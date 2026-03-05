Bigg Boss Marathi 6 : वाईल्ड कार्ड निघाले फुसका बार? दोघांची चावी गुल पण संकेतने जपून ठेवली Powerkey

या टास्कमध्ये प्रत्येक वाइल्डकार्ड स्पर्धकाला आपली पॉवर की जपण्याची जबतदारी देण्यात आली होती. मात्र घरातील घडामोडींमुळे हा खेळ लवकरच रंगतदार बनला. टास्कच्या पहिल्याच दिवशी संस्कृतीची पॉवर की विशालकडे गेली. त्यानंतर रेवाची की देखील विशालने घेतली. मात्र काही वेळातच रुचिताने ती त्याच्याकडून हिसकावून घेतली. त्यामुळे घरात कींची अदलाबदल सुरू राहिली आणि स्पर्धकांमधील रणनीतीही बदलत राहिली.
या सगळ्या गोंधळात संकेत मात्र शांतपणे आपली रणनीती राबवत होता. इतर स्पर्धकांच्या की बदलत असताना त्याने आपली पॉवर की कोणालाही न देता सुरक्षित ठेवली. त्यामुळे घरातील समीकरणांमध्ये तो अचानक महत्त्वाचा खेळाडू ठरला. यानंतर बिग बॉसने सर्व स्पर्धकांना आपापल्या पॉवर की दाखवण्यास सांगितले आणि पुढील खेळ अधिक ट्विस्टेड होणार असल्याची घोषणा केली. या टप्प्यावर पॉवर की महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे स्पष्ट झाले.
स्पर्धकांनी जेव्हा आपापल्या की दाखवल्या, तेव्हा संकेतने आत्मविश्वासाने आपली पॉवर की सादर केली. त्यामुळे वाइल्डकार्ड एंट्रींपैकी आपली पॉवर की सुरक्षित ठेवणारा तो एकमेव स्पर्धक ठरला. त्यामुळे पुढील टास्कमध्ये त्याला महत्त्वाचा फायदा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. घरात सतत बदलणाऱ्या रणनीती आणि समीकरणांमध्ये संकेतचा हा छोटा फायदा पुढील खेळावर किती परिणाम करतो, याकडे आता प्रेक्षकांचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे आगामी भागांमध्ये या ट्विस्टमुळे आणखी रंगत वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.