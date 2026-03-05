Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
सोनू सूद पुन्हा बनला ‘रिअल लाइफ हिरो’; दुबईत अडकलेल्या लोकांसाठी पुढे केला मदतीचा हात, पोस्ट करत म्हणाला…

बॉलिवूड सोनू सूद नेहमीच चाहत्यांची मनं जिंकतो, पुन्हा एकदा तो लोकांच्या मदतीसाठी धावून आला आहे. दुबईमध्ये अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्यासाठी अभिनेत्याने मदतीसाठी हात पुढे केला आहे.

Updated On: Mar 05, 2026 | 03:15 PM
गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिका आणि इराणमधील युद्धामुळे जगभरातील लोकांना त्रास होत आहे. मध्य पूर्वेतील परिस्थिती भयानक आहे आणि लोक दुबईसह अनेक ठिकाणी विमानतळांवर अडकले आहेत. या युद्धादरम्यान दुबईत अडकलेल्या भारतीयांना मदत करण्यासाठी सोनू सूद पुढे आला आहे. तो दुबईत अडकलेल्यांसाठी राहण्याची व्यवस्था करत आहे. त्याने ही माहिती सोशल मीडिया पोस्टद्वारे शेअर केली. त्याने इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर करत ट्विट केले की, “युद्धामुळे दुबईत अनेक प्रवासी अडकले आहेत. जर तुम्ही किंवा तुमच्या ओळखीचे कोणी बेघर असेल तर आम्ही मोफत सुरक्षित निवासस्थान देत आहोत. कोणतेही राष्ट्रीयत्व नाही. कोणत्याही अटी नाहीत. फक्त मानवता. जर तुम्हाला मदत हवी असेल तर आम्हाला इंस्टाग्राम @dugastaproperties वर मेसेज करा. कृपया हे शेअर करा जेणेकरून ते गरजू व्यक्तीपर्यंत पोहोचू शकेल.”

व्हिडिओमध्ये सोनू म्हणतो, “नमस्कार मित्रांनो. सध्याच्या संकटामुळे दुबईमध्ये अडकलेल्यांसाठी, आम्ही तुम्हाला कळवू इच्छितो की राहण्याची व्यवस्था उपलब्ध आहे. आम्ही तुम्हाला मोफत राहण्याची व्यवस्था करू. आमच्यापैकी जे भारतीय आहेत किंवा कोणत्याही राष्ट्रीयत्वाचे आहेत, ते दुबईमध्ये अडकले आहेत, त्यांनी कृपया मला इंस्टाग्रामवर डीएम करा. तुम्ही तुमच्या मायदेशी पोहोचेपर्यंत आम्ही तुम्हाला मोफत राहण्याची सोय करू”


The Taj Story OTT Release Date : परेश रावल यांचा ‘द ताज स्टोरी’ चित्रपट OTT वर; जाणून घ्या कधी आणि कुठे पाहता येणार?

सोनूने भूतकाळात आपल्या उदात्त कृत्यांनी मन जिंकले आहे आणि आता त्याने पुन्हा एकदा नेटिझन्सना प्रभावित केले आहे. अभिनेत्याने शेअर केलेल्या व्हिडिओवर कमेंट करताना एका नेटिझनने लिहिले की, “मी तुमच्या मानवतेला, तुमच्या त्यागाला आणि तुमच्या समर्पणाला सलाम करतो. तुम्ही चित्रपटातील नायक नाही तर खरा नायक आहात.” दुसऱ्या एका वापरकर्त्याने लिहिले की, “तुमच्या दयाळूपणाला सलाम. मानवता सर्वोपरि आहे. तुमचा अभिमान आहे. कठीण काळात, तुमच्यासारखे लोक मानवतेवर विश्वास पुनर्संचयित करतात. देव तुम्हाला आशीर्वाद देवो.” ईशा गुप्ता, सोनल चौहान आणि इतर अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटी दुबईमध्ये अडकल्या होत्या. दोन्ही अभिनेत्री आता भारतात परतल्या आहेत.

Bhooth Bangla: सेमीफायनलपूर्वी अक्षय कुमारने टीम इंडियाला दिल्या खास ‘शुभेच्छा’, क्रिकेटर शिखर धवनला दिली टक्कर

Published On: Mar 05, 2026 | 03:15 PM

