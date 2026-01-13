Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

MasterChef India Season 9: घरातील किचनपाासून टेलिव्हिजनपर्यंत, मुलीच्या प्रेमाने आणि स्वप्नांनी साकारली अर्चना धोत्रेंची यशगाथा

'मास्‍टरशेफ इंडिया' अत्‍यंत प्रभावी नवीन सीझनसह परतला आहे, जो नवीन जोडी संकल्‍पना घेऊन आला असून यात अर्चना धोत्रे यांच्या स्वप्नाचा प्रवास पाहायला मिळणार आहे.

Updated On: Jan 13, 2026 | 04:04 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

मास्टरशेफ इंडिया सीझन ९ मध्ये अर्चना धोत्रे मुंबईचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. त्या रूपाली विकास जाधवसोबत जोडी म्‍हणून स्‍पर्धा करत आहेत.सामान्य कुटुंबातून आलेल्या अर्चना गेल्या काही काळापासून व्यवसाय म्हणून स्वयंपाक करत आहेत. त्या आपल्या आसपास राहणाऱ्या लोकांसाठी टिफिन आणि घरगुती जेवण तयार करतात. शिवाय, सोशल मीडियावरही आपल्या पाककृती शेअर करतात.त्‍यांनी फक्‍त आपले पाककला कौशल्‍य दाखवण्‍यासाठी नाही तर स्‍वत:च्‍या जीवनाला कलाटणी देऊन कुटुंबाला अभिमान वाटेल अशी कामगिरी करण्‍याच्‍या ध्येयासह मास्‍टरफेशमध्‍ये सहभाग घेतला.

अर्चना त्‍यांची मुलगी त्‍यांना टेलिव्हिजनवर पाहत असल्‍याचे सांगितल्‍यानंतर त्या खूप भावूक झाल्‍या. त्‍या म्‍हणाल्‍या, ”मी सोशल मीडिया कूकिंगबाबत अनेक व्हिडिओ पोस्‍ट करायचे. लोकांना ते आवडायचे, शेअर करायचे आणि मला चांगल्‍या कमेंट्स द्यायचे. ज्‍यामुळे मला खूप आनंद होत होता, पण या आनंदापेक्षा त्‍या दिवशी मिळालेला आनंद खूप मोठा होता. टीव्‍हीवर माझा एपिसोड दिसला तेव्‍हा माझ्या मुलीने मला फोन केला आणि म्‍हणाली ‘आई, तू टीव्‍हीवर खूप छान दिसत आहेस’. तो माझा खरा विजयी क्षण होता. संपूर्ण जगासाठी हा फक्‍त शो असेल, पण माझ्यासाठी माझ्या मुलीने केलेले कौतुक कोणत्‍याही ट्रॉफीपेक्षा मोठे आहे. माझ्या मुलीला माझ्याकडे पाहून अभिमान वाटला तेव्‍हा मला जीवनात सर्वकाही मिळाल्‍यासारखे वाटले.” पुढे सांगताना त्‍या भावूक होत म्‍हणाल्‍या, ”माझ्या मुलीने मला सांगितले की, तिच्‍या मैत्रिणीकडून तिच्‍याकडे येऊन म्‍हणाल्‍या ‘तुझी आई सेलिब्रिटी आहे’. ती माझ्याकडे धावत आली आणि म्हणाली, ‘आई, सर्वजण तुला ओळखतात’. त्‍या क्षणाला मी सर्व तणाव, सर्व मेहनत, थकवून टाकणारे दिवस सर्वकाही विसरून गेले, मला फक्‍त एकच गोष्‍ट जाणवली की मी माझ्या मुलीला तिच्‍या आईचा अभिमान वाटावा अशी कामगिरी केली आहे.

“मी स्वतः एका मुलीचा वडील म्हणून …” शुभ श्रावणी मालिकेतील पात्राबद्दल लोकेश गुप्तेंनी सांगितली खास गोष्ट, म्हणाले…

” डोळ्यांमध्‍ये अश्रू येण्‍यासह अर्चना पुढे म्‍हणाल्‍या, ”मी या शोमध्‍ये फक्‍त कूकिंग स्‍पर्धेसाठी आले नाही तर माझ्या मुलीला तिची आई देखील मोठे स्‍वप्‍न पाहू शकते हे दाखवून देण्‍यासाठी आले आहे. भविष्‍यात तिला स्‍वप्‍न पाहण्‍याची भिती वाटली तर मला तिला आठवून करून द्यायचे आहे की, एकदा तिची आई संपूर्ण देशासमोर उभी राहिली होती आणि स्‍वत:मधील क्षमतेवर विश्वास ठेवला होता. तो माझा खरा विजय असेल.”

सोनी लिव्‍हवरील प्रमुख पाककला बाबतीतला शो ‘मास्‍टरशेफ इंडिया’ अत्‍यंत प्रभावी नवीन सीझनसह परतला आहे, जो नवीन जोडी संकल्‍पना घेऊन आला आहे. ५ जानेवारीपासून सुरू झालेला हा शो अधिक आवड, अधिक ड्रामा आणि अधिक फ्लेवरची खात्री देतो.

सुनील शेट्टी लवकरच घेऊन येत आहेत ‘Bharat Ke Super Founders’, जाणून घ्या कधी, कुठे पाहू शकता ‘हा’ रिॲलिटी शो!

पुन्‍हा एकदा एकत्र आलेले शोचे मूळ परीक्षक शेफ विकास खन्‍ना, शेफ रणवीर ब्रार आणि शेफ कुणाल कपूर यांनी शोमध्‍ये आपली स्‍टार पॉवर व लोकप्रियतेची भर केली आहे. हा सीझन भारतातील लहानात लाहन पाककला व वारसा पाककलांवर लक्ष केंद्रित करतो, ज्‍यामध्‍ये मनोरंजनासह सांस्‍कृतिक अभिमानाचे संयोजन आहे.

Web Title: Archana dhotres journey of success fueled by her daughters love and dreams

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 13, 2026 | 04:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

प्रेम का भिती? मराठी चित्रपटसृष्टीत हॉरर प्रेमकथेचा नवा अध्याय, सहवास’ चित्रपटाचे पोस्टर प्रदर्शित; चाहत्यांची उत्सुकता वाढली
1

प्रेम का भिती? मराठी चित्रपटसृष्टीत हॉरर प्रेमकथेचा नवा अध्याय, सहवास’ चित्रपटाचे पोस्टर प्रदर्शित; चाहत्यांची उत्सुकता वाढली

‘देवमाणूस – मधला अध्याय’मध्ये आजवरचा सर्वात मोठा ट्विस्ट; लालीने ओलांडल्या सर्व मर्यादा, खळबळजनक कट उघड
2

‘देवमाणूस – मधला अध्याय’मध्ये आजवरचा सर्वात मोठा ट्विस्ट; लालीने ओलांडल्या सर्व मर्यादा, खळबळजनक कट उघड

फेब्रुवारीत रश्मिका मंदाना खरंच लग्न करणार? अभिनेत्रीने दिलं ‘हे’ उत्तर, म्हणाली…
3

फेब्रुवारीत रश्मिका मंदाना खरंच लग्न करणार? अभिनेत्रीने दिलं ‘हे’ उत्तर, म्हणाली…

”मला काही मोठा स्टार बनायचं नव्हतं…”, ‘हॅपी पटेल’मध्ये एन्ट्रीबाबत इमरान खानचा खुलासा
4

”मला काही मोठा स्टार बनायचं नव्हतं…”, ‘हॅपी पटेल’मध्ये एन्ट्रीबाबत इमरान खानचा खुलासा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अमेरिकेच्या मिशिगनमध्ये बर्फवृष्टीमुळे भीषण रस्ता अपघात; १०० वाहनांची जोरदार धडक, थरारक VIDEO

अमेरिकेच्या मिशिगनमध्ये बर्फवृष्टीमुळे भीषण रस्ता अपघात; १०० वाहनांची जोरदार धडक, थरारक VIDEO

Jan 20, 2026 | 09:48 AM
Lava Blaze Duo 3: दोन डिस्प्ले, मजबूत बॅटरी आणि तगडा कॅमेरा… नव्या स्मार्टफोनने वेधलं सर्वांचं लक्ष, किंमत खिशाला परवडणारी

Lava Blaze Duo 3: दोन डिस्प्ले, मजबूत बॅटरी आणि तगडा कॅमेरा… नव्या स्मार्टफोनने वेधलं सर्वांचं लक्ष, किंमत खिशाला परवडणारी

Jan 20, 2026 | 09:43 AM
भाजीवाल्याचा मुलगा झाला CRPF मध्ये भरती, धावत पळत आला अन् आईच्या मिठीतच फुटला अश्रूंचा बांध; Video Viral

भाजीवाल्याचा मुलगा झाला CRPF मध्ये भरती, धावत पळत आला अन् आईच्या मिठीतच फुटला अश्रूंचा बांध; Video Viral

Jan 20, 2026 | 09:33 AM
Mumbai Mayor BMC Election 2026: मुंबई महापौर पदाबाबत भाजप कोणतीही तडजोड करणार नाही..; दिल्ली हायकमांडकडून फडणवीसांना मेसेज

Mumbai Mayor BMC Election 2026: मुंबई महापौर पदाबाबत भाजप कोणतीही तडजोड करणार नाही..; दिल्ली हायकमांडकडून फडणवीसांना मेसेज

Jan 20, 2026 | 09:31 AM
एसटीच्या ऑनलाईन तिकिटांना मिळतोय प्रतिसाद; डिसेंबर महिन्यात पडली मोठी भर

एसटीच्या ऑनलाईन तिकिटांना मिळतोय प्रतिसाद; डिसेंबर महिन्यात पडली मोठी भर

Jan 20, 2026 | 09:26 AM
IND vs NZ : नागपूरच्या मैदानावर कोणाला होणार मदत! पहिल्या T20I मध्ये कशी असेल खेळपट्टी, वाचा पिच रिपोर्ट

IND vs NZ : नागपूरच्या मैदानावर कोणाला होणार मदत! पहिल्या T20I मध्ये कशी असेल खेळपट्टी, वाचा पिच रिपोर्ट

Jan 20, 2026 | 09:26 AM
Pune Crime: रस्त्यात अडवलं, शिवीगाळ करत सपासप वार; कोथरुडमध्ये 10 वीत शिकणाऱ्या मुलावर कोयत्याने हल्ला

Pune Crime: रस्त्यात अडवलं, शिवीगाळ करत सपासप वार; कोथरुडमध्ये 10 वीत शिकणाऱ्या मुलावर कोयत्याने हल्ला

Jan 20, 2026 | 09:10 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM