आता लक्ष्यच्या बातमीने चाहत्यांचे लक्ष वेधले आहे. चित्रपटात लक्ष्यची जागा कोण घेणार हे पाहणे आता उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
२०२१ मध्ये ‘दोस्ताना २’ ची केली घोषणा
गेल्या काही वर्षांपासून ‘दोस्ताना २’ हा करण जोहरच्या सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या प्रकल्पांपैकी एक आहे. २०२१ मध्ये या चित्रपटाची घोषणा करण्यात आली होती परंतु कलाकारांमध्ये झालेल्या विविध बदलांमुळे तो वारंवार पुढे ढकलण्यात आला आहे. पूर्वीच्या वृत्तांनुसार जोहर आणि कार्तिक आर्यन यांच्यात वाद झाला होता, ज्यामुळे हा प्रकल्प पुढे ढकलण्यात आला होता. परंतु आता “दोस्ताना २” च्या अंतिम कलाकारांमध्ये कोणाचा समावेश असेल हे सांगणे कठीण आहे आणि चित्रपटाची मुख्य अभिनेत्री अजूनही ठरलेली नाही. अलीकडेच, सिनी शेट्टी “दोस्ताना २” मध्ये सामील झाल्याच्या बातम्या देखील समोर आल्या आहेत, परंतु निर्मात्यांनी अद्याप अधिकृतपणे काहीही पुष्टी केलेली नाही.