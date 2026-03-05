Bhooth Bangla: सेमीफायनलपूर्वी अक्षय कुमारने टीम इंडियाला दिल्या खास ‘शुभेच्छा’, क्रिकेटर शिखर धवनला दिली टक्कर

१४ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर, अक्षय कुमार आणि प्रियदर्शन एकत्र येत आहेत. त्यांचा पुढचा चित्रपट “भूत बांगला” आहे, जो १० एप्रिल रोजी प्रदर्शित होत आहे. या बातमीने चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्साह निर्माण झाला आहे. हे दोघे हिंदी चित्रपटसृष्टीला काही सर्वात प्रिय विनोदी चित्रपट देण्यासाठी ओळखले जातात. यावेळी, ते एका हॉरर-कॉमेडीसह परतत आहेत. अलीकडेच, “भूत बांगला” चित्रपटाच्या सेटचे रूपांतर एका मिनी क्रिकेट मैदानात करण्यात आले कारण अक्षय कुमारने कॅमेऱ्यामागेही आपली ऊर्जा दाखवलेली दिसत आहे. बालाजी मोशन पिक्चर्सने भारताच्या सेमीफायनल सामन्यापूर्वी ट्विटरवर हा व्हिडिओ पोस्ट केला आहे, जिथे सुपरस्टार शिखर धवनसोबत क्रिकेट खेळताना दिसत आहे.
हा व्हिडिओ भूत बांगलाच्या सेटवरील असल्याचे सांगितले जात आहे. सेटवरील क्रू मेंबर्स इतक्या उत्साहाने जल्लोष करत होते की जणू एखादा सामना स्टेडियममध्ये सुरू आहे, असे वातावरण निर्माण झाले होते. सुरुवातीला एक साधा कॅज्युअल गेम म्हणून सुरू झालेला हा खेळ पाहता पाहता सेटवर पूर्णपणे क्रिकेटचा माहोल तयार करताना दिसला आहे. या दरम्यान लांब-लांब शॉट्सच्या ब्रेकमध्ये हशा-मस्करी आणि टीम स्पिरिट पाहायला मिळाली आहे. तसेच अक्षय कुमारने भारताचा राष्ट्रीय क्रिकेट संघला कशाप्रकारे ‘गुड लक’ दिले, हेही या व्हिडिओत दिसून येत आहे.
अक्षय कुमारने टीम इंडियाला दिल्या शुभेच्छा
टीम इंडियाचा सेमीफायनल सामना आज, ५ मार्च रोजी होणार आहे. टी-२० वर्ल्ड कपचा दुसरा सेमीफायनल सामना इंग्लंडविरुद्ध मुंबईतील एका मैदानावर खेळला जाणार आहे. व्हिडिओ शेअर करताना निर्मात्यांनी लिहिले की, “टीम इंडियाला भूतसारं गुड लक. रामजी पुढचं काम करतील आणि बाकीचं काम आपले बॉईज करतील.” या व्हिडिओमध्ये सेटवर खास पाहुणे म्हणून शिखर धवन देखील ही उपस्थित असल्याचे दिसते आहे. मॅचचा उत्साह तेव्हा अधिक वाढला, जेव्हा अक्षय कुमार यांनी संपूर्ण क्रूला एक ओपन चॅलेंज दिले. जिंकणाऱ्या टीमसाठी त्यांनी रोख बक्षिसाचीही घोषणा केली. या मैत्रीपूर्ण सामन्यामुळे सेटवर वेगळाच रोमांच आणि आपुलकीचे वातावरण निर्माण झाले. त्यामुळे चित्रपटातील थरार आणि वेडेपणासोबतच सेटवर टीमवर्क आणि मस्तीही सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले.
निर्मात्यांनी नुकतेच ‘भूत बांगला’ या चित्रपटातील पहिले गाणे ‘राम जी आके भला करेंगे’ रिलीज केले आहे. रिलीज झाल्यानंतर या गाण्याने इंटरनेटवर चांगलाच धुमाकूळ घातला असून सध्या ते अनेक प्लॅटफॉर्मवर ट्रेंड होत आहे. या गाण्याचा रंगतदार आणि उत्साही अंदाज चाहत्यांना खूप आवडत आहे. त्यामध्ये अक्षय कुमारची जबरदस्त एनर्जी, अचूक कॉमिक टायमिंग आणि दमदार डान्स पाहायला मिळत आहे.