Akshay Kumar च्या कारचा भीषण अपघात, एसयूव्हीने रिक्षाला दिली धडक; गाडीतून उडी मारत लगेचच मदतीला धावला अभिनेता

सोमवारी संध्याकाळी अभिनेता अक्षय कुमार शूटिंगवरून परतत असताना त्याच्या कारचा भीषण अपघात झाला. तो विमानतळावरून जुहू येथील त्याच्या घरी जात असताना एका भरधाव वेगाने येणाऱ्या मर्सिडीजने एका ऑटो रिक्षाला धडक दिली, ज्यामुळे ती रिक्षा अक्षय कुमारच्या सिक्योरिटी व्हॅनला येऊन धडकली. अपघातात जखमी झालेल्या रिक्षा चालकाला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार, वेगाने येणाऱ्या मर्सिडीजने एका ऑटो रिक्षाला धडक दिली, ज्यामुळे अक्षय कुमारच्या सिक्योरिटी व्हॅनला धडक बसली. या धडकेमुळे सिक्योरिटी व्हॅन अभिनेत्याच्या एसयूव्हीला धडकली, ज्यामुळे जुहूच्या सिल्व्हर बीच कॅफेजवळ एकावेळी अनेक अपघात झाले. या भीषण अपघातांनंतरही कोणीही मृत्युमुखी पडले नाही. चालक आणि प्रवासी काही काळासाठी सुरक्षा वाहनाखाली अडकले, परंतु काही क्षणातच त्यांना वाचवण्यात आले. परिसरातील लोकांनी अक्षय कुमार आणि त्याच्या सुरक्षारक्षकांना पीडितांना मदत करण्यासाठी त्याच्या एसयूव्हीमधून तात्काळ बाहेर पडताना पाहिले.
‘Dhurandhar’ चा बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ, 7व्या आठवड्यातही चित्रपटाने गाजवला कमाईचा डंका; ‘पुष्पा २’चा रेकॉर्ड धोक्यात?
वाहने थांबताच गोंधळ उडाला. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या लोकांनी सांगितले की वाहने थांबताच गोंधळ झालेला दिसला आणि ऑटोचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. अक्षय आणि त्याची टीम ऑटो उचलताना आणि ड्रायव्हर आणि प्रवाशाला सुरक्षितपणे बाहेर काढताना दिसली. एका व्यक्तीने हिंदुस्तान टाईम्सला सांगितले की, “हा अपघात पाहणे भयानक होते, परंतु सुदैवाने सर्वजण सुरक्षित आहेत.”
View this post on Instagram
अक्षय कुमारच्या कारचा अपघात
हा व्हिडिओ इंटरनेटवर वेगाने व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये असा दावा केला जात आहे की अक्षय कुमारच्या सिक्योरिटी वाहनाचा अपघात झाला आहे. सुदैवाने, हा अपघात किरकोळ होता आणि वाहनातील सर्वजण सुरक्षित आहेत, त्यांना गंभीर दुखापत झालेली नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अपघातामुळे काही गोंधळ उडाला, परंतु कोणीही गंभीर जखमी झालेले नाही.
प्रेम का भिती? मराठी चित्रपटसृष्टीत हॉरर प्रेमकथेचा नवा अध्याय, सहवास’ चित्रपटाचे पोस्टर प्रदर्शित; चाहत्यांची उत्सुकता वाढली
अक्षय कुमारचे चाहते चिंतेत आहेत
अपघाताचा एक व्हिडिओ ऑनलाइन व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये गाडी उलटली असल्याचे दिसून आले आहे आणि आजूबाजूचे लोक आत अडकलेल्यांना वाचवण्यासाठी धावले आहेत. अपघातानंतर मुंबई पोलिस लगेचच घटनास्थळी पोहोचले, त्यांनी परिस्थितीची जबाबदारी घेतली आणि तातडीने परिस्थिती नियंत्रणात आणली. अक्षय कुमारने अद्याप अपघातावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. परंतु, व्हिडिओ पाहिल्यानंतर लोक चिंतेत आहेत आणि विशेषतः अक्षयचे चाहते त्याच्याबद्दल खूप चिंतेत आहेत.