‘Dhurandhar’ चा बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ, 7व्या आठवड्यातही चित्रपटाने गाजवला कमाईचा डंका; ‘पुष्पा २’चा रेकॉर्ड धोक्यात?

धुरंधर" फक्त हिंदीमध्ये प्रदर्शित झाला असून या चित्रपटाने सातव्या आठवड्याच्या शेवटी, देशांतर्गत ८.५० कोटी कमाई केली आहे,

Updated On: Jan 19, 2026 | 07:37 PM
आदित्य धर यांचा स्पाय अॅक्शन थ्रिलर “धुरंधर” चित्रपटाची कमाई मंदावण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. रणवीर सिंग आणि अक्षय खन्ना अभिनीत या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर दीड महिन्याचा ऐतिहासिक प्रवास पूर्ण केला आहे. तरीही, तो मागील कोणत्याही चित्रपटापेक्षा वेगाने व्यवसाय करत आहे. रिलीजच्या ४५ व्या दिवशीही या चित्रपटाने “पुष्पा २” पेक्षा तिप्पट कमाई केली आहे. अल्लू अर्जुनचा चित्रपट पाच भाषांमध्ये प्रदर्शित झाला होता, तर “धुरंधर” फक्त हिंदीमध्ये प्रदर्शित झाला होता. शिवाय, सातव्या आठवड्याच्या शेवटी, त्याने देशांतर्गत ८.५० कोटी कमाई केली आहे, तर “पुष्पा २” ने कमाई केलेल्या ३.५५ कोटींची कमाई केली आहे. हा चित्रपट आता जगभरात १३०० कोटी कमाई करण्याच्या मार्गावर आहे. तथापि, तो अजूनही “पुष्पा २” च्या आयुष्यभराच्या कमाईपेक्षा मागे आहे, जी देशांतर्गत ४०९ कोटी आणि जगभरात ४५८.६० कोटी आहे.

“धुरंधर” हा चित्रपट हिंदी चित्रपटसृष्टीसाठी एक अद्भुत कलाटणी देणारा ठरला आहे यात शंका नाही. २८० कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनलेला हा चित्रपट देशातील त्याच्या बजेटपेक्षा १९४.६७% जास्त कमाई करून आला आहे. रविवारीही, त्याने नवीन प्रदर्शित झालेल्या “हॅपी पटेल” आणि “राहू केतू” पेक्षा दुप्पट कमाई केली. वीर दासच्या “हॅपी पटेल” ने रिलीजच्या तिसऱ्या दिवशी १.५ कोटींची कमाई केली, तर पुलकित सम्राट-वरुण शर्माच्या “राहू केतू” ने १.७५ कोटींची कमाई केली.

सॅकनिल्कच्या मते, “धुरंधर” ने सातव्या रविवारी भारतात ३.७५ कोटी कमावले. त्याच्या आदल्या दिवशी, शनिवारी, त्याने ३.०० कोटी कमावले आणि त्याआधीच्या शुक्रवारी, त्याने १.७५ कोटी कमावले. त्याच्या सातव्या आठवड्याच्या शेवटी, चित्रपटाने तब्बल ८.५० कोटी कमावले. ४५ दिवसांनंतर भारतीय बॉक्स ऑफिसवर चित्रपटाचा एकूण कलेक्शन आता ८२५.१० कोटी झाला आहे.

 

“धुरंधर” हा आता भारतातील सर्वाधिक कमाई करणारा हिंदी चित्रपट बनला आहे. त्याने मूळ तेलुगूमध्ये बनवलेल्या “पुष्पा २” ला मागे टाकून हे यश मिळवले, परंतु त्याच्या आयुष्यभराच्या कमाईच्या १२३४.१० कोटींपैकी, त्याने त्याच्या हिंदी डब केलेल्या आवृत्तीतून सर्वाधिक ८१२.१४ कोटी कमावले. “धुरंधर” ने त्याला मागे टाकले आहे, परंतु तरीही तो देशातील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या भारतीय चित्रपटांच्या यादीत चौथ्या क्रमांकावर आहे. पुढे २३ जानेवारी रोजी “बॉर्डर २” प्रदर्शित होणार आहे. म्हणूनच, अशी अपेक्षा आहे की “धुरंधर” यादीत तिसऱ्या स्थानावर पोहोचणार नाही, ज्याच्या कमाईची कमाई “केजीएफ २” ने ८५९.७० कोटी केली आहे.

'Dhurandhar' चा बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ, 7व्या आठवड्यातही चित्रपटाने गाजवला कमाईचा डंका; 'पुष्पा २'चा रेकॉर्ड धोक्यात?

