PCMC Toxic Liquor Case: दारूत मिसळलेला ‘तो’ एक रासायनिक पदार्थ…; ज्याने घेतले 8 जणांचे बळी

गुरुवारी (२८ मे) फुगेवाडी गावातील आझाद चौकात एक शोककुळाचा फलक लावण्यात आला होता. या एकाच फलकावर जेव्हा गावातील सात ते आठ नागरिकांच्या निधनाची माहिती एकत्रितपणे प्रसिद्ध झाली, तेव्हा संपूर्ण परिसरात भीतीचे आणि चिंतेचे वातावरण पसरले.सुरुवातीला दापोडी पोलिसांनी हे मृत्यू वेगवेगळ्या आणि नैसर्गिक कारणांमुळे (हृदयविकार, चक्कर येऊन पडणे) झाल्याचा दावा केला होता. मात्र, स्थानिक नागरिक आणि नातेवाईकांनी अवैध हातभट्टीच्या दारूमुळेच हे बळी गेल्याचा उघड आरोप केला. अखेर वाढता संताप आणि प्राथमिक तपासानंतर, पोलिसांनी सातपैकी चार जणांचा मृत्यू विषारी दारू प्यायल्यानेच झाल्याचे स्पष्ट केले.
या भीषण घटनेत आतापर्यंत 8 जणांचा मृत्यू झाला असून, त्यापैकी निष्पन्न झालेल्या प्रमुख मृतांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत:पांडुरंग सदाशिव फुगे (वय ५७)विजय प्रकाश राठोड (वय ३१)राजेंद्र प्रकाश राठोड (वय ३४)राजेंद्र राजपूत (वय ५१)अकबर पठाण (वय ५२)आनंद पांडुरंग देसाई (वय ६०)आनंद काशीनाथ निकाळजे (वय ७०)
अतिदक्षता विभागात मृत्यूशी झुंज: या घटनेमुळे सुभाष डिगीकर आणि अक्षय अवसरमल यांच्यासह इतर रुग्णांवर जवळच्या रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू असून, त्यांची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक आहे.
उत्पादन शुल्क विभागाच्या तपासात अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. हातभट्टीच्या दारूमध्ये केमिकल युक्त ‘मिथेनॉल’ मिसळणारे एक मोठे रॅकेट पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात सक्रिय आहे. मिथेनॉल पुरवठ्यावर एफडीएचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याने हा जीवघेणा काळाबाजार सुरू होता. उत्पादन शुल्क अधीक्षक अतुल कानडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने मुख्य आरोपी योगेश वानखेडे याला दापोडी पोलिसांच्या मदतीने ताब्यात घेतले.
वानखेडे हा सराईत गुन्हेगार असून त्याच्यावर यापूर्वीही अनेक गुन्हे दाखल आहेत. त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली असून, शहरात ज्या ज्या ठिकाणी स्पिरिट आणि दारूचे कॅन पुरवले होते, त्या सर्व केंद्रांची माहिती दिली. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी आकाश जाधव याच्यासह इतर आरोपींना ताब्यात घेतले आहे. आतापर्यंत एकूण ८ आरोपींना अटक करण्यात आली असून, ५ जण पोलिसांच्या तर ३ जण राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या ताब्यात आहेत.
मिथेनॉल हे अत्यंत विषारी औद्योगिक अल्कोहोल असून त्याचा वापर प्रामुख्याने सॉल्व्हेंट, इंधन आणि विविध रसायने तयार करण्यासाठी केला जातो. याला ‘मिथाइल अल्कोहोल’ असेही म्हटले जाते. काही वेळा बेकायदेशीररीत्या दारूमध्ये भेसळ करण्यासाठी मिथेनॉल मिसळले जाते. अशा प्रकारची दारू सेवन केल्यास शरीरात मिथेनॉलचे रूपांतर ‘फॉर्मिक ॲसिड’ या अत्यंत घातक विषामध्ये होते, जे मानवी शरीरासाठी प्राणघातक ठरू शकते.
अंधत्व येणे :
मिथेनॉलमुळे डोळ्यांच्या ऑप्टिक नसा गंभीररीत्या प्रभावित होतात. त्यामुळे व्यक्तीची दृष्टी कायमची जाऊ शकते.
अवयव निकामी होणे :
मिथेनॉलचा यकृत (लिव्हर), मूत्रपिंड (किडनी) आणि मेंदूवर घातक परिणाम होतो. त्यामुळे हे महत्त्वाचे अवयव निकामी होण्याचा धोका निर्माण होतो.
कोमा आणि मृत्यू :
मिथेनॉलमुळे शरीरातील आम्लधर्मीय संतुलन बिघडते, ज्याला ‘मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस’ असे म्हणतात. या स्थितीत व्यक्ती काही तासांत कोमात जाऊ शकते आणि वेळेवर उपचार न मिळाल्यास मृत्यूही होऊ शकतो.
पोटात तीव्र दुखणे
उलट्या होणे
चक्कर येणे
धूसर दिसणे
श्वास घेण्यास त्रास होणे
अत्यधिक अशक्तपणा जाणवणे
तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारची लक्षणे दिसल्यास तातडीने वैद्यकीय उपचार घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.