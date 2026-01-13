Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Kishori Shahane Car Accident: किशोरी शहाणेंच्या गाडीला धडक, अभिनेत्रीचा संताप, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाल्या…

ठाणे - मुंबई रस्त्यावर किशोरी शहाणेंच्या गाडीचा अपघात झाला असून याची माहिती त्यांनी व्हिडिओ शेअर करत दिली आहे.

Updated On: Jan 13, 2026 | 02:29 PM
मराठी, हिंदी मनोरंजन विश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री किशोरी शहाणेंच्या गाडीचा अपघात झाल्याची माहिती मिळत आहे. ठाणे – मुंबई रस्त्यावर त्यांच्या गाडीला अपघात झाला आहे. किशोरी या शूटिंगनिमित्त प्रवास करत असताना त्यांच्या कारला दुसऱ्या वाहनानं धडक दिली आहे. सुदैवानं या घटनेत किशोरी शहाणे यांना कोणतीही गंभीर दुखापत झालेली नाही, मात्र त्यांच्या गाडीचे नुकसान झाले आहे. किशोरी शहाणेंनी सोशल मीडियावर या घटनेची माहिती शेअर केली आहे. जाणून घ्या नेमकं काय घडलं.

अभिनेत्री किशोरी शहाणेंच्या कारचा अपघात
किशोरी शहाणेंनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. यात त्यांच्या कारचे नुकसान झाल्याचं दिसत आहे. या कारच्या धडकेत त्यांच्या कारचा साईड मिरर पूर्णपणे तुटला आणि कारच्या दरवाजाचेही नुकसान झालं आहे. त्यांनी व्हिडिओमध्ये म्हटलं, ” इतरांचं जे नुकसान होतं त्याबद्दल जरा संवेदनशीलतेने बाळगा.. एक मोठी कार माझ्या उजव्या बाजूने आली, माझ्या कारचा आरसा तोडला आणि सिग्नलवरून उजवीकडे वळून वेगाने निघून गेली. हे बघून खूप दु:ख झालं. ”

त्या पुढे म्हणतात, ” आपण सगळेच आपल्या आयुष्यात व्यस्त आहोत, पण तुम्हाला उशीर होत असेल तर याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही बेधडकपणे गाडी चालवून दुसऱ्याचं नुकसान करावं. आजकाल कोणाकडेच वेळ नसतो.. आता पुन्हा मेकॅनिककडे जा, ते दुरूस्त करून घ्या, यामुळे उगाच मानसिक ताण वाढला आहे. यात माझी काहीच चूक नव्हती” अशी प्रतिक्रिया देत अभिनेत्री किशोरी शहाणेंनी त्यांचा संताप व्यक्त केला आहे.

 

A post shared by Kishori Shahane Vij (@kishorishahane)

यशचा चित्रपट अडकला कायद्याच्या कचाट्यात, ‘TOXIC’च्या टीझरवर महिला आयोगात तक्रार दाखल, संपूर्ण प्रकरण जाणून घ्या

किशोरी शहाणे यांनी यासंदर्भातला व्हिडिओ शेअर केला असून त्यांच्या चाहत्यांनी आणि सहकलाकरांनी कमेंट्स करून त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस केली आहे. 

किशोरी यांच्या कामाबद्दल बोलायचं तर त्या सध्या हिंदी टीव्ही इंडस्ट्रीतील माना की हम यार नहीं, या मालिकेतून त्या प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. किशोरी या नेहमी सोशल मीडियावर सक्रिय असतात.

नुपूर-स्टेबिन अडकले विवाहबंधनात! ख्रिश्चन रितीरिवाजानंतर आता हिंदू पद्धतीने थाटात उरकला लग्नसोहळा; पाहा Inside Photos

 

Published On: Jan 13, 2026 | 02:29 PM

