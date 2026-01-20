‘धुरंधर’च्या राजकारणावर करण जोहरची प्रतिक्रिया, म्हणाला, ”चित्रपटातील आयडॉलॉजीबद्दल माझा..”

रणवीर सिंगचा “धुरंधर” हा चित्रपट ४७ दिवसांनंतरही बॉक्स ऑफिसवर हिट राहिला आहे. या चित्रपटाने कमाईचे अनेक विक्रम प्रस्थापित केले आहेत. प्रेक्षक आणि सेलिब्रिटींनी “धुरंधर” चे कौतुक केले आहे. चित्रपटाच्या राजकीय आशयाबद्दल वादविवाद सुरूच आहेत. आता, चित्रपटाचे कौतुक केल्यानंतर, दिग्दर्शक करण जोहरनेही त्याच्या राजकीय परिणामांवर आपले मत व्यक्त केले आहे.
IIMUN शी संवाद साधताना करण जोहरने सांगितले की, चित्रपटाचा विद्यार्थी म्हणून त्याला रणवीर सिंग अभिनीत हा चित्रपट खूप आवडला. “धुरंधर” तांत्रिकदृष्ट्या उत्तम असल्याचे सांगून दिग्दर्शक म्हणाला, “मी तो पूर्णपणे पाहिला कारण मला चित्रपट निर्मात्याची कला आवडली. मला कथाकथन आवडले. त्याने तो ज्या पद्धतीने वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये विभागला होता तो मला आवडला. चित्रपटात अंतर्गत दृष्टिकोन होता आणि तो कोणालाही लक्ष्य करत नव्हता, तर राजकारणाबद्दल त्याच्या पद्धतीने बोलला होता हे मला आवडले.”
करणने कबूल केले की चित्रपटाबद्दल जनमत विभागले गेले आहे, प्रेक्षकांचा एक भाग त्याच्या राजकीय भूमिकेशी असहमत आहे. तथापि, निर्मात्याने कबूल केले की चित्रपटाच्या राजकारणावर त्यांचा कोणताही आक्षेप नाही. “खरं सांगायचं तर, चित्रपटाच्या राजकारणावर माझा कोणताही आक्षेप नाही. चित्रपट कोणत्या दिशेने जात आहे हे मला माहिती आहे. मला माहित आहे की काही लोक त्याच्याशी सहमत असतील आणि काही असहमत असतील, आणि सिनेमा असाच असावा. चित्रपटातील कोणत्याही वैचारिक मुद्द्यांवर मला हरकत नव्हती. मी तो त्याच्या कलात्मकतेसाठी आणि चित्रपटाच्या पैलूंसाठी पाहिला आणि मला तो खूप आवडला. आदित्य धरची स्वतःची वेगळी शैली आहे असे मला वाटले आणि मला वाटते की तो एक मजबूत आणि अद्वितीय आवाज म्हणून उदयास आला आहे.”
आदित्य धर दिग्दर्शित “धुरंधर” हा चित्रपट भारतात घडलेल्या सत्य घटनांपासून प्रेरित आहे. या चित्रपटात रणवीर सिंग एका भारतीय गुप्तहेराची भूमिका साकारत आहे. रणवीर सिंग व्यतिरिक्त, या चित्रपटात अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन आणि राकेश बेदी यांच्याही भूमिका आहेत.
