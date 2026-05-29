  • Driver Abducted After Being Chased Due To Old Enmity Case Registered With Waluj Police

Crime News: चित्रपटासारखा थरार! जुन्या वैमनस्यातून चालकाचा पाठलाग करून अपहरण; वाळूज पोलिसांत गुन्हा दाखल

Updated On: May 29, 2026 | 05:10 PM IST
सारांश

छत्रपती संभाजीनगरच्या गंगापूर तालुक्यात जुन्या वैमनस्यातून एका चालकाचा कारने पाठलाग करून अपहरण केल्याची घटना घडली आहे. संकेत चव्हाण आणि त्याच्या ३ साथीदारांविरुद्ध वाळूज पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे.

चित्रपटासारखा थरार! जुन्या वैमनस्यातून चालकाचा पाठलाग करून अपहरण

छत्रपती संभाजीनगर (शहर प्रतिनिधी): जुन्या वैमनस्यातून एका चालकाचा चित्रपटातील थरारासारखा पाठलाग करून त्याचे अपहरण करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना गंगापूर तालुक्यात घडली. धामोरी गावातून जबरदस्तीने कारमध्ये बसवून आरोपींनी त्याला लासूर नाका परिसरातील मोकळ्या जागेत नेले. तेथे लाकडी दांडक्याने व लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण करून जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली. ही घटना २६ मे रोजी सायंकाळी ७ वाजेच्या सुमारास घडली.

संकेत भानुदास चव्हाण (रा. बऱ्हाणपूर, ता. नेवासा) व त्याचे तीन साथीदार अशी अपहरण करणाऱ्यांची नावे असून त्यांच्याविरोधात वाळूज पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बाळासाहेब भाऊसाहेव हापसे (३६, रा. बिडकीन, ता. पैठण) असे जखमी फिर्यादीचे नाव आहे. ते टोयोटा कंपनीत चालक म्हणून काम करतात. हापसे व संकेत चव्हाण यांच्यात यापूर्वीपासून वैर होते. काही वर्षांपूर्वी शनिशिंगणापूर पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या गंभीर गुन्ह्यात संकेत चव्हाण याने तक्रार दिली होती. त्या प्रकरणात हापसे यांना अटक झाली होती. तेव्हापासून दोघांमध्ये तीव्र शत्रुत्व निर्माण झाले होते. त्त्यामुळे ही मारहाण झाल्याचे दिसत आहे.

नागरिक जमा होताच आरोपी झाला पसार

यानंतर आरोपींनी हापसे यांना लासूर नाका परिसरातील मोकळ्या जागेत नेले. तेथे लाकडी दांडक्याने तसेच लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण करण्यात आली. मारहाणीत हापसे जखमी झाले. दरम्यान, त्यांनी आरडाओरड सुरू केल्याने परिसरातील नागरिक जमा होऊ लागले. नागरिक येत असल्याचे पाहताच आरोपी कारमधून पसार झाले. त्यानंतर हापसे यांनी त्यांच्या भावाशी संपर्क साधला. प्रकरणात वाळूज पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास उपनिरीक्षक राठोड करीत आहेत.

त्याचे पाठलाग करून अपहरण अन् धमकी

२६ मे रोजी सायंकाळी हापसे हे दुचाकीवरून बऱ्हाणपूर येथून बीडकीनकडे निघाले होते. इसारवाडी फाट्याजवळ आल्यानंतर पांढऱ्या रंगाची स्विफ्ट कार त्यांचा पाठलाग करत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी दुचाकीचा वेग वाढवत धामोरी फाट्याकडील रस्ता पकडला. गावात पोहोचल्यानंतर हापसे यांनी एका घरासमोर दुचाकी थांबवून मदतीसाठी आरडाओरड केली. कारमधून उत्तरलेल्या संकेत चव्हाण व त्याचे साथीदारांनी हापसे यांना कारमध्ये बसवले. मारहाण करत आज तुला जिवंत सोडणार नाही, अशी धमकी दिल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे.

Published On: May 29, 2026 | 05:09 PM

Mira Bhayander News : मराठी उद्योजिकेला धमकी? "मराठी असल्याने इथे धंदा करू शकत नाही" आरोपामुळे खळबळ

