आधी ६ महिने थांबवले शूटिंग, नंतर १६ पट वाढवली फी; आता ‘या’ दिग्दर्शकाने अक्षय खन्नावर व्यक्त केला संताप

"सेक्शन ३५७" चे दिग्दर्शक मनीष यांनी अक्षय खन्ना यांच्यावर संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी अभिनेतावर चित्रपटाच्या कराराचे उल्लंघन केल्याचा आणि सहा महिन्यांसाठी चित्रीकरण थांबवल्याचा आरोप केला आहे.

Updated On: Dec 31, 2025 | 03:19 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • ‘या’ दिग्दर्शकाने अक्षय खन्नावर व्यक्त केला संताप
  • ६ महिने शूटिंग थांबवल्याचा अभिनेत्यावर आरोप
  • ‘सेक्शन ३७५’ चे लेखक यांनी केली टीका
 

बॉलीवूड अभिनेता अक्षय खन्ना सध्या ‘धुरंधर’च्या प्रचंड यशाचा आनंद घेत असतानाच तो वादातही अडकलेला दिसत आहे. खरंतर, “दृश्यम ३” चे निर्माते कुमार मंगत यांनी चित्रपटाचे शूटिंग सुरू होण्याच्या काही दिवस आधी अचानक चित्रपट सोडल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी असाही दावा केला आहे की अक्षयने जाण्यापूर्वी अ‍ॅडव्हान्स पैसे घेतले होते. त्यांनी स्पष्ट केले की “सेक्शन ३७५” च्या चित्रीकरणादरम्यान जेव्हा कोणीही त्यांना पाठिंबा देण्यास तयार नव्हते तेव्हा त्यांनी अक्षयला पाठिंबा दिला होता. आता, “सेक्शन ३७५” चे लेखक मनीष गुप्ता यांनीही अक्षय खन्नाविरुद्ध आपला राग व्यक्त केला आहे. ते आता काय म्हणाले आहेत हे आपण जाणून घेणार आहोत.

‘सेक्शन ३७५’ चे लेखक यांनी केली टीका

मनीषने बॉलीवूड हंगामाला सांगितले की, “२०१७ मध्ये अक्षयने माझा ‘सेक्शन ३७५’ हा चित्रपट साइन केला, ज्यामध्ये मी दिग्दर्शक-लेखक होतो आणि कुमार मंगत निर्माता होते. त्याचे मानधन २ कोटी रुपये ठेवण्यात आले होते. त्याने २१ लाख रुपयांची अ‍ॅडव्हान्स रक्कम घेतली आणि आमच्यासोबत करार केला. पण अचानक, त्याने ‘द अ‍ॅक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ या दुसऱ्या चित्रपटासाठी त्याच्या नियोजित तारखा दिल्या आणि त्या चित्रपटाच्या चित्रीकरणासाठी लंडनला गेला, ज्यामुळे माझे आणि माझ्या टीमचे सहा महिने काम तसेच राहिले.”

मनीष पुढे म्हणाले, “मग, चित्रपटाचे चित्रीकरण पूर्ण झाल्यानंतर, अक्षय परत आला आणि करारानुसार दिलेल्या २ कोटी रुपयांऐवजी ३.२५ कोटी रुपयांची (२ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) मागणी केली. अशाप्रकारे, त्याने कराराचे उल्लंघन केले. अक्षयच्या अवास्तव मागण्या तिथेच संपल्या नाहीत. त्याला चित्रपटावर पूर्ण नियंत्रण करायला हवे होते आणि सर्वकाही त्याच्या मनाप्रमाणे करायचे होते. पण मी अशा प्रकारचा दिग्दर्शक नाही जो कोणत्याही अभिनेत्याच्या इच्छेला बळी पडेल. मी अक्षयच्या अवास्तव वर्तनाचा निषेध केला. पण दुर्दैवाने, बॉलीवूडमधील बहुतेक दिग्दर्शक कलाकारांच्या प्रत्येक इच्छेला बळी पडतात.” असे ते म्हणाले.

अक्षय खन्नाने दिग्दर्शकाला काढून टाकण्यास सांगितले

मनीष यांनी स्पष्ट केले, “माझ्यासारख्या हुकूमशाही दिग्दर्शकाकडून आदेश घेणे अक्षयच्या अहंकाराला दुखावत होते, म्हणून त्याने निर्माता कुमार मंगतवर मला दिग्दर्शकपदावरून काढून टाकण्यासाठी आणि चित्रपटाचे पूर्ण नियंत्रण देण्यासाठी दबाव आणण्यास सुरुवात केली. अभिनेत्याच्या अयोग्य वर्तनाला आळा घालण्याऐवजी, निर्माता कुमार मंगतने मला बळीचा बकरा बनवले आणि दिग्दर्शकाच्या पदावरून काढून टाकले आणि माझी संपूर्ण पटकथा आणि हार्ड ड्राइव्ह देखील जप्त केली, ज्यावर मी प्री-प्रॉडक्शन दरम्यान तीन वर्षे काम केले होते.”

आता, कुमार मंगत अक्षयच्या वाईट वर्तनाचे परिणाम भोगत आहे. मनीष पुढे म्हणाले, “मी अक्षयला इशारा दिला होता की मी त्याला न्यायालयात नेईन आणि मी निर्माता कुमार मंगतला दोन कायदेशीर नोटीस पाठवल्या. माझे वकील, नाईक अँड कंपनी, दोघांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात खटला दाखल करत होते, परंतु कुमार मंगत यांनी न्यायालयाबाहेर माझ्याशी त्वरित तोडगा काढला. आणि, आज, अजय देवगण अभिनीत दृश्यम ३ मध्ये निर्माता कुमार मंगत अक्षयच्या अनैतिक वर्तनाचे परिणाम भोगत असताना, मंगतने अक्षयविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली आहे.”

Published On: Dec 31, 2025 | 03:19 PM

