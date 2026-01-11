आलिया भट्ट झाली यामी गौतमची ‘फॅन’ ; चित्रपट ‘HAQ’ची स्तुती करत म्हणाली, ”मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे…”

काही चित्रपट असे असतात जे चित्रपटसृष्टीतील कलाकरांवरही प्रभाव पाडतात. त्यातलाच एक चित्रपट म्हणजे नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या कोर्टरूम ड्रामा “हक” चा इतका प्रभाव पडला आहे. यामी गौतमच्या उत्कृष्ट अभिनयाने केवळ प्रेक्षकांनाच नव्हे तर आलिया भट्टसह चित्रपटसृष्टीतील प्रमुख व्यक्तींनाही भुरळ घातली आहे. “हक” पाहिल्यानंतर आलिया भट्टने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर यामी गौतमचे उघडपणे कौतुक केले आणि स्वतःला फॅन घोषित केले.
“हक” हा चित्रपट नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाल्यानंतर, अनेक बॉलिवूड स्टार्सनी तो पाहिला आणि त्यांचे मत मांडले. आलिया भट्टच्या आधी, कियारा अडवाणीनेही यामीचे कौतुक केले. तिने लिहिले, “नेटफ्लिक्सवर “हक” पाहिला, यामी गौतम, किती उत्तम अभिनय आहे.” आलिया भट्टनेही यामी गौतमच्या अभिनयाचे कौतुक केले. तिने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर लिहिले, “क्वीन यामी गौतम, “हक” मध्ये तू कला, हृदय आणि सोनेरी रंगाने चमकतेस. मी पाहिलेल्या सर्वोत्तम महिला पात्रांपैकी ही एक आहे… जसे मी फोनवर म्हटले होते… मी यामीची खूप मोठी चाहती आहे आणि मी तुमच्या येणाऱ्या सर्व कामांची आतुरतेने वाट पाहत आहे.”
या चित्रपटात यामी गौतम शाजिया बानोची भूमिका साकारत आहे आणि इमरान हाश्मी एका वकिलाची भूमिका साकारत आहे. या चित्रपटात वर्तिका सिंग, दानिश हुसेन, शीबा चड्ढा आणि परिधी शर्मा यांच्याही भूमिका आहेत. सुपरन वर्मा दिग्दर्शित, हकने बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी केली आणि आता ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर लोकप्रियता मिळवत आहे. २०२५ मध्ये थिएटरमध्ये प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका मोठ्या निर्णयाने प्रेरित कोर्टरूम ड्रामा आहे. प्रेक्षकांनी आणि समीक्षकांनीही या चित्रपटाचे कौतुक केले आहे.
आलियाच्या स्टोरीनंतर, यामी गौतमने तिची पोस्ट शेअर केली आणि तिच्या कौतुकाबद्दल आभार मानले, लिहिले, “एवढे उदार असणे हे एक उत्कृष्ट अभिनेता आणि स्वतः एक उत्तम माणूस असणे आवश्यक आहे. आज सकाळी आम्ही खूप मनापासून आणि प्रामाणिकपणे चर्चा केली.
आलिया भट्ट दिग्दर्शक शिव रवैल यांच्या “अल्फा” चित्रपटात शर्वरी आणि बॉबी देओल यांच्यासोबत दिसणार आहे. त्याची रिलीज डेट आता १७ एप्रिल २०२६ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. ती संजय लीला भन्साळी यांच्या “लव्ह अँड वॉर” चित्रपटात रणबीर कपूर आणि विकी कौशल यांच्यासोबत दिसणार आहे, जो २०२६ मध्ये प्रदर्शित होण्याची अपेक्षा आहे.
