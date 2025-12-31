Ikkis Review: शहीद अरुण खेत्रपाल यांच्या भावाला Ikkis पाहून अश्रू अनावर; अगस्त्यला मारली मिठी, म्हणाले…

अमिताभ बच्चन यांचा नातू अगस्त्य नंदा, दिवंगत धर्मेंद्र आणि जयदीप अहलावत यांचा “इक्कीस” हा चित्रपट नवीन वर्षाच्या दिवशी, १ जानेवारी २०२६ रोजी प्रदर्शित होत आहे. श्रीराम राघवन दिग्दर्शित, हा चरित्रात्मक युद्ध नाटक भारतीय सैन्य अधिकारी आणि टँक कमांडर शहीद सेकंड लेफ्टनंट अरुण खेतरपाल यांच्या जीवनाची वीरकथा आहे. वयाच्या २१ व्या वर्षी, १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान बसंतरच्या लढाईत ते शहीद झाले. त्यांच्या शौर्यासाठी त्यांना मरणोत्तर परमवीर चक्राने सन्मानित करण्यात आले. “इक्कीस” च्या प्रदर्शनापूर्वी, शहीद अरुण खेतरपाल यांचे धाकटे भाऊ मुकेश खेतरपाल यांनी चित्रपटाचा आढावा घेतला आहे. श्रीराम राघवन यांनी मुकेशसाठी एक विशेष स्क्रीनिंग आयोजित केले होते आणि स्क्रीनिंग दरम्यान मुकेश भावूक देखील झालेले दिसले.
सेकंड लेफ्टनंट अरुण खेतरपाल यांच्या धाडस, शौर्य आणि हौतात्म्याला श्रद्धांजली म्हणून, “इक्कीस” हा चित्रपट अगस्त्य नंदांच्या मोठ्या पडद्यावर पदार्पण करतो. त्याने यापूर्वी झोया अख्तरच्या “द आर्चीज” या चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले होते, जो नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाला होता. “इक्कीस” चित्रपटातून अक्षय कुमारची भाची सिमर भाटिया देखील पदार्पण करत आहे. हा दिवंगत अभिनेते धर्मेंद्र यांचा शेवटचा चित्रपट आहे.
‘इक्कीस’ चित्रपट पाहिल्यानंतर मुकेश खेत्रपाल म्हणाले, “मला रडू आवरत नव्हते.” हा चित्रपट पाहिल्यानंतर अरुण खेत्रपाल यांचे भाऊ मुकेश खेत्रपाल स्पष्टपणे भावुक होताना दिसले. चित्रपट निर्माते श्रीराम राघवन यांच्याशी बोलताना ते म्हणाले, “माझी तक्रार अशी आहे की तुम्ही मला रडवले. तुम्ही मला माझ्या मनात असलेल्या काही गोष्टी आठवून दिल्या आणि पडद्यावर पाहताना प्रत्येक क्षणी मी इतका भावनिक झालो की मी रडू आवरत नव्हतो.”
Just watched Ikkis — a film made purely from the heart. Gentle, honest storytelling that stays with you long after it ends.
Dharmendra sir… what grace, what depth. If this is your last film, it truly breaks the heart 💔. You’ve left us with something deeply emotional and… — Mukesh Chhabra CSA (@CastingChhabra) December 29, 2025
“इक्कीस” चित्रपटाबद्दल ते म्हणाले, “हा ट्रेलरपेक्षा १०० पट चांगला चित्रपट आहे.” “इक्कीस” चा रिव्ह्यू सांगताना मुकेश खेत्रपाल पुढे म्हणाले, “आता मी चित्रपट पाहिला आहे, मला असे म्हणायला हवे की हा चित्रपट आम्ही पाहिलेल्या ट्रेलरपेक्षा १० वेळा, कदाचित २० वेळा, कदाचित १०० पट चांगला आहे. चित्रपट खूप भारी बनवला आहे.” असे ते म्हणाले.
पुढे त्यांनी अगस्त्य नंदाला मिठी मारली आणि म्हणाले, “तू आयुष्यभर अरुण राहशील.” चित्रपटात सेकंड लेफ्टनंट अरुण खेत्रपालची भूमिका करणाऱ्या अगस्त्य नंदाचेही मुकेश खेत्रपाल यांनी कौतुक केले. ते म्हणाले, “जगात तू कोण आहेस हे महत्त्वाचे नाही, तू आयुष्यभर अरुणच राहशील. ते कोणीही तुझ्यापासून हिरावून घेऊ शकत नाही. खूप छान काम केलं आहेस.” असे म्हणत त्यांनी अगस्त्यला मिठी मारली.
अमिताभ बच्चन यांनी ‘इक्कीस’ दिला Review
सुमारे एका आठवड्यापूर्वी ‘इक्कीस’चे विशेष प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले होते. अमिताभ बच्चन यांनी त्यांच्या नातवाचा चित्रपट पाहिल्यानंतर एक ब्लॉग पोस्ट लिहिली. ‘इक्कीस’चा आढावा घेताना ते म्हणाले, “जेव्हा मी माझ्या नातवाचा ‘इक्कीस’मधील उत्कृष्ट अभिनय पाहिला… ज्या क्षणी त्याची आई श्वेता हिला प्रसूतीवेदना असल्याने ब्रीच कँडी हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले… त्याचा जन्म… काही तासांनीच त्याला उचलून धरले आणि त्याचे डोळे निळे आहेत का यावर चर्चा केली… ज्या क्षणी तो थोडा मोठा झाला आणि मी त्याला माझ्या हातात घेतले, तो माझ्या दाढीशी खेळला… त्याचे मोठे होणे… अभिनेता होण्याचा त्याचा वैयक्तिक निर्णय आणि आज रात्री त्याला फ्रेममध्ये पाहणे. तो जेव्हा जेव्हा फ्रेममध्ये दिसला तेव्हा मी त्याच्यावरून नजर हटवू शकलो नाही.”