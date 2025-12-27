Salman Khan मुळे Alia Bhattचा अल्फा चित्रपट अडचणीत, रिलीज डेटसंदर्भात निर्मात्यांनी घेतला ‘हा’ निर्णय

आलिया भट्ट आणि शर्वरी वाघ या दोन लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेत्रींचा “अल्फा” हा चित्रपट जाहीर झाल्यापासूनच चर्चेत आहे. जर हा चित्रपट त्याच्या मूळ प्रदर्शन तारखेलाच प्रदर्शित झाला असता तर तो मोठ्या प्रमाणात पाहिला गेला असता. मूळ २५ डिसेंबर रोजी प्रदर्शित होणारा चित्रपट निर्मात्यांनी “अल्फा” ची प्रदर्शन तारीख १७ एप्रिल २०२६ पर्यंत पुढे ढकलली. आता, आलिया भट्ट आणि शर्वरी वाघ यांच्या चित्रपटाच्या प्रदर्शन तारखेबाबत निर्मात्यांनी एक नवीन निर्णय घेतला आहे. सलमान खानचा “बॅटल ऑफ गलवान” हा चित्रपट १७ एप्रिल २०२६ रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे.
ट्रेड अॅनालिस्ट तरण आदर्श यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर आलिया भट्टच्या “अल्फा” चित्रपटाच्या प्रदर्शन तारखेबाबत अपडेट दिले आहे. त्यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, “अल्फाने बॅटल ऑफ गलवानशी टक्कर टाळण्याचा मार्ग शोधला. YRF नवीन तारीख ठरवेल. आदित्य चोप्राने सलमान खानसाठी मार्ग मोकळा केला आणि बॅटल ऑफ गलवानशी थेट टक्कर टाळण्यासाठी अल्फा चित्रपटाची पूर्वीची नियोजित १७ एप्रिल २०२६ ची रिलीज तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहे.
हा चित्रपट मूळतः १७ एप्रिल रोजी प्रदर्शित होणार होता, परंतु आता त्याची नवीन रिलीज तारीख बदलली जाऊ शकते. ट्रेड अॅनालिस्ट तरण आदर्श यांनी त्यांच्या एक्स हँडलवर खुलासा केला की सलमान खानच्या “बॅटल ऑफ गलवान” चित्रपटाशी टक्कर टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अल्फा पुढे ढकलण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. हा चित्रपट मूळतः २०२५ च्या ख्रिसमसला थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार होता. प्रलंबित पोस्ट-प्रॉडक्शन कामामुळे निर्मात्यांना तो २०२६ पर्यंत पुढे ढकलण्यास भाग पाडले. वॉर २ च्या रिलीज दरम्यान पोस्ट-क्रेडिट सीनमध्ये चित्रपटाची झलक दाखवण्यात आली होती. बॉबी देओल देखील चित्रपटात महत्त्वाची भूमिका साकारणार आहे.