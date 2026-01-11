माही विज आणि नदीमच्या नात्यावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांवर भडकली अंकिता लोखंडे; नेटकऱ्यांना दिले चोख उत्तर

माही विज आणि तिचा पती जय भानुशाली यांचा अलिकडेच घटस्फोट झाला आहे. घटस्फोटानंतर काही दिवसांनीच, माहीने नदीमच्या वाढदिवसानिमित्त एक गोड पोस्ट शेअर केली, ज्यामध्ये तिने त्याला तिचा सर्वात चांगला मित्र म्हटले. त्यांची मुलगी तारानेही सोशल मीडियावर त्याला शुभेच्छा दिल्या आणि “माझे प्रिय अब्बा” असे कॅप्शन दिले. या पोस्टमुळे वाद निर्माण झाला आहे, माही आणि नदीम डेट करत असल्याच्या अफवा आता पसरू लागल्या आहेत. माहीने कमेंट सेक्शन देखील बंद केले आहे. ज्यामुळे गोंधळ आणखी वाढला असल्याचे समोर आले आहे.
सोशल मीडियावर सुरु असलेल्या या अफवेबाबत माही विजने अद्याप यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. परंतु, तिची मैत्रीण अंकिता लोखंडे हिने ११ जानेवारी रोजी इन्स्टाग्रामवर एका लांबलचक पोस्ट लिहून तिला पाठिंबा दिला आहे. तिने माही आणि नदीमच्या नात्याबद्दलचे सत्यही उघड केले आहे. तसेच नेटकऱ्यांना खडेबोल सुनावले आहे.
माही आणि नदीमच्या नात्याबद्दलचे सत्य काय?
अंकिता लोखंडे हिने इंस्टाग्रामवर लिहिले, “आज मला काहीतरी सांगायचे आहे. सेलिब्रिटी म्हणून नाही तर एक मैत्रीण म्हणून. माही आणि नदीमच्या नात्याबद्दल लोकांच्या कमेंट्समुळे मी खूप अस्वस्थ आहे. मी माही, नदीम आणि जयला चांगले ओळखते. मी हे स्पष्टपणे सांगू इच्छिते: नदीम नेहमीच माही आणि जयसाठी आणि तारासाठीही वडिलांसारखा राहिला आहे. एवढेच. आणखी काही नाही.” असे लिहून अंकिताने ही पोस्ट शेअर केली आहे.
नदीम कठीण काळात त्यांच्या पाठीशी उभा राहतो.
अंकिताने पुढे लिहिले की काही बंध प्रेम, आदर आणि वर्षानुवर्षे विश्वासावर बांधलेले असतात. आणि बाहेरील लोकांना त्यांचा न्याय करण्याचा अधिकार नाही. एक मित्र म्हणून, मी असे म्हणू शकते की नदीम हा असा आहे जो कठीण काळात लोकांसोबत उभा राहतो. तो माझ्यासोबतही उभा राहिला. मला त्याच्याबद्दल खूप आदर आहे. माही आणि जय, तुम्ही दोघेही पालक म्हणून उत्तम काम करत आहात. देव तुम्हाला आशीर्वाद देवो. आणि जे नकारात्मकता पसरवत आहेत त्यांना कृपया थांबवा. लोकांना त्यांचे जीवन जगू द्या. कर्म त्याची काळजी घेत आहे. माही, तुला खूप प्रेम. आणि जय, तुलाही खूप प्रेम. नदीम, तू सर्वोत्तम आहेस. तू आमच्यासारख्या लोकांसाठी देवाचा देवदूत आहेस.