Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सिझन ६ मध्ये सध्या घरात तणावाचे वातावरण आहे. घरगुती वादाचा परिणाम केवळ सदस्यांवरच नाही तर त्यांच्या गेमवरही दिसून येत आहे. अलीकडील एका वादाच्या दरम्यान सागर कारंडेने अनुश्रीला दिला सल्ला आणि राकेशची बाजू घेतल्याने घरातील सदस्यांमध्ये वैचारिक रणसंग्राम उभा राहिला आहे. सागरने त्या चर्चेत म्हटले, “तू जर सांगितले की प्लीज मला हात लावू नका, तर तो एक्सेप्ट करेल. ओके, नाही लावणार बाई, थँक्यू. संपतो मुद्दा. आता माझ्या पण डोक्यात आलंय रे, तुमच्याशी बोलताना मला भीती वाटायला लागलीये.” यावर अनुश्रीने विचारले, “जाऊ मी बोलायला आता?” तर सोनालीने उत्तर दिले, “आय डोन्ट नो, यू आस्क बाबा.” या चर्चेतून स्पष्ट झाले की घरातील सदस्यांमध्ये संवादाची पद्धत आणि ऐकण्याची शैली किती महत्त्वाची ठरते.
दुसऱ्या बाजूला, अनुश्रीने आपल्या बाजूचे मतही स्पष्ट केले. तिने सांगितले, “(सागर) दादा ऐक, मी आधी त्याला काय बोलले? आम्ही तुम्हाला बहिणीसारखे मानतोय. आम्ही समजावलंय आणि तुम्ही म्हणताय हात लावायचा नाही? आम्ही काय इथे हात लावायला आलोय काय?” यावेळी रुचिताने स्पष्ट केले की तिचे इरादा कोणाच्या कॅरेक्टरवर जाण्याचा नव्हता. ती म्हणाली, “मी गेलेच नाहीये, ते परमिशनचं होतं. ती कुठलीही मुलगी असती तरी मी मुलीला तेच बोलले असते.”
सागरने पुढे स्पष्ट केले की घरातील प्रत्येक सदस्य गेम खेळायला आला आहे आणि छोट्या वादावरून विषय न वाढवता, मुद्दा व्यवस्थित हाताळणे आवश्यक आहे. “तिला वाईट वाटलं, तुला वाईट वाटलं, त्यावेळी बोलायला पाहिजे होतं,” असेही सागरने सांगितले.
रुचिता म्हणाली की, “त्यांचा अनुभव इतक्या वर्षांचा आहे, ऑफकोर्स बिग बॉस मला बोलणार. मी फ्रेशर आहे, पण माझं इंटेन्शन ते नव्हतं. आय स्टँड बाय इट, भाऊ बोलले तरी आणि अख्खं घर माझ्या अगेन्स्ट असलं तरी.” तिच्या या वक्तव्यामुळे स्पष्ट होते की घरातली ही चर्चा केवळ वैयक्तिक नाही, तर गेमच्या रणनीतीशीही निगडित आहे.
या सर्व चर्चांमुळे घरातील वातावरण तणावपूर्ण झाले आहे आणि घरातील सदस्यांना आपापल्या भूमिकेत संतुलन साधण्याची गरज भासते. घरातील छोट्या वादातून मोठा विषय निर्माण होऊ शकतो, हे पाहणे प्रेक्षकांसाठी उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
हा वाद आणि चर्चेतून घरातील सदस्य कसे पुढे जातील आणि त्यांच्या नात्यांवर याचा काय परिणाम होईल, हे पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे.
