Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • A Close Associate Of Preity Zinta Committed Such A Filthy Act With Her She Was Trembling With Fear

“बेडरूममध्ये बंद करून माझ्यासोबत…”, प्रिती झिंटाच्या जवळच्या व्यक्तीने तिच्यासोबत केलं असं घाणेरडं कृत्य, भीतीने थरथर कापत होती

प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्री प्रीती झिंटा हीच्या बाबतीत एक धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आली आहे. अभिनेत्री सोबत नेमकं काय घडलं जाणून घेऊया

Updated On: Jan 13, 2026 | 03:16 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

९० च्या दशकात बॉलीवूड अभिनेत्री प्रीती झिंटाच्या हास्य आणि डिंपलने लाखो लोकांची मने जिंकली होती. पडद्यावर प्रीतीचा धाडस तिच्या वास्तविक जीवनातील संघर्ष आणि वादांइतकाच तीव्र होता. आता ती अमेरिकेत परदेशात कौटुंबिक जीवनाचा आनंद घेत असताना, तिच्या आयुष्यात असा एक काळ आला ज्याने संपूर्ण चित्रपटसृष्टीला हादरवून टाकले.

प्रीती झिंटाचे नाव चित्रपटसृष्टीतील अनेक मोठ्या नावांशी जोडले गेले होते. जेव्हा ती आणि अभिषेक बच्चन सुरुवातीला एकत्र पडद्यावर दिसले तेव्हा त्यांच्या अफेअरच्या अफवा सामान्य होत्या. प्रीती नेहमीच या अफवांना केवळ अफवा म्हणून फेटाळून लावत असे.

प्रितीच्या आयुष्यातील सर्वात मोठा आणि वेदनादायक वळण म्हणजे एका व्यावसायिकाचा प्रवेश. प्रिती झिंटा आणि ज्येष्ठ उद्योगपती नेस वाडिया यांचे नाते एकेकाळी बॉलिवूडमधील सर्वात शक्तिशाली जोडप्यांपैकी एक मानले जात असे. ते केवळ प्रेमात पडले नाहीत तर त्यांनी संयुक्तपणे किंग्ज इलेव्हन पंजाब (आता पंजाब किंग्ज) ही आयपीएल टीम देखील खरेदी केली.

नेस आणि प्रितीला पाहून जगाला वाटले होते की हे जोडपे लवकरच लग्न करणार आहे, परंतु पडद्यामागे कथा वेगळी होती. २०१४ च्या आयपीएल दरम्यान वानखेडे स्टेडियमवर जे घडले ते सर्वांनाच चकित करणारे होते. प्रितीने नेस वाडियाविरुद्ध पोलिस तक्रार दाखल केली आणि अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक आरोप केले.

प्रितीने आरोप केला आहे की नेसने तिला सार्वजनिकरित्या शिवीगाळ केली आणि धमकी दिली. वृत्तानुसार, प्रितीने असा आरोपही केला आहे की नेसने तिच्यावर जळती सिगारेट फेकली आणि तिला एका खोलीत बंद केले. त्यावेळी अभिनेत्री वेदना आणि भीतीने थरथर कापत होती. प्रितीने सांगितले की ती फक्त तिच्या स्वाभिमानासाठी हे करत होती.

Kishori Shahane Car Accident: किशोरी शहाणेंच्या गाडीला धडक, अभिनेत्रीचा संताप, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाल्या…

या नात्यात केवळ नेस आणि प्रीतीच नाही तर कुटुंबातील हस्तक्षेपानेही मोठी भूमिका बजावली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नेस वाडियाची आई, मॉरीन वाडिया या नात्याविरुद्ध तीव्र होती. तिने एकदा सार्वजनिकरित्या प्रीतीविरुद्ध एक आक्षेपार्ह विधान केले होते ज्यामुळे सर्वांनाच धक्का बसला होता.नेसच्या आईने म्हटले होते, “माझा मुलगा झेब्रासोबत लग्न करतो तरी मला काही फरक पडत नाही.” हे विधान प्रीती झिंटावर थेट टीका म्हणून घेतले गेले. कौटुंबिक विरोध आणि अंतर्गत संघर्षांमुळे या हाय-प्रोफाइल नात्याचा कटू अंत झाला.

यशचा चित्रपट अडकला कायद्याच्या कचाट्यात, ‘TOXIC’च्या टीझरवर महिला आयोगात तक्रार दाखल, संपूर्ण प्रकरण जाणून घ्या

वाद आणि हृदयविकाराच्या काळानंतर, प्रीती झिंटाने जीन गुडइनफच्या आयुष्यात प्रवेश केला. अमेरिकन नागरिक आणि तिच्यापेक्षा वयाने लहान असलेल्या जीनने तिला तिच्या पात्रतेचे प्रेम आणि आदर दिला. २९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी, लीप वर्ष, या जोडप्याने लॉस एंजेलिसमध्ये एका खाजगी समारंभात लग्न केले.

Web Title: A close associate of preity zinta committed such a filthy act with her she was trembling with fear

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 13, 2026 | 03:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

”मला काही मोठा स्टार बनायचं नव्हतं…”, ‘हॅपी पटेल’मध्ये एन्ट्रीबाबत इमरान खानचा खुलासा
1

”मला काही मोठा स्टार बनायचं नव्हतं…”, ‘हॅपी पटेल’मध्ये एन्ट्रीबाबत इमरान खानचा खुलासा

अजय देवगण घेऊन येतोय एआय निर्मित ‘बाल तन्हाजी’, टीझरने वाढवली चाहत्यांची उत्सुकता
2

अजय देवगण घेऊन येतोय एआय निर्मित ‘बाल तन्हाजी’, टीझरने वाढवली चाहत्यांची उत्सुकता

‘मला माहीत नाही मी परत येईन की नाही…’ सोशल मीडियावर नेहा कक्करची धक्कादायक पोस्ट, नक्की काय घडलंय?
3

‘मला माहीत नाही मी परत येईन की नाही…’ सोशल मीडियावर नेहा कक्करची धक्कादायक पोस्ट, नक्की काय घडलंय?

काही वर्षांपूर्वी शिकलो असतो तर उत्तम… ‘ही’ गोष्ट खातेय मन! बिग बींना कोणत्या गोष्टीचा आहे पश्चाताप?
4

काही वर्षांपूर्वी शिकलो असतो तर उत्तम… ‘ही’ गोष्ट खातेय मन! बिग बींना कोणत्या गोष्टीचा आहे पश्चाताप?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Corporators Salary : नगरसेवकांचे ‘मानधन’ नेमके किती? वाचा महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींच्या सुविधांचा लेखाजोखा

Corporators Salary : नगरसेवकांचे ‘मानधन’ नेमके किती? वाचा महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींच्या सुविधांचा लेखाजोखा

Jan 19, 2026 | 06:27 PM
Kolhapur News : बापाच्या कष्टाचे लेकाने पांग फेडले; जिद्दीच्या जोरावर चहावाल्याच्या मुलाची केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात निवड

Kolhapur News : बापाच्या कष्टाचे लेकाने पांग फेडले; जिद्दीच्या जोरावर चहावाल्याच्या मुलाची केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात निवड

Jan 19, 2026 | 06:20 PM
BMC Mayor: …असं झाले तर महापौर भाजपचा नाही तर उद्धव ठाकरे गटाचा होणार! वाचा BMC चे रंजक समीकरण

BMC Mayor: …असं झाले तर महापौर भाजपचा नाही तर उद्धव ठाकरे गटाचा होणार! वाचा BMC चे रंजक समीकरण

Jan 19, 2026 | 06:17 PM
फेब्रुवारीत रश्मिका मंदाना खरंच लग्न करणार? अभिनेत्रीने दिलं ‘हे’ उत्तर, म्हणाली…

फेब्रुवारीत रश्मिका मंदाना खरंच लग्न करणार? अभिनेत्रीने दिलं ‘हे’ उत्तर, म्हणाली…

Jan 19, 2026 | 06:14 PM
Shubman Gill: ‘शाळेत जा आणि कर्णधारपद शिका…’, शुभमन गिलच्या नेतृत्वावर माजी पाक खेळांडूची जहरी टीका; थेट बाबर आझमशी केली तुलना

Shubman Gill: ‘शाळेत जा आणि कर्णधारपद शिका…’, शुभमन गिलच्या नेतृत्वावर माजी पाक खेळांडूची जहरी टीका; थेट बाबर आझमशी केली तुलना

Jan 19, 2026 | 06:09 PM
भाजप पक्षामध्ये लोकशाही की हुकूमशाही? कशी होते पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवड, जाणून घ्या पूर्ण प्रक्रिया

भाजप पक्षामध्ये लोकशाही की हुकूमशाही? कशी होते पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवड, जाणून घ्या पूर्ण प्रक्रिया

Jan 19, 2026 | 05:55 PM
दिलेला शब्द 24 तासात पूर्ण; हिराबाग सोसायटीतील कचऱ्याची समस्या राघवेंद्र बाप्पु मानकर यांनी सोडविली

दिलेला शब्द 24 तासात पूर्ण; हिराबाग सोसायटीतील कचऱ्याची समस्या राघवेंद्र बाप्पु मानकर यांनी सोडविली

Jan 19, 2026 | 05:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM