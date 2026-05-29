Shahana Goswami : धक्कादायक! अभिनेत्रीने स्वतःबद्दल केला खुलासा; म्हणाली “मी एकाच वेळी अनेकांशी संबंध…”

Updated On: May 29, 2026 | 05:39 PM IST
सारांश

अभिनेत्री शहाना गोस्वामीने नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील काही खास पैलूंवर मोकळेपणाने भाष्य केले आहे. प्रेम आणि नातेसंबंधांविषयीचा तिचा दृष्टिकोन इतरांपेक्षा वेगळा असल्याचे तिने स्पष्ट केले.

विस्तार
  • नात्यासंबंधित काही खाजगी पैलू माध्यमांसमोर आणले
  • प्रेमाकडे आणि नात्यांकडे पाहण्याचा माझा दृष्टिकोन मी बदलला.
  • शेवटची ‘Despatch’ या ZEE5 वरील क्राइम ड्रामा चित्रपटात झळकली
प्रत्येकाचा प्रेमाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळा असतो. कुणाला एका व्यक्तीवर प्रेम असते आणि तीच व्यक्ती त्यासाठी सर्वकाही होऊन जाते. काही व्यक्तींना एकाच वेळी एकापेक्षा अधिक जणांवर प्रेम होतं आणि याच गोंधळात सगळीच नाती बिनसतात. पण बी टाऊनमध्ये प्रेमाची व्याख्या जरा ओर आहे. अभिनेत्री शहाना गोस्वामीने तिच्या नात्यासंबंधित काही खाजगी पैलू माध्यमांसमोर आणले आहेत. तर नात्याकडे पाहण्याचा तिचा दृष्टिकोनही शेअर केला आहे.

अभिनेत्रीने म्हणते “पारंपारिक नात्यांची पूर्वगत सुरु असणारी परंपरा मला नाही पटत. आधी मी मिलिंद सोमणसोबत होते. त्यानंतर प्रेमाकडे आणि नात्यांकडे पाहण्याचा माझा दृष्टिकोन मी बदलला. पुढे Mauro Gazzi माझ्या आयुष्यात आला. त्यांनतर मी कोणत्याही ठराविक चौकटीशिवाय Open Relationship स्वीकारले.” आता Open Relationship म्हणजे काय? याविषयी सांगताना शहाना म्हणते “Open Relationship म्हणजे माझ्यासाठी प्रामाणिकपणा आणि नात्यात खुला संवाद असणे. माझे ज्या व्यक्तींसोबत भावनिक संबंध आहेत, ती नाती माझ्यासाठी मुळीच casual किंवा timepass नाहीत. या नात्यांमध्ये कधी मैत्री आहे, कधी भावनिक नातं आहे तर कधी शारीरिक संबंधही असू शकतात.”

shahana म्हणते “एका व्यक्तीचे जसे अनेक मित्र असतात. तसं मीही प्रेमाकडे एका वेगळ्या मताने पाहते.” Shahana म्हणते “माझ्याकडे खूप प्रेम आहे, मग मी ते प्रेम फक्त एकाच व्यक्तीपुरतं मर्यादित का ठेवावं? माझ्या सर्व नात्यांबद्दल माझ्या सर्व जोडीदारांना माहिती आहे. मी त्यांच्यापासून एकही गोष्ट कधी लपवून ठेवली नाहीये.”

कोण आहे अभिनेत्री Shahana Goswami?

अभिनेत्री शहाना गोस्वामीने अनेक हिंदी चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. तिने ‘Heroine’, ‘Zwigato’ आणि ‘Santosh’ यांसारख्या चित्रपटांमधून प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. दरम्यान, शहाना गोस्वामी शेवटची ‘Despatch’ या ZEE5 वरील क्राइम ड्रामा चित्रपटात झळकली होती. शहानाने ती सध्या “Open Relationship” मध्ये असल्याचे सांगत तिच्या आयुष्यात एकच “Primary Partner” नसल्याचाही खुलासा केला.

