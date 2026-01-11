Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Ankita Lokhande Gives Befitting Reply To Trolls Who Talks About Mahhi Vij And Nadim Nadz Dating Rumours

माही विज आणि नदीमच्या नात्यावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांवर भडकली अंकिता लोखंडे; नेटकऱ्यांना दिले चोख उत्तर

माही विज सध्या तिच्या घटस्फोटाच्या आणि नुकत्याच शेअर केलेल्या बातमीमुळे चर्चेत आहे. अभिनेत्रीने नुकतेच तिच्या जवळच्या मित्राबद्दल एक पोस्ट शेअर केली आहे. आणि आता या दोघांच्या डेटिंगच्या अफवा पसरू लागल्या आहेत.

Updated On: Jan 11, 2026 | 03:33 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • माही विज आणि नदीमच्या नाते काय?
  • प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांवर भडकली अंकिता लोखंडे
  • नेटकऱ्यांना सुनावले खडेबोल
 

माही विज आणि तिचा पती जय भानुशाली यांचा अलिकडेच घटस्फोट झाला आहे. घटस्फोटानंतर काही दिवसांनीच, माहीने नदीमच्या वाढदिवसानिमित्त एक गोड पोस्ट शेअर केली, ज्यामध्ये तिने त्याला तिचा सर्वात चांगला मित्र म्हटले. त्यांची मुलगी तारानेही सोशल मीडियावर त्याला शुभेच्छा दिल्या आणि “माझे प्रिय अब्बा” असे कॅप्शन दिले. या पोस्टमुळे वाद निर्माण झाला आहे, माही आणि नदीम डेट करत असल्याच्या अफवा आता पसरू लागल्या आहेत. माहीने कमेंट सेक्शन देखील बंद केले आहे. ज्यामुळे गोंधळ आणखी वाढला असल्याचे समोर आले आहे.

सोशल मीडियावर सुरु असलेल्या या अफवेबाबत माही विजने अद्याप यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. परंतु, तिची मैत्रीण अंकिता लोखंडे हिने ११ जानेवारी रोजी इन्स्टाग्रामवर एका लांबलचक पोस्ट लिहून तिला पाठिंबा दिला आहे. तिने माही आणि नदीमच्या नात्याबद्दलचे सत्यही उघड केले आहे. तसेच नेटकऱ्यांना खडेबोल सुनावले आहे.

शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी चालवली रिक्षा, आता आहे भोजपुरी इंडस्ट्रीमधील मोठा स्टार; मनोज तिवारी स्वतःचीच संघर्षाची कथा सांगताना भावुक

माही आणि नदीमच्या नात्याबद्दलचे सत्य काय?

अंकिता लोखंडे हिने इंस्टाग्रामवर लिहिले, “आज मला काहीतरी सांगायचे आहे. सेलिब्रिटी म्हणून नाही तर एक मैत्रीण म्हणून. माही आणि नदीमच्या नात्याबद्दल लोकांच्या कमेंट्समुळे मी खूप अस्वस्थ आहे. मी माही, नदीम आणि जयला चांगले ओळखते. मी हे स्पष्टपणे सांगू इच्छिते: नदीम नेहमीच माही आणि जयसाठी आणि तारासाठीही वडिलांसारखा राहिला आहे. एवढेच. आणखी काही नाही.” असे लिहून अंकिताने ही पोस्ट शेअर केली आहे.

आलिया भट्ट झाली यामी गौतमची ‘फॅन’ ; चित्रपट ‘HAQ’ची स्तुती करत म्हणाली, ”मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे…”

नदीम कठीण काळात त्यांच्या पाठीशी उभा राहतो.

अंकिताने पुढे लिहिले की काही बंध प्रेम, आदर आणि वर्षानुवर्षे विश्वासावर बांधलेले असतात. आणि बाहेरील लोकांना त्यांचा न्याय करण्याचा अधिकार नाही. एक मित्र म्हणून, मी असे म्हणू शकते की नदीम हा असा आहे जो कठीण काळात लोकांसोबत उभा राहतो. तो माझ्यासोबतही उभा राहिला. मला त्याच्याबद्दल खूप आदर आहे. माही आणि जय, तुम्ही दोघेही पालक म्हणून उत्तम काम करत आहात. देव तुम्हाला आशीर्वाद देवो. आणि जे नकारात्मकता पसरवत आहेत त्यांना कृपया थांबवा. लोकांना त्यांचे जीवन जगू द्या. कर्म त्याची काळजी घेत आहे. माही, तुला खूप प्रेम. आणि जय, तुलाही खूप प्रेम. नदीम, तू सर्वोत्तम आहेस. तू आमच्यासारख्या लोकांसाठी देवाचा देवदूत आहेस.

Web Title: Ankita lokhande gives befitting reply to trolls who talks about mahhi vij and nadim nadz dating rumours

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 03:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Panchayat Season 5 कधी होणार प्रदर्शित? कलाकारांपासून ते कथानकाच्या ट्विस्टपर्यंत, जाणून घ्या सर्वकाही…
1

Panchayat Season 5 कधी होणार प्रदर्शित? कलाकारांपासून ते कथानकाच्या ट्विस्टपर्यंत, जाणून घ्या सर्वकाही…

‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तु’ एकाच वेळी अनेक भाषांमध्ये उपलब्ध; ‘अल्ट्रा प्ले’, ‘अल्ट्रा झकास’वर सीरिज रिलीज
2

‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तु’ एकाच वेळी अनेक भाषांमध्ये उपलब्ध; ‘अल्ट्रा प्ले’, ‘अल्ट्रा झकास’वर सीरिज रिलीज

Salman Khan Delhi High Court Notice: सलमान खान अडचणीत? दिल्ली उच्च न्यायालयाने पाठवली नोटीस; नेमकं प्रकरण काय?
3

Salman Khan Delhi High Court Notice: सलमान खान अडचणीत? दिल्ली उच्च न्यायालयाने पाठवली नोटीस; नेमकं प्रकरण काय?

पौराणिक कथा, गुन्हा आणि न्यायची सरमिसळ; ‘देवखेळ’ या आगामी वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित!
4

पौराणिक कथा, गुन्हा आणि न्यायची सरमिसळ; ‘देवखेळ’ या आगामी वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

Jan 22, 2026 | 02:35 AM
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM