Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Womens Asia Cup Ind Vs Pak India Win Before T20 World Cup Clash

IND-A W vs PAK-A W: भारताच्या वाघिणींनी पाकिस्तानला नमवलं! वर्ल्डकप सामन्यापूर्वी दिला मोठा इशारा

टीम इंडियाने गोलंदाजी आणि फलंदाजी दोन्हीमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली. प्रथम पाकिस्तानी महिला अ संघाला १८.५ षटकांत ९३ धावांवर रोखले आणि नंतर १०.१ षटकांत फक्त २ विकेट्स गमावून लक्ष्य गाठले.

Updated On: Feb 15, 2026 | 04:44 PM
भारताच्या वाघिणींनी पाकिस्तानला नमवलं! (Photo Credit- X)

भारताच्या वाघिणींनी पाकिस्तानला नमवलं! (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • भारताच्या लेकींचा पाकिस्तानला दणका!
  • आशिया कपमध्ये विजयाचा गुलाल
  • वर्ल्डकपपूर्वी टीम इंडियाचा मोठा धमाका
India A Women vs Pakistan A Women Match Scorecard: १५ फेब्रुवारी रोजी बँकॉक स्टेडियमवर झालेल्या महिला आशिया कप रायझिंग स्टार्स स्पर्धेत भारतीय महिला अ संघाने पाकिस्तानी महिला अ संघाचा ८ विकेट्सने पराभव केला. टीम इंडियाने गोलंदाजी आणि फलंदाजी दोन्हीमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली. प्रथम पाकिस्तानी महिला अ संघाला १८.५ षटकांत ९३ धावांवर रोखले आणि नंतर १०.१ षटकांत फक्त २ विकेट्स गमावून लक्ष्य गाठले. भारतीय संघाच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना वृंदा दिनेशची फलंदाजी प्रभावी होती, तिने फक्त २९ चेंडूत ५५ धावा केल्या.

वृंदा आणि अनुष्का शर्मासमोर पाकिस्तानी गोलंदाज असहाय्य

पाकिस्तानी महिला अ संघाला ९३ धावांत गुंडाळल्यानंतर, सर्वांच्या नजरा भारतीय महिला अ संघाच्या फलंदाजांच्या कामगिरीवर होत्या. टीम इंडियाची सुरुवात चांगली झाली नाही, त्यांनी हुमैरा काझी ही पहिली विकेट शून्यावर गमावली. अनुष्का शर्माने वृंदा दिनेशसोबत मिळून डाव स्थिरावलाच नाही तर वेगाने धावाही केल्या. पहिल्या सहा षटकांच्या अखेरीस टीम इंडियाने एका विकेटच्या मोबदल्यात ६३ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर अनुष्का शर्मा २६ चेंडूत २४ धावा काढून पॅव्हेलियनमध्ये परतली, ज्यामध्ये पाच चौकारांचा समावेश होता.

हे देखील वाचा: IND vs PAK सामना पाहायचा आहे? एकही रूपया खर्च करण्याची गरज नाही! येथे घ्या फ्री सामन्याचा आनंद, वाचा संपूर्ण तपशील

वृंदा आणि अनुष्काने पहिल्या विकेटसाठी ७९ धावांची भागीदारी केली. अनुष्काच्या जाण्यानंतर तेजल हसबनीस फलंदाजीला आली आणि वृंदासोबत मिळून तिने संघाला शानदार विजय मिळवून दिला. वृंदाने २९ चेंडूत १२ चौकारांसह नाबाद ५५ धावा केल्या. तेजल हसबनीस यांनी ५ चेंडूत नाबाद १२ धावा केल्या.

राधा, प्रेमा आणि साईमा यांची उत्कृष्ट गोलंदाजी

भारतीय संघाच्या गोलंदाजी कामगिरीत कर्णधार राधा यादव, प्रेमा रावत आणि साईमा ठाकोर या उत्कृष्ट होत्या. पाकिस्तानी महिला अ संघाच्या फलंदाज या गोलंदाजांसमोर खूपच असहाय्य होत्या. कर्णधार राधा यादवने तिच्या तीन षटकात फक्त ११ धावा देत तीन विकेट घेतल्या. प्रेमा रावतने तिच्या तीन षटकांत १६ धावा देत दोन बळी घेतले, तर साईमा ठाकोरने तिच्या चार षटकांत १४ धावा देत दोन बळी घेतले. जिंतीमणी कलिता आणि मिनू मणी यांनीही प्रत्येकी एक बळी घेतला. या सामन्यात पाकिस्तानच्या आठ फलंदाजांना दुहेरी आकडा गाठता आला नाही.

हे देखील वाचा: NEP vs WI : सलग तिसरा विजय मिळवून वेस्ट इंडिजच्या हाती लागले सुपर 8 चे तिकीट! नेपाळला 9 विकेट्सने केले पराभूत

Web Title: Womens asia cup ind vs pak india win before t20 world cup clash

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 15, 2026 | 04:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND Vs PAK: भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वी कोलंबोत पावसाची एंट्री, रविवारी रद्द होणार स्फोटक मॅच?
1

IND Vs PAK: भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वी कोलंबोत पावसाची एंट्री, रविवारी रद्द होणार स्फोटक मॅच?

IND vs PAK Playing 11: अभिषेक शर्माची एन्ट्री, अर्शदीपचा पत्ता कट? पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात अशी असेल टीम इंडियाची प्लेइंग ११
2

IND vs PAK Playing 11: अभिषेक शर्माची एन्ट्री, अर्शदीपचा पत्ता कट? पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात अशी असेल टीम इंडियाची प्लेइंग ११

IND vs PAK महामुकाबल्यावर पावसाचे सावट! ‘इतक्या’ टक्के पावसाचा अंदाज; चाहत्यांची धाकधूक वाढली
3

IND vs PAK महामुकाबल्यावर पावसाचे सावट! ‘इतक्या’ टक्के पावसाचा अंदाज; चाहत्यांची धाकधूक वाढली

ODI World Cup 2027: वर्ल्ड कप जिंकण्यासाठी Rohit Sharma सज्ज! सांगितला आपला ‘मेगा प्लॅन’; म्हणाला…
4

ODI World Cup 2027: वर्ल्ड कप जिंकण्यासाठी Rohit Sharma सज्ज! सांगितला आपला ‘मेगा प्लॅन’; म्हणाला…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारत-फ्रान्स संबंधांना नवी दिशा! अध्यक्ष Emmanuel Macron भारत दौऱ्यावर; AI समिटमध्ये पंतप्रधान मोदींची घेणार भेट

भारत-फ्रान्स संबंधांना नवी दिशा! अध्यक्ष Emmanuel Macron भारत दौऱ्यावर; AI समिटमध्ये पंतप्रधान मोदींची घेणार भेट

Feb 15, 2026 | 04:45 PM
IND-A W vs PAK-A W: भारताच्या वाघिणींनी पाकिस्तानला नमवलं! वर्ल्डकप सामन्यापूर्वी दिला मोठा इशारा

IND-A W vs PAK-A W: भारताच्या वाघिणींनी पाकिस्तानला नमवलं! वर्ल्डकप सामन्यापूर्वी दिला मोठा इशारा

Feb 15, 2026 | 04:44 PM
Defense Production: भारतीय लष्कराची ऐतिहासिक झेप! परकीय कंत्राटे ३८ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर; स्वदेशी उद्योगांचा डंका

Defense Production: भारतीय लष्कराची ऐतिहासिक झेप! परकीय कंत्राटे ३८ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर; स्वदेशी उद्योगांचा डंका

Feb 15, 2026 | 04:33 PM
Mahashivratri 2026 : इंदापूरात हरहर महादेवचा गजर; महाशिवरात्रीनिमित्त धार्मिक कार्यक्रमांत भाविकांचा सहभाग

Mahashivratri 2026 : इंदापूरात हरहर महादेवचा गजर; महाशिवरात्रीनिमित्त धार्मिक कार्यक्रमांत भाविकांचा सहभाग

Feb 15, 2026 | 04:26 PM
Kedarnath Dham Opening Date : सर्व शिवभक्तांची मोठी बातमी! ‘या’ दिवशी उघडणार बाबा केदारनाथ धामचे दरवाजे, जोरदार तयारी सुरु

Kedarnath Dham Opening Date : सर्व शिवभक्तांची मोठी बातमी! ‘या’ दिवशी उघडणार बाबा केदारनाथ धामचे दरवाजे, जोरदार तयारी सुरु

Feb 15, 2026 | 04:13 PM
Mumbai: उद्धव ठाकरे यांचे सुपुत्र Tejas Thackeray रुग्णालयात दाखल; रिलायन्स फाउंडेशन हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू

Mumbai: उद्धव ठाकरे यांचे सुपुत्र Tejas Thackeray रुग्णालयात दाखल; रिलायन्स फाउंडेशन हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू

Feb 15, 2026 | 04:13 PM
“एआय मला घाबरवतं…”, Abhishek Bachchanनं व्यक्त केली चिंता; AI मुळे कलाकारांना होऊ शकतो तोटा,म्हणाला,…

“एआय मला घाबरवतं…”, Abhishek Bachchanनं व्यक्त केली चिंता; AI मुळे कलाकारांना होऊ शकतो तोटा,म्हणाला,…

Feb 15, 2026 | 04:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Feb 15, 2026 | 02:30 PM
Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Feb 15, 2026 | 02:27 PM
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM
Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Feb 14, 2026 | 07:15 PM
Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Feb 14, 2026 | 07:09 PM
Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Feb 14, 2026 | 07:03 PM
Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Feb 14, 2026 | 06:55 PM