सिद्धरामय्यांचा राजीनामा आणि शिवकुमार यांच्या एन्ट्रीने ‘हा’ शेअर सुसाट; एका दिवसात तब्बल 20% ची तेजी

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी २८ मे २०२६ रोजी पक्षाच्या ‘हायकमांड’च्या निर्देशानुसार आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यानंतर आता कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के शिवकुमार यांची त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून नियुक्ती केल जाईल, अशी चर्चा सुरु झाली आहे. त्यामुळे आता त्यांच्याकडे राज्याची धुरा येणार हे कळताच शेअर मार्केटमध्ये काही स्टॅकमध्ये हालचाल पाहायला मिळाली. संबंधित कंपनीच्या शेअरमध्ये जोरदार तेजी दिसून आली आणि त्याने २०% ‘अप्पर सर्किट’ गाठले.
शुक्रवारी शेअर बाजार सुरू होताच, ‘कॅफे कॉफी डे’ आउटलेट्सचे संचालन करणाऱ्या ‘कॉफी डे एंटरप्राइजेस’ या कंपनीच्या शेअर्सनी २०% ‘अप्पर सर्किट’ गाठले. दुपारपर्यंत, ‘कॉफी डे’चे शेअर्स २०% वाढीसह, ३४.७८ रुपये प्रति शेअर या दराने व्यवहार करत होते.
वास्तविक पाहता, कर्नाटकात काँग्रेस पक्षाचे सरकार स्थापन झाल्यापासूनच, मुख्यमंत्रीपदासाठी सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांच्यात ‘आळीपाळीने पदभार स्वीकारण्याची’शक्यता असल्याबाबत राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू होती. आता शिवकुमार यांच्या मुख्यमंत्री बनण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे दिसत असल्याने, CCD च्या शेअर्समधील तेजीची ही वाटचाल कायम आहे. शिवकुमार हे वैवाहिक संबंधांद्वारे CCD परिवाराशी अत्यंत घनिष्ठपणे जोडलेले आहेत; कारण त्यांची थोरली मुलगी, ऐश्वर्या, हिचा विवाह CCD चे दिवंगत संस्थापक व्ही.जी. सिद्धार्थ यांचे सुपुत्र अमर्त्य हेगडे यांच्याशी झाला आहे.
कॅफे कंपनीने ३१ मार्च २०२६ रोजी संपलेल्या चौथ्या तिमाहीसाठी ₹१३२.०७ कोटींचा एकत्रित निव्वळ नफा नोंदवला आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या याच तिमाहीतील ₹११४.१६ कोटींच्या निव्वळ तोट्याच्या तुलनेत ही एक लक्षणीय सुधारणा आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ च्या चौथ्या तिमाहीत कामकाजातून मिळणारा एकत्रित महसूल ₹२८०.५१ कोटींपर्यंत वाढला, जो आर्थिक वर्ष २०२५ च्या चौथ्या तिमाहीत नोंदवलेल्या ₹२६८.०३ कोटींच्या तुलनेत ४.६% वाढ झाली आहे. दरम्यान, आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सिद्धरामय्या राहुल गांधी आणि काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना भेटण्यासाठी शुक्रवारी नवी दिल्लीत दाखल झाले. कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार आणि कर्नाटक काँग्रेसचे प्रभारी रणदीप सुरजेवाला हे देखील सिद्धरामय्या यांच्यासोबत उपस्थित होते.
(टीप: कोणत्याही शेअरमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या.)