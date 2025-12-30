‘हा’ बॉलीवूड सुपरस्टार नवा डॉन, Ranveer Singhचा पत्ता कट, Don 3 चित्रपटाबद्दल मोठी अपडेट

फरहान अख्तरचा ‘डॉन ३’ सध्या चर्चेत आहे. सुरुवातीला रणवीर सिंग या चित्रपटात काम करणार होता, पण त्याच्या ‘धुरंधर’ चित्रपटाच्या यशानंतर त्याने अचानक डॉन 3 मधून माघार घेतली. याच्या निर्णयामुळे सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले.रणवीर सिंगच्या अचानक चित्रपटातून बाहेर पडण्यामुळे ‘डॉन ३’ टीमला चित्रपटासाठी मुख्य कलाकाराचा शोध घ्यावा लागला आहे.’डॉन ३’ साठी एक नाव समोर आले आहे, जो चित्रपटात दिसल्यास खळबळ उडवू शकतो. वाटाघाटी अजूनही सुरू आहेत.
‘डॉन ३’ शी संबंधित एक रिपोर्ट समोर आला आहे, ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की हृतिक रोशन फरहान अख्तरच्या चित्रपटात सामील होऊ शकतो. हृतिक रोशन रणवीर सिंगची जागा डॉन म्हणून घेऊ शकतो, परंतु फरहान अख्तर आणि त्याची टीम अजूनही यावर विचारविनिमय करत आहेत. हृतिकच्या सहभागाबाबत चर्चा सुरू आहे. फिल्मफेअरच्या एका रिपोर्टमध्ये याचे कारण उघड झाले आहे. रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की हृतिक रोशन आधीच वॉर आणि क्रिश फ्रँचायझीचा चेहरा आहे. वॉरचे दोन भाग प्रदर्शित झाले आहेत आणि क्रिशचे तीन भाग देखील प्रदर्शित झाले आहेत. त्यामुळे, डॉन फ्रँचायझीमध्ये हृतिकचा समावेश करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. असे म्हटले जात आहे की हृतिकचे नाव अंतिम होऊ शकते, परंतु तो या प्रकल्पात सामील होऊ इच्छितो की नाही हा प्रश्न कायम आहे. हृतिकने यापूर्वी डॉन २ ची ऑफर नाकारली आहे.
हृतिक रोशनने ‘डॉन २’ चित्रपट का नाकारला?
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की फरहान अख्तरने ‘डॉन २’ मध्ये शाहरुख खानला कास्ट केले होते, परंतु हे देखील खरे आहे की हृतिक रोशन त्याची पहिली पसंती होती. २००४ मध्ये जेव्हा हृतिक रोशन त्याच्या ‘लक्ष्य’ चित्रपटात व्यस्त होता आणि फरहान त्याला ‘डॉन २’ साठी साइन करू इच्छित होता. या काळात फरहान आणि हृतिकमध्ये ‘डॉन २’ चित्रपटासाठी करार झाला. असा दावा केला जात आहे की हृतिकने चित्रपट करण्यास सहमती दर्शवली होती, परंतु नंतर फरहान अख्तरने शाहरुख खानला चित्रपटाचा भाग म्हणून आग्रह धरला.
