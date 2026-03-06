Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
जान्हवी कपूरच्या वाढदिवसानिमित्त 'पेड्डी' ची झलक; BTS व्हिडिओ शेअर करत मेकर्सने दिले चाहत्यांना सरप्राईज

अभिनेत्री जान्हवी कपूरच्या वाढदिवसानिमित्त चाहत्यांना एक मोठी भेट मिळाली आहे. जान्हवी कपूरचा आगामी 'पेड्डी' चित्रपटातील तिचा पहिला लूक समोर आले आहे. चाहते अभिनेत्रीच भरभरून कौतुक करताना दिसत आहेत.

Updated On: Mar 06, 2026 | 02:36 PM
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

प्रसिद्ध बॉलीवूड अभिनेत्री जान्हवी कपूर आज, तिचा ६ मार्च रोजी २९ वा वाढदिवस साजरा करत आहे. या निमित्ताने चाहते तिच्यावर शुभेच्छाचा वर्षाव करत आहेत. काही जण जान्हवी कपूरसोबतचे फोटो शेअर करत आहेत, तर काही जुने व्हिडिओ शेअर करून अभिनेत्रीला शुभेच्छा देत आहेत. पण या सगळ्यात जान्हवी कपूरने तिच्या चाहत्यांना वाढदिवसाची मोठी भेट दिली आहे. जान्हवी कपूरचा तिच्या आगामी चित्रपट पेड्डीमधील पहिला लूक समोर आला आहे. अभिनेत्रीचा हा नवा लूक पाहून चाहते खुश झाले आहेत. तसेच तिचे कौतुक करताना दिसत आहेत.

जान्हवी कपूरचा लूक चर्चेत

अभिनेत्री जान्हवी कपूर पुन्हा एकदा तिच्या पेड्डी चित्रपटासाठी चर्चेत आहे. पेड्डी चित्रपटातील तिचा पहिला लूक सोशल मीडियावर व्हायरल होताना दिसत आहे. सोशल मीडियावर या लूकचे खूप कौतुक होत आहे. चित्रपटात जान्हवी कपूर अचियम्माची भूमिका साकारत आहे, जी एक धैर्य, आत्मविश्वास आणि उर्जेने भरलेली स्त्री आहे. चित्रपटाच्या पोस्टरमध्ये जान्हवी एका नवीन लूकमध्ये दिसत आहे. तिने गोल फ्रेम असलेला चष्मा देखील घातला आहे आणि तिचे केस थोडेसे रफ आणि कॅज्युअल पद्धतीने स्टाईल केले आहेत, ज्यामुळे तिच्या पात्राला देसी लूक मिळाला आहे. अभिनेत्रीने कॉटन स्कर्टसह पारंपारिक प्रिंट ब्लाउज घातला आहे. अभिनेत्रीच्या मागे एक जीप देखील दिसत आहे, चाहते ते पाहून चकीत झाले आहेत.

Bigg Boss Marathi 6: ‘बिग बॉस’ मराठीच्या घरात ‘जुली-खुली मंजुलिका’ ची टक्कर; नव्या Promo ने वाढला TRP

चित्रपट कधी कधी होणार प्रदर्शित?

जान्हवी कपूरच्या पेड्डी या चित्रपटाची रिलीज तारीख काही दिवसांपूर्वी जाहीर करण्यात आली होती. राम चरण आणि जान्हवी कपूर यांचा पेड्डी हा चित्रपट ३० एप्रिल रोजी मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे. पेड्डी या चित्रपटातील जान्हवी कपूरच्या लूकबद्दल आता चांगलीच चर्चा रंगली आहे. तसेच, आता राम चरण आणि जान्हवी कपूरची केमिस्ट्री पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत.

Published On: Mar 06, 2026 | 02:36 PM

