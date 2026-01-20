“Pushpa 3 मध्ये Salman Khanची एन्ट्री, Allu Arju च्या चित्रपटात काय असेल भाईजानचा रोल? वाचा सविस्तर

अल्लू अर्जुनच्या हिट फ्रँचायझी ‘पुष्पा’च्या दोन्ही भागांनी बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला. दोन्ही चित्रपटांनी केवळ दक्षिणेतच नव्हे तर हिंदी भाषेतही प्रभावी कमाई केली. चाहत्यांना अल्लू अर्जुनने साकारलेल्या पुष्पा राजच्या भूमिकेला खूप प्रेम मिळाले आणि प्रेक्षक श्रीवल्लीने भरलेले होते. चाहते आता ‘पुष्पा’च्या तिसऱ्या भागाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. ‘पुष्पा ३’ मध्ये पुष्पा राजचा एक मोठा अवतार दाखवला जाईल असा दावा केला जात आहे, परंतु आता एक नवीन चित्रपट येणार आहे आणि ही मालिका सलमान खानची आहे. चला त्याच्या भूमिकेवर एक नजर टाकूया.
पुष्पा ३ शी संबंधित एका मीडिया रिपोर्टमध्ये असे समोर आले आहे की निर्मात्यांनी अल्लू अर्जुनच्या चित्रपटात सलमान खानला कास्ट केले आहे. सुकुमार दिग्दर्शित या चित्रपटात सलमान खान एका महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. रिपोर्टनुसार, सलमान खानला चित्रपटात “सुल्तान” म्हणून सादर केले जाईल, जो एक अब्जाधीश मास्टरमाइंड आणि व्यावसायिक गॉडफादर आहे. या पात्रासाठी निर्मात्यांची एक आकर्षक योजना आहे. ते प्रथम चित्रपटातील पात्राची ओळख करून देण्याची आणि नंतर त्या पात्रासह एक वेगळा चित्रपट लाँच करण्याची योजना आखत आहेत. अद्याप काहीही अधिकृतपणे जाहीर झालेले नसले तरी, निर्माते या प्रकल्पावर वेगाने काम करत आहेत. निर्माते पुष्पा ३ द्वारे एक मोठे विश्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
Suniel Shetty VS Ahan Shetty Fees: ‘बॉर्डर’मध्ये सुनील शेट्टीची फी किती होती? ‘बॉर्डर 2’मध्ये अहान शेट्टीने घेतली एवढी रक्कम
पुष्पाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या दोन्ही भागांमधील अॅक्शन दृश्ये काळानुसार वाढवली गेली आहेत आणि आता निर्माते पुष्प ३ मध्ये आणखी तीव्र अॅक्शन दाखवण्याची योजना आखत आहेत, ज्यामुळे प्रेक्षक थक्क होतील. हा चित्रपट २०२८ मध्ये प्रदर्शित होणार आहे आणि त्याची कथा त्याच सँडलवुड मुलींभोवती फिरणार आहे, परंतु यावेळी खलनायक आणखी धोकादायक असेल. असा दावा केला जात आहे की निर्मात्यांनी या चित्रपटासाठी विजय देवरकोंडाशी संपर्क साधला आहे. निर्मात्यांना विजयने खलनायकाची भूमिका करावी असे वाटते आणि म्हणूनच चित्रपटासाठी वाटाघाटी सुरू आहेत. अनेक माध्यमांमध्ये विजय देवरकोंडाचे नाव नमूद करण्यात आले आहे.
प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्व संध्येला ओटीटी वर येणार प्रोग्राम, बदल दर्शविणाऱ्या कथा पाहून पुन्हा करूया स्वातंत्र्याचा सन्मान