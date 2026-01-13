“बेडरूममध्ये बंद करून माझ्यासोबत…”, प्रिती झिंटाच्या जवळच्या व्यक्तीने तिच्यासोबत केलं असं घाणेरडं कृत्य, भीतीने थरथर कापत होती

९० च्या दशकात बॉलीवूड अभिनेत्री प्रीती झिंटाच्या हास्य आणि डिंपलने लाखो लोकांची मने जिंकली होती. पडद्यावर प्रीतीचा धाडस तिच्या वास्तविक जीवनातील संघर्ष आणि वादांइतकाच तीव्र होता. आता ती अमेरिकेत परदेशात कौटुंबिक जीवनाचा आनंद घेत असताना, तिच्या आयुष्यात असा एक काळ आला ज्याने संपूर्ण चित्रपटसृष्टीला हादरवून टाकले.
प्रीती झिंटाचे नाव चित्रपटसृष्टीतील अनेक मोठ्या नावांशी जोडले गेले होते. जेव्हा ती आणि अभिषेक बच्चन सुरुवातीला एकत्र पडद्यावर दिसले तेव्हा त्यांच्या अफेअरच्या अफवा सामान्य होत्या. प्रीती नेहमीच या अफवांना केवळ अफवा म्हणून फेटाळून लावत असे.
प्रितीच्या आयुष्यातील सर्वात मोठा आणि वेदनादायक वळण म्हणजे एका व्यावसायिकाचा प्रवेश. प्रिती झिंटा आणि ज्येष्ठ उद्योगपती नेस वाडिया यांचे नाते एकेकाळी बॉलिवूडमधील सर्वात शक्तिशाली जोडप्यांपैकी एक मानले जात असे. ते केवळ प्रेमात पडले नाहीत तर त्यांनी संयुक्तपणे किंग्ज इलेव्हन पंजाब (आता पंजाब किंग्ज) ही आयपीएल टीम देखील खरेदी केली.
नेस आणि प्रितीला पाहून जगाला वाटले होते की हे जोडपे लवकरच लग्न करणार आहे, परंतु पडद्यामागे कथा वेगळी होती. २०१४ च्या आयपीएल दरम्यान वानखेडे स्टेडियमवर जे घडले ते सर्वांनाच चकित करणारे होते. प्रितीने नेस वाडियाविरुद्ध पोलिस तक्रार दाखल केली आणि अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक आरोप केले.
प्रितीने आरोप केला आहे की नेसने तिला सार्वजनिकरित्या शिवीगाळ केली आणि धमकी दिली. वृत्तानुसार, प्रितीने असा आरोपही केला आहे की नेसने तिच्यावर जळती सिगारेट फेकली आणि तिला एका खोलीत बंद केले. त्यावेळी अभिनेत्री वेदना आणि भीतीने थरथर कापत होती. प्रितीने सांगितले की ती फक्त तिच्या स्वाभिमानासाठी हे करत होती.
या नात्यात केवळ नेस आणि प्रीतीच नाही तर कुटुंबातील हस्तक्षेपानेही मोठी भूमिका बजावली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नेस वाडियाची आई, मॉरीन वाडिया या नात्याविरुद्ध तीव्र होती. तिने एकदा सार्वजनिकरित्या प्रीतीविरुद्ध एक आक्षेपार्ह विधान केले होते ज्यामुळे सर्वांनाच धक्का बसला होता.नेसच्या आईने म्हटले होते, “माझा मुलगा झेब्रासोबत लग्न करतो तरी मला काही फरक पडत नाही.” हे विधान प्रीती झिंटावर थेट टीका म्हणून घेतले गेले. कौटुंबिक विरोध आणि अंतर्गत संघर्षांमुळे या हाय-प्रोफाइल नात्याचा कटू अंत झाला.
वाद आणि हृदयविकाराच्या काळानंतर, प्रीती झिंटाने जीन गुडइनफच्या आयुष्यात प्रवेश केला. अमेरिकन नागरिक आणि तिच्यापेक्षा वयाने लहान असलेल्या जीनने तिला तिच्या पात्रतेचे प्रेम आणि आदर दिला. २९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी, लीप वर्ष, या जोडप्याने लॉस एंजेलिसमध्ये एका खाजगी समारंभात लग्न केले.