Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Car Door Lock: हाय-टेक कारचे दरवाजे लॉक झाले तर काय कराल? ऐनवेळी धावून येईल ‘हा’ छुपा सेफ्टी रिलीज लीव्हर

Updated On: May 29, 2026 | 05:30 PM IST
जाहिरात
सारांश

Car door locked : तज्ज्ञांच्या मते, प्रत्येक वाहनमालकाने आपल्या कारचे युजर मॅन्युअल नीट वाचून इमर्जन्सी डोअर रिलीजची जागा आधीच समजून घ्यावी. तसेच, कारमध्ये ‘विंडो ग्लास ब्रेकर’ आणि ‘सीटबेल्ट कटर’सारखी सुरक्षा साधने ठेवणेही उपयुक्त ठरू शकते.

Car door locked emergency safety tips, how to open jammed electronic car door,

Car Door Lock: हाय-टेक कारचे दरवाजे लॉक झाले तर काय कराल? ऐनवेळी धावून येईल 'हा' छुपा सेफ्टी रिलीज लीव्हर

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • आपत्कालीन परिस्थितीत अनेकदा कारचे इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे काम करणे बंद करतात
  • दरवाजे लॉक होऊन आत अडकलेल्या प्रवाशांना बाहेर पडणे कठीण होते
  • आपत्कालीन परिस्थितीत घाबरून न जाता शांत राहणे आणि योग्य सेफ्टी यंत्रणा वापरणे फायद्याचे
 

What to do If Car Doors get Jammed: नवीन तंत्रज्ञानामुळे आजच्या गाड्या अत्यंत हाय-टेक बनल्या आहेत. आता अनेक कारचे दरवाजे फक्त एका बटणाच्या स्पर्शाने उघडतात. मात्र, तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, जर कारचा अपघात झाला, गाडीला आग लागली किंवा बॅटरी पूर्णपणे संपली, तर अशा वेळी काय होऊ शकते?

अशा आपत्कालीन परिस्थितीत अनेकदा कारचे इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे काम करणे बंद करतात. यामुळे दरवाजे लॉक होऊन आत अडकलेल्या प्रवाशांना बाहेर पडणे कठीण होते. यापूर्वी अशा अनेक घटना घडल्या आहेत, ज्यामध्ये अपघातानंतर इलेक्ट्रिक कारचे दरवाजे उघडले नाहीत आणि प्रवाशांना काच फोडून बाहेर काढावे लागले.

म्हणूनच प्रत्येक वाहनधारकाने आपल्या कारमधील ‘मॅन्युअल सेफ्टी रिलीज’ प्रणालीची माहिती असणे अत्यंत आवश्यक आहे. आजकाल अनेक प्रीमियम कारमध्ये पारंपरिक हँडलऐवजी इलेक्ट्रॉनिक डोअर लॉक प्रणाली दिलेली असते. ही प्रणाली पूर्णपणे विजेवर अवलंबून असते. त्यामुळे जर कारची बॅटरी संपली किंवा अपघातामुळे वायरिंगचे नुकसान झाले, तर दरवाजे सामान्य पद्धतीने उघडणे शक्य होत नाही.

दिवाळीच्या मुहूर्तावर लाँच होणार या तीन दमदार SUV! टाटा सुद्धा आहे लिस्टमध्ये!

अशा वेळी बहुतेक गाड्यांमध्ये मॅन्युअल इमर्जन्सी रिलीज लीव्हर किंवा लपवलेले हँडल दिलेले असते. हे साधारणपणे दरवाजाच्या आतील भागात, आर्मरेस्टखाली किंवा डोअर पॅनलजवळ असते. आपत्कालीन परिस्थितीत हे हँडल ओढल्यास दरवाजा मॅन्युअली उघडता येतो.

आपत्कालीन परिस्थितीत घाबरून न जाता शांत राहणे आणि योग्य सेफ्टी यंत्रणा वापरणे हेच जीव वाचवण्याचे सर्वात महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.

अशा परिस्थितीत, दरवाजा उघडण्यासाठी मॅन्युअल सेफ्टी रिलीजचा वापर केला जाऊ शकतो. तथापि, सर्व वाहनांमध्ये इमर्जन्सी हँडल असेलच असे नाही.

रीडर्स डायजेस्टच्या अहवालानुसार (संदर्भ), फक्त इलेक्ट्रॉनिक डोअर लॅच आणि हँडल असलेल्या गाड्यांमध्येच मॅन्युअल सेफ्टी रिलीजची सोय असते.

70 हजार ग्राहकांना मोठा झटका! दमदार फिचर्स असलेली ‘Ultraviolette Tesseract’ ची प्रतीक्षा वाढली; आता 2027 मध्ये होणार ग्रँड एन्ट्री

ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी, ऑडी, लेक्सस आणि टेस्ला यांसारख्या बहुतेक मोठ्या कंपन्या त्यांच्या वाहनांमध्ये ही सुविधा देतात.

– तुमच्या गाडीतील हे इमर्जन्सी हँडल कसे शोधायचे?

प्रत्येक गाडीमध्ये हे इमर्जन्सी हँडल वेगवेगळ्या ठिकाणी असते. ते शोधण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे तुमच्या गाडीचे ओनर मॅन्युअल काळजीपूर्वक वाचणे.

काही गाड्यांमध्ये, एक केबल फ्लोअर कार्पेटखाली लपवलेली असते.

इतर गाड्यांमध्ये, एका साध्या हँडलला खूप जोर लावून ओढावे लागते.

टेस्लासारख्या गाड्यांमध्ये विंडो बटणाजवळ एक छोटा लिव्हर असतो.

 

– जर गाडीमध्ये ही सुविधा नसेल, तर तुम्ही बाहेर कसे पडाल?

काच फोडणे – तुमच्या गाडीत नेहमी एक छोटा ग्लास हॅमर ठेवा.

खिडकी फोडणे – विंडशील्ड खूप मजबूत असते, त्यामुळे हातोड्यानेही ती फोडणे जवळजवळ अशक्य असते. नेहमी बाजूची खिडकी फोडा, कारण तिचे तुकडे होऊ शकतात.

चावीची मदत – जर तुम्ही गाडीच्या बाहेर असाल आणि रिमोटची बॅटरी संपली असेल, तर तुम्ही रिमोटमधील मूळ चावी वापरून गाडीचा दरवाजा उघडू शकता.

गाडीची डिक्की (ट्रंक) – बहुतेक गाड्यांमध्ये डिक्कीच्या आत एक आपत्कालीन हँडल असते. जर तुम्ही मागच्या बाजूला अडकला असाल, तर तुम्ही डिक्कीच्या आतूनच ती उघडून बाहेर पडू शकता.

स्टार्ट बटण – जर रिमोटची बॅटरी संपली असेल आणि गाडी सुरू होत नसेल, तर रिमोट थेट गाडीच्या स्टार्ट बटणावर ठेवा आणि ते दाबा. बॅकअप सिग्नलमुळे गाडी सुरू होऊ शकते, ज्यामुळे तुम्हाला दरवाजा उघडून बाहेर पडता येईल.

 

Web Title: Car door locked emergency safety tips how to open jammed electronic car

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 29, 2026 | 05:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Royal Enfield चा महाधमाका! नव्या Bullet 650 ने भारतात केला ग्रँड एंट्री… दमदार इंजिन अन् क्लासिक लूकवर सर्वच घायाळ
1

Royal Enfield चा महाधमाका! नव्या Bullet 650 ने भारतात केला ग्रँड एंट्री… दमदार इंजिन अन् क्लासिक लूकवर सर्वच घायाळ

Car Price Hike: महागाईचा मोठा झटका! तुमची आवडती कार 1 जूनपासून होणार महाग, जाणून घ्या किती वाढणार किंमत
2

Car Price Hike: महागाईचा मोठा झटका! तुमची आवडती कार 1 जूनपासून होणार महाग, जाणून घ्या किती वाढणार किंमत

फक्त 1 लाख रुपयांचे डाऊन पेमेंट देऊन घरी आणा Kia Sonet चे ऑटोमॅटिक व्हेरिअंट! किती असेल दरमहा EMI? समजून घ्या संपूर्ण गणित
3

फक्त 1 लाख रुपयांचे डाऊन पेमेंट देऊन घरी आणा Kia Sonet चे ऑटोमॅटिक व्हेरिअंट! किती असेल दरमहा EMI? समजून घ्या संपूर्ण गणित

BYD ची ‘ही’ टेक्नॉलॉजी आहे अत्यंत खास, 1100km पर्यंत मिळणार रेंज; वैशिष्ट्य वाचून व्हाल चकीत
4

BYD ची ‘ही’ टेक्नॉलॉजी आहे अत्यंत खास, 1100km पर्यंत मिळणार रेंज; वैशिष्ट्य वाचून व्हाल चकीत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Car Door Lock: हाय-टेक कारचे दरवाजे लॉक झाले तर काय कराल? ऐनवेळी धावून येईल ‘हा’ छुपा सेफ्टी रिलीज लीव्हर

Car Door Lock: हाय-टेक कारचे दरवाजे लॉक झाले तर काय कराल? ऐनवेळी धावून येईल ‘हा’ छुपा सेफ्टी रिलीज लीव्हर

May 29, 2026 | 05:30 PM
सिद्धरामय्यांचा राजीनामा आणि शिवकुमार यांच्या एन्ट्रीने ‘हा’ शेअर सुसाट; एका दिवसात तब्बल 20% ची तेजी

सिद्धरामय्यांचा राजीनामा आणि शिवकुमार यांच्या एन्ट्रीने ‘हा’ शेअर सुसाट; एका दिवसात तब्बल 20% ची तेजी

May 29, 2026 | 05:30 PM
PCMC Toxic Liquor Case: दारूत मिसळलेला ‘तो’ एक रासायनिक पदार्थ…; ज्याने घेतले 8 जणांचे बळी

PCMC Toxic Liquor Case: दारूत मिसळलेला ‘तो’ एक रासायनिक पदार्थ…; ज्याने घेतले 8 जणांचे बळी

May 29, 2026 | 05:29 PM
Mira Bhayander News : मराठी उद्योजिकेला धमकी? “मराठी असल्याने इथे धंदा करू शकत नाही” आरोपामुळे खळबळ

Mira Bhayander News : मराठी उद्योजिकेला धमकी? “मराठी असल्याने इथे धंदा करू शकत नाही” आरोपामुळे खळबळ

May 29, 2026 | 05:09 PM
Crime News: चित्रपटासारखा थरार! जुन्या वैमनस्यातून चालकाचा पाठलाग करून अपहरण; वाळूज पोलिसांत गुन्हा दाखल

Crime News: चित्रपटासारखा थरार! जुन्या वैमनस्यातून चालकाचा पाठलाग करून अपहरण; वाळूज पोलिसांत गुन्हा दाखल

May 29, 2026 | 05:09 PM
“प्रिय देवेंद्रजी, पुण्यातले विषारी दारुकांड हे गृह खात्याला लागलेले आणखी एक लांच्छन,” संजय राऊत यांचा मुख्यमंत्री फडणवीसांना टोला

“प्रिय देवेंद्रजी, पुण्यातले विषारी दारुकांड हे गृह खात्याला लागलेले आणखी एक लांच्छन,” संजय राऊत यांचा मुख्यमंत्री फडणवीसांना टोला

May 29, 2026 | 05:05 PM
अकरावी प्रवेशाचा ‘श्रीगणेशा’! पहिली गुणवत्ता यादी जाहीर; तब्बल 5 लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना…

अकरावी प्रवेशाचा ‘श्रीगणेशा’! पहिली गुणवत्ता यादी जाहीर; तब्बल 5 लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना…

May 29, 2026 | 05:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM