केसांमध्ये वाढलेल्या कोंड्यामुळे खूप जास्त खाज येते? ‘या’ पद्धतीने करा तुरटीचा वापर, कोंडा होईल मुळांपासून नष्ट

उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर ज्याप्रमाणे शरीरसंबंधित समस्या वाढू लागतात. तशाच केसांच्या सुद्धा समस्या वाढू लागतात. केसांमध्ये कोंडा होणे, केस गळणे, केस तुटणे इत्यादी लक्षणे दिसू लागल्यास सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये अजिबात लक्ष दिले जात नाही. पण कालांतराने समस्या आणखीनच वाढू लागतात आणि केसांमध्ये टक्कल पडेल की काय अशी भीती मनामध्ये निर्माण होते. वातावरणात सतत होणारे बदल, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम केसांवर लगेच दिसून येतो. उन्हाळ्यात बाहेर कुठेही गेल्यानंतर खूप जास्त घाम येतो. घाम आल्यामुळे केस पूर्णपणे ओले होऊन जातात. ओले केस योग्य वेळी कोरडे न केल्यामुळे केसांमध्ये कोंडा वाढतो. कोंडा झाल्यानंतर टाळूवर खूप जास्त खाज येते.(फोटो सौजन्य – istock)
केसांची योग्य पद्धतीने निगा न राखल्यामुळे टाळूवरील कोंडा वाढू लागतो आणि केस निस्तेज होतात. टाळूवर वाढलेल्या कोंड्याकडे योग्य वेळी लक्ष न दिल्यास फंगल इन्फेक्शन होण्याची जास्त शक्यता असते. केसांमध्ये वाढलेला कोंडा कमी करण्यासाठी महिला बाजारात उपलब्ध असलेले वेगवेगळे शाम्पू आणून लावतात, पण त्याऐवजी घरगुती उपाय करावेत. आज आम्ही तुम्हाला केसांमध्ये वाढलेला कोंडा कमी करण्यासाठी तुरटीचा कशा पद्धतीने वापर करावा, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.
तुरटी हा पदार्थ अतिशय कोरडा असतो. त्यामुळे चेहऱ्यावर किंवा केसांवर तुरटी लावताना कधीही थेट लावू नये. यासाठी वाटीमध्ये खोबरेल तेल घेऊन त्यात तुरटी पावडर मिक्स करा. तयार केलेले मिश्रण केसांच्या मुळांपासून ते अगदी टोकांपर्यंत लावून ठेवा. १५ मिनिटं झाल्यानंतर हलक्या हाताने मसाज करून केस सौम्य शाम्पूचा वापर करून स्वच्छ धुवून घ्या. यामुळे केसांमध्ये वाढलेला कोंडा कमी होण्यास मदत होईल.
केसांमध्ये खूप जास्त कोंडा असल्यास रोजच्या वापरातील शाम्पूमध्ये तुरटी पावडर मिक्स करून केस स्वच्छ धुवावे. यामुळे कोंडा नष्ट होऊन केस स्वच्छ होण्यास मदत होते. तुरटीच्या मिश्रणाने केसांच्या मुळाशी हलक्या हाताने मसाज केल्यास सकारात्मक फरक दिसून येईल. तुरटीमध्ये नैसर्गिक अँटी-बॅक्टेरियल आणि अँटी-फंगल गुणधर्म आढळून येतात. यामुळे टाळूवर वाढलेले फंगल इन्फेक्शन कमी होण्यास मदत होईल. तसेच तुमचे केस सुद्धा स्वच्छ होतील. केसांमधील कोंडा कमी करण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने तेल किंवा इतर कोणत्याही शाम्पूचा वापर करू नये. यामुळे केसांना हानी पोहचण्याची खूप जास्त शक्यता असते.