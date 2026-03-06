Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
“तो नरकात जळो…” अली खामेनेई यांच्या मृत्यूवर अभिनेत्रीचे वादग्रस्त वक्तव्य; इंटरनेटवर उडाली खळबळ

इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्या निधनानंतर जगभरातून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. दरम्यान, अभिनेत्री मंदाना करिमी यांचे विधान सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होताना दिसत आहे. अभिनेत्री नक्की काय म्हणाली जाणून घेऊ.

Updated On: Mar 06, 2026 | 02:02 PM
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

  • अली खामेनेई यांच्या मृत्यूवर अभिनेत्रीने व्यक्त केला आनंद
  • अभिनेत्रीच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे उडाली खळबळ
  • अभिनेत्री मंदाना करिमी नक्की काय म्हणाली?
 

अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील वाढत्या तणावाचा सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने अलिकडेच इराणवर केलेल्या हल्ल्यात देशाचे सर्वोच्च नेते अली खामेनेई आणि त्यांच्या कुटुंबातील अनेक सदस्यांचा मृत्यू झाला. या बातमीनंतर, अनेक देशांमधील शिया मुस्लिमांनी शोक व्यक्त केला आणि निदर्शने केली. परंतु, काहींनी त्यांच्या मृत्यूबद्दल आनंद व्यक्त केला. तसेच आता अभिनेत्री मंदाना करिमी यांनी सोशल मीडियावर आपले मत मांडले आहे, हे आता चर्चेत आले आहे.

दरम्यान, अर्धी भारतीय आणि अर्धी इराणी अभिनेत्री मंदाना करिमी यांचे एक विधान वेगाने व्हायरल होत आहे. अलिकडेच, झी न्यूजशी बोलताना, तिने सर्वोच्च नेते अली खामेनेई यांच्या निधनाबद्दल आनंद व्यक्त केला. मंदानाने सांगितले की, त्यांच्या निर्णयांमुळे अनेक इराणी महिलांना दीर्घकालीन त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे त्यांच्या निधनानंतर अनेक इराणी महिलांना दिलासा मिळाला. संभाषणादरम्यान, मंदाना करिमी म्हणाल्या, “त्यांच्या मृत्यूने अनेक लोक आनंदी आहेत, विशेषतः इराणी महिला.”

 

 

इराणमधील परिस्थितीवर अभिनेत्रीने उघडपणे मांडले मत

अभिनेत्री पुढे म्हणाली, “अनेक वर्षांपासून, त्यांच्या नियमांनी आणि निर्णयांनी आम्हाला छळले जात होते. आमच्या लोकांविरुद्ध घेतलेल्या मोठ्या निर्णयांमागे त्यांचा हात होता. खरे सांगायचे तर, मी त्यांच्याबद्दल जास्त बोलू इच्छित नाही. मला फक्त अशी आशा आहे की ते नरकात जळतील.” मंदानाच्या अनेक मुलाखती गेल्या काही काळापासून व्हायरल होत आहेत, ज्यामध्ये तिने तिचे अनुभव आणि इराणमधील परिस्थितीचे वर्णन केले आहे. तसेच ती पुढे म्हणाली, “जर इराणबाहेरील कोणी लोकांना एखाद्याच्या मृत्यूचा आनंद साजरा करताना पाहिले तर त्यांना ते विचित्र वाटेल.”

इराणमधील महिला आणि तुरुंगांच्या परिस्थितीचा केला उल्लेख

मंदाना करिमी पुढे म्हणाली, “पण जेव्हा तुम्हाला समजेल की तो कोण होता आणि देशातील त्याची व्यवस्था कशी होती, तेव्हा तुम्हाला लोकांचा आनंद समजेल.” मंदाना पुढे म्हणाली, “इराणी तुरुंगात अनेक मुलींना महिने आणि वर्षे भयानक वागणूक दिली गेली आहे. अनेक महिलांना भीती आणि दबावात जगावे लागले आहे. अशा परिस्थितीत, बरेच लोक त्यांना चांगला माणूस मानत नाहीत. म्हणूनच काही लोकांनी त्यांच्या मृत्यूवर आनंद व्यक्त केला आहे.” हे लक्षात घेतले पाहिजे की अली खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर, त्यांचा मुलगा मोज्तबा खामेनी यांची इराणचा पुढचा सर्वोच्च नेता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

Published On: Mar 06, 2026 | 02:02 PM

