अल्लू अर्जुनच्या नव्या चित्रपटाची घोषणा; ‘या’ दिग्दर्शकासोबत पहिल्यांदाच करणार काम

मकर संक्रांती, पोंगल आणि भोगी या सणांच्या निमित्ताने अल्लू अर्जुनच्या नवीन चित्रपटाची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याच्या २३ व्या चित्रपटासाठी, अल्लू अर्जुन दिग्दर्शक लोकेश कनागराजसोबत काम करत आहे. लोकेश कनागराज यांनी आज या नवीन चित्रपटाची घोषणा केली. या प्रकल्पाचा घोषणा व्हिडिओ रिलीज करण्यात आला आहे.चित्रपटाचे शीर्षक अद्याप जाहीर झालेले नाही. सध्या तो “एए २३” म्हणून ओळखला जाईल.
या चित्रपटाची घोषणा करताना लोकेश कनागराजने एक व्हिडिओ पोस्ट केला. पोस्टमध्ये लोकेशने लिहिले, “अल्लू अर्जुन, तुझ्यासोबत हा प्रवास सुरू करण्यास मी उत्सुक आहे. चला हा धमाका करूया. पुन्हा एकदा माझा भाऊ अनिरुद्ध रविचंद्रनसोबत.” लोकेशच्या पोस्टवरून स्पष्टपणे सूचित होते की या चित्रपटात अनिरुद्धचे संगीत असेल. या चित्रपटाची निर्मिती मैत्री मूव्ही मेकर्स करणार आहे. हे देखील स्पष्ट आहे की या वर्षी चित्रीकरण सुरू होईल.
अल्लू अर्जुननेही त्याच्या इंस्टाग्रामवर या घोषणेचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. तो पोस्ट करताना त्याने लिहिले, “मी म्हणतो २३. रॉक करण्यासाठी जात आहे. साधेपणाने वागणारा. मानसिकदृष्ट्या समर्पित. हे निश्चित आहे. अतुलनीय लोकेश कनागराज गरूसोबतच्या या नवीन प्रवासाबद्दल उत्साहित आहे. अखेर भाऊ अनिरुद्ध रविचंद्रनसोबत एकत्र येत आहे. या चित्रपटाची वाट पाहत आहे.”
लोकेश कनागराज दिग्दर्शित हा लोकेश कनागराजचा सातवा चित्रपट आहे. अल्लू अर्जुनसोबत तो पहिल्यांदाच काम करत आहे. कामाच्या बाबतीत, अल्लू अर्जुन यापूर्वी “पुष्पा २” मध्ये दिसला होता. सध्या तो अॅटलीसोबतच्या त्याच्या आगामी चित्रपटात व्यस्त आहे. हा चित्रपट मोठ्या प्रमाणात बनवला जात आहे. दीपिका पदुकोण देखील मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे.अद्याप जास्त माहिती समोर आलेली नाही. लोकेश कनागराजचा शेवटचा चित्रपट “कुली” होता, जो २०२५ मध्ये प्रदर्शित झाला होता. रजनीकांतने या चित्रपटात मुख्य भूमिका साकारली होती. रजनीकांत व्यतिरिक्त, आमिर खान, उपेंद्र, नागार्जुन आणि सौबिन शाहीर सारख्या कलाकारांनीही प्रमुख भूमिका साकारल्या होत्या.
