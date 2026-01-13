Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

सुनील शेट्टी लवकरच घेऊन येत आहेत ‘Bharat Ke Super Founders’, जाणून घ्या कधी, कुठे पाहू शकता ‘हा’ रिॲलिटी शो!

बॉलीवूड अभिनेता सुनील शेट्टी एक नवीन व्यवसाय-थीम रिॲलिटी शो प्रेक्षकांसाठी घेऊन येत आहे. हा शो कधी आणि कुठे प्रदर्शित होणार हे आपण आता जाणून घेणार आहोत.

Updated On: Jan 13, 2026 | 03:17 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

चित्रपटांमध्ये आपल्या दमदार अभिनय कौशल्याचे प्रदर्शन केल्यानंतर, अभिनेता सुनील शेट्टी आता ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर परतत आहे, अभिनेता त्याच्या स्वतःच्या वेगळ्या शैलीत “भारत के सुपर फाउंडर्स” नावाचा एक नवीन रिॲलिटी शो लाँच करत आहे. अभिनेता या शोचा होस्ट म्हणून दिसणार आहे. शोचा ट्रेलर रिलीज झाला आहे. तुम्ही हा रिॲलिटी शो कधी आणि कुठे पाहू शकता हे आपण आता जाणून घेणार आहोत.

‘इतरांना उध्वस्त करण्यासाठी खेळ… ‘ तापसी पन्नूने बॉलीवूडमधील PR स्टंटबद्दल उघड केले सत्य; म्हणाली ‘पैशासाठी…’

१०० कोटी रुपयांचा गुंतवणूक पूल

“इंडियाज सुपर फाउंडर्स” भारतातील नवोदित उद्योजकांना पाठिंबा देण्यासाठी उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांच्या एका प्रतिष्ठित पॅनेलला एकत्र आणले आहे. हा शो “शार्क टँक” सारखाच असणार आहे. शोची थीम व्यवसाय-आधारित आहे, नवोदित उद्योजक किंवा इंट्राप्रेन्युअर्स त्यांचे विचार आणि स्टार्टअप्स पॅनेलच्या आघाडीच्या उद्योजकांसोबत शेअर करतात. पॅनेल सदस्य समाधानी असल्यास त्यांच्या स्टार्टअपमध्ये गुंतवणूक करतील. ट्रेलरमध्ये १०० कोटी रुपयांचा गुंतवणूक पूल ठळकपणे दाखवण्यात आला आहे, जो भारतीय इंट्राप्रेन्युअरल रिॲलिटी शोसाठी उभारण्यात आलेली सर्वात मोठी रक्कम आहे. या गुंतवणुकीला व्यवसाय उद्योगातील दिग्गजांच्या पॅनेल आणि रिकर क्लबचा पाठिंबा आहे. हा शो भारतातील लहान शहरे आणि उदयोन्मुख बाजारपेठांसह, वास्तविक गरजा आणि मजबूत हेतूंवर आधारित व्यवसाय उभारणाऱ्या इंट्राप्रेन्युअर्सवर लक्ष केंद्रित करतो.

“मोदीजी, तुम्ही तमिळ जनतेचा आवाज दाबू शकत नाही,” विजयच्या “जन नायकन” चित्रपटाच्या समर्थनार्थ पुढे आले राहून गांधी!

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Amazon MX Player (@mxplayer)

सातत्यातून यश मिळते – सुनी शेट्टी

या शोमध्ये सुनील शेट्टी होस्ट आणि मार्गदर्शक म्हणून दिसणार आहे. अभिनेता म्हणताना दिसत आहे की, “मी नेहमीच असा विश्वास ठेवला आहे की यश सातत्यातून येते, शॉर्टकटमधून नाही. हे ‘इंडियाज सुपर फाउंडर्स’ चे मूळ तत्व आहे. ते कठोर परिश्रम, अपयश, शिकणे आणि पुन्हा लढा लढण्याबद्दल आहे. संस्थापकांना अशा व्यासपीठावर मार्गदर्शन करणे जिथे खऱ्या कल्पना गांभीर्याने घेतल्या जातात आणि खऱ्या भांडवलाने पाठिंबा दिला जातो हे माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे.”

शो कधी होणार सुरु?

“इंडियाज सुपर फाउंडर्स” हा रिॲलिटी शो Amazon MX Player वर स्ट्रीम होणार आहे. जिथे तो पूर्णपणे मोफत दाखवला जाणार आहे. नवीन भाग दर शुक्रवार आणि शनिवारी दुपारी १२ वाजता स्ट्रीम होतील. तसेच चाहत्याना हा शो नवनवीन शिकण्याची संधी आणि भरपूर अनुभव देणार आहे.

Published On: Jan 13, 2026 | 03:17 PM

