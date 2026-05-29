Car Door Lock: हाय-टेक कारचे दरवाजे लॉक झाले तर काय कराल? ऐनवेळी धावून येईल ‘हा’ छुपा सेफ्टी रिलीज लीव्हर

What to do If Car Doors get Jammed: नवीन तंत्रज्ञानामुळे आजच्या गाड्या अत्यंत हाय-टेक बनल्या आहेत. आता अनेक कारचे दरवाजे फक्त एका बटणाच्या स्पर्शाने उघडतात. मात्र, तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, जर कारचा अपघात झाला, गाडीला आग लागली किंवा बॅटरी पूर्णपणे संपली, तर अशा वेळी काय होऊ शकते?
अशा आपत्कालीन परिस्थितीत अनेकदा कारचे इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे काम करणे बंद करतात. यामुळे दरवाजे लॉक होऊन आत अडकलेल्या प्रवाशांना बाहेर पडणे कठीण होते. यापूर्वी अशा अनेक घटना घडल्या आहेत, ज्यामध्ये अपघातानंतर इलेक्ट्रिक कारचे दरवाजे उघडले नाहीत आणि प्रवाशांना काच फोडून बाहेर काढावे लागले.
म्हणूनच प्रत्येक वाहनधारकाने आपल्या कारमधील ‘मॅन्युअल सेफ्टी रिलीज’ प्रणालीची माहिती असणे अत्यंत आवश्यक आहे. आजकाल अनेक प्रीमियम कारमध्ये पारंपरिक हँडलऐवजी इलेक्ट्रॉनिक डोअर लॉक प्रणाली दिलेली असते. ही प्रणाली पूर्णपणे विजेवर अवलंबून असते. त्यामुळे जर कारची बॅटरी संपली किंवा अपघातामुळे वायरिंगचे नुकसान झाले, तर दरवाजे सामान्य पद्धतीने उघडणे शक्य होत नाही.
अशा वेळी बहुतेक गाड्यांमध्ये मॅन्युअल इमर्जन्सी रिलीज लीव्हर किंवा लपवलेले हँडल दिलेले असते. हे साधारणपणे दरवाजाच्या आतील भागात, आर्मरेस्टखाली किंवा डोअर पॅनलजवळ असते. आपत्कालीन परिस्थितीत हे हँडल ओढल्यास दरवाजा मॅन्युअली उघडता येतो.
आपत्कालीन परिस्थितीत घाबरून न जाता शांत राहणे आणि योग्य सेफ्टी यंत्रणा वापरणे हेच जीव वाचवण्याचे सर्वात महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.
अशा परिस्थितीत, दरवाजा उघडण्यासाठी मॅन्युअल सेफ्टी रिलीजचा वापर केला जाऊ शकतो. तथापि, सर्व वाहनांमध्ये इमर्जन्सी हँडल असेलच असे नाही.
रीडर्स डायजेस्टच्या अहवालानुसार (संदर्भ), फक्त इलेक्ट्रॉनिक डोअर लॅच आणि हँडल असलेल्या गाड्यांमध्येच मॅन्युअल सेफ्टी रिलीजची सोय असते.
ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी, ऑडी, लेक्सस आणि टेस्ला यांसारख्या बहुतेक मोठ्या कंपन्या त्यांच्या वाहनांमध्ये ही सुविधा देतात.
प्रत्येक गाडीमध्ये हे इमर्जन्सी हँडल वेगवेगळ्या ठिकाणी असते. ते शोधण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे तुमच्या गाडीचे ओनर मॅन्युअल काळजीपूर्वक वाचणे.
काही गाड्यांमध्ये, एक केबल फ्लोअर कार्पेटखाली लपवलेली असते.
इतर गाड्यांमध्ये, एका साध्या हँडलला खूप जोर लावून ओढावे लागते.
टेस्लासारख्या गाड्यांमध्ये विंडो बटणाजवळ एक छोटा लिव्हर असतो.
काच फोडणे – तुमच्या गाडीत नेहमी एक छोटा ग्लास हॅमर ठेवा.
खिडकी फोडणे – विंडशील्ड खूप मजबूत असते, त्यामुळे हातोड्यानेही ती फोडणे जवळजवळ अशक्य असते. नेहमी बाजूची खिडकी फोडा, कारण तिचे तुकडे होऊ शकतात.
चावीची मदत – जर तुम्ही गाडीच्या बाहेर असाल आणि रिमोटची बॅटरी संपली असेल, तर तुम्ही रिमोटमधील मूळ चावी वापरून गाडीचा दरवाजा उघडू शकता.
गाडीची डिक्की (ट्रंक) – बहुतेक गाड्यांमध्ये डिक्कीच्या आत एक आपत्कालीन हँडल असते. जर तुम्ही मागच्या बाजूला अडकला असाल, तर तुम्ही डिक्कीच्या आतूनच ती उघडून बाहेर पडू शकता.
स्टार्ट बटण – जर रिमोटची बॅटरी संपली असेल आणि गाडी सुरू होत नसेल, तर रिमोट थेट गाडीच्या स्टार्ट बटणावर ठेवा आणि ते दाबा. बॅकअप सिग्नलमुळे गाडी सुरू होऊ शकते, ज्यामुळे तुम्हाला दरवाजा उघडून बाहेर पडता येईल.