Deool band 2 : ‘देऊळबंद 2’ चा Teaser पाहण्यासाठी व्हा सज्ज! ‘आता परीक्षा देवाची’ 11 वर्षांनंतर सिक्वेलमधला दुसरा सिनेमा

2015 मध्ये स्वामी समर्थांच्या महिमेवर आधारित सिनेमा ‘देऊळबंद’ सिनेरसिकांमध्ये प्रचंड गाजला होता. प्रवीण तरडे दिग्दर्शित या सिनेमाला स्वामी भक्तांनी मोठ्या उत्साहाने आणि भक्तिभावाने प्रतिसाद दिला होता. दरम्यान, या सिक्वेकलमध्ये दुसरा सिनेमा प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. देऊळबंद 2 सिनेमाची घोषणा आधीच झाली होती, दरम्यान सिनेमाचा Teaser Launch तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. सिनेमाचा दिग्दर्शक प्रवीण तरडेने स्वतः त्याच्या सोशल मीडिया हॅण्डलवरून ही माहिती दिली आहे.
प्रवीण तरडेने पोस्ट करत दिली माहिती!
‘देऊळबंद 2’ सिनेमाचे दिग्दर्शन स्वतः प्रवीण तरडेने केले आहे. सिनेमाच्या Title मध्ये असणारे वाक्य ‘आता परीक्षा देवाची’, सिनेमाबद्दल काहीतरी महत्वाची Hint देत आहे. त्यामुळे सिनेरसिक मुख्यतः स्वामी भक्त सिनेमात असणार तरी काय? देवाची परीक्षा म्हणजे नेमकं काय? या गोष्टी पाहण्यासाठी आणि त्याची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी उत्सुक आहेत. दरम्यान, प्रवीण तरडेने @pravinvitthaltarde या सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत माहिती दिली आहे की, “अंगावर शहारे आणणारा टिझर येतोय उद्या दुपारी १ वाजता!”
प्रवीण तरडेच्या पोस्टनुसार, 7 मे 2026 रोजी दुपारी 1 वाजता ‘Deulband 2’ सिनेमाचा Teaser लाँच करण्यात येणार आहे. याची माहिती देत प्रवीणने त्याच्या कॅप्शनमध्ये नमूद केले आहे की, “उद्या गुरुवारी दुपारी १ वाजता अक्कलकोट च्या स्वामींच्या मंदीरातून टिजर येतोय आपल्या लाडक्या सिनेमाचा…”
स्वामी भक्तांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद!
सोशल मीडियावर केलेल्या या पोस्टखाली Comments मध्ये स्वामींच्या उपासकांचा मोठ्या संख्येने प्रतिसाद आहे. “खूपच उत्सुकता आहे… टीझर नक्कीच जबरदस्त असेल! ट्रेलरही लवकर रिलीज करा… आणि २१ मे ला चित्रपट पाहायला नक्की येणार!, श्री स्वामी समर्थ प्रतीक्षा संपली स्वामी येताय, प्रवीण दादा व सर्व टीम ला देऊळ बंद 2 च्या खूप खूप शुभेच्छा” अशा अनेक कमेंट्स केल्या आहेत.
काही दिवसांपूर्वी सिनेमाचा Motion Poster Launch करण्यात आला होता. त्यामध्ये 21 मे 2026 तारखेला सिनेमा संपूर्ण महाराष्ट्र भरात प्रदर्शित करण्यात येणार आहे. सिनेमाचे कथा, पटकथा, संवाद आणि दिग्दर्शन स्वतः प्रवीण तरडे यांनी केले असून, निर्माते कैलाश वाणी, जयश्री वाणी, कैवल्य वाणी, जुईली वाणी-सूर्यवंशी आहेत.