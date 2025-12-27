Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Battle Of Galwan The Previously Planned Release Date Of Alia Bhatts Alpha Film Has Been Pushed Back To Avoid A Box Office Clash

Salman Khan मुळे Alia Bhattचा अल्फा चित्रपट अडचणीत, रिलीज डेटसंदर्भात निर्मात्यांनी घेतला ‘हा’ निर्णय

बॅटल ऑफ गलवानशी थेट टक्कर टाळण्यासाठी अल्फा चित्रपटाची पूर्वीची नियोजित १७ एप्रिल २०२६ ची रिलीज तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहे.

Updated On: Dec 27, 2025 | 06:18 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

आलिया भट्ट आणि शर्वरी वाघ या दोन लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेत्रींचा “अल्फा” हा चित्रपट जाहीर झाल्यापासूनच चर्चेत आहे. जर हा चित्रपट त्याच्या मूळ प्रदर्शन तारखेलाच प्रदर्शित झाला असता तर तो मोठ्या प्रमाणात पाहिला गेला असता. मूळ २५ डिसेंबर रोजी प्रदर्शित होणारा चित्रपट निर्मात्यांनी “अल्फा” ची प्रदर्शन तारीख १७ एप्रिल २०२६ पर्यंत पुढे ढकलली. आता, आलिया भट्ट आणि शर्वरी वाघ यांच्या चित्रपटाच्या प्रदर्शन तारखेबाबत निर्मात्यांनी एक नवीन निर्णय घेतला आहे. सलमान खानचा “बॅटल ऑफ गलवान” हा चित्रपट १७ एप्रिल २०२६ रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे.

ट्रेड अ‍ॅनालिस्ट तरण आदर्श यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर आलिया भट्टच्या “अल्फा” चित्रपटाच्या प्रदर्शन तारखेबाबत अपडेट दिले आहे. त्यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, “अल्फाने बॅटल ऑफ गलवानशी टक्कर टाळण्याचा मार्ग शोधला. YRF नवीन तारीख ठरवेल. आदित्य चोप्राने सलमान खानसाठी मार्ग मोकळा केला आणि बॅटल ऑफ गलवानशी थेट टक्कर टाळण्यासाठी अल्फा चित्रपटाची पूर्वीची नियोजित १७ एप्रिल २०२६ ची रिलीज तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहे.

Salman Khan Birthday: सलमान खानच्या 60 व्या वाढदिवसानिमित्त वरळी सीलिंकवर झळकला भाईजानचा फोटो, Video व्हायरल

हा चित्रपट मूळतः १७ एप्रिल रोजी प्रदर्शित होणार होता, परंतु आता त्याची नवीन रिलीज तारीख बदलली जाऊ शकते. ट्रेड अॅनालिस्ट तरण आदर्श यांनी त्यांच्या एक्स हँडलवर खुलासा केला की सलमान खानच्या “बॅटल ऑफ गलवान” चित्रपटाशी टक्कर टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Battle of Galwan Teaser: चाहत्यांसाठी खास भेट, Salman Khanच्या ‘बॅटल ऑफ गलवान’चा टीझर रिलीज, पाहायला मिळणार जिद्द आणि शौर्याची कथा

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अल्फा पुढे ढकलण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. हा चित्रपट मूळतः २०२५ च्या ख्रिसमसला थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार होता. प्रलंबित पोस्ट-प्रॉडक्शन कामामुळे निर्मात्यांना तो २०२६ पर्यंत पुढे ढकलण्यास भाग पाडले. वॉर २ च्या रिलीज दरम्यान पोस्ट-क्रेडिट सीनमध्ये चित्रपटाची झलक दाखवण्यात आली होती. बॉबी देओल देखील चित्रपटात महत्त्वाची भूमिका साकारणार आहे.

Web Title: Battle of galwan the previously planned release date of alia bhatts alpha film has been pushed back to avoid a box office clash

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 27, 2025 | 06:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…
1

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

IMDb च्या लिस्ट मध्ये अमृता खानविलकरने मिळवले अव्वल स्थान; बॉलीवूडच्या कलाकारांना टाकले मागे
2

IMDb च्या लिस्ट मध्ये अमृता खानविलकरने मिळवले अव्वल स्थान; बॉलीवूडच्या कलाकारांना टाकले मागे

O Romeo च्या ट्रेलर लाँच दरम्यान भडकले नाना पाटेकर, अर्ध्यातूनचं सोडला कार्यक्रम; Video Viral
3

O Romeo च्या ट्रेलर लाँच दरम्यान भडकले नाना पाटेकर, अर्ध्यातूनचं सोडला कार्यक्रम; Video Viral

Oscars 2026 Nomination: ९८ व्या अकादमी पुरस्कारांची आज घोषणा; जाणून घ्या कोणता भारतीय चित्रपट शर्यतीत?
4

Oscars 2026 Nomination: ९८ व्या अकादमी पुरस्कारांची आज घोषणा; जाणून घ्या कोणता भारतीय चित्रपट शर्यतीत?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM