'अजून चेहरा रिव्हिल केला नाही, आणि…', भारती सिंगचा मुलगा काजूचा Ai Photo व्हायरल, संतापली कॉमेडियन

भारती सिंग तिच्या युट्यूब व्लॉग्सद्वारे तिच्या चाहत्यांशी जोडलेली असते. ती गेल्या काही दिवसांपासून तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. तिने १९ डिसेंबर रोजी तिच्या दुसऱ्या मुलाचे स्वागत केले.

Updated On: Dec 31, 2025 | 11:35 AM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

विनोदी अभिनेत्री आणि टीव्ही होस्ट भारती सिंग नुकतीच आई झाली आहे. तिने तिचा दुसरा मुलगा काजूला जन्म दिला आहे. त्याच्या जन्मानंतर काही दिवसांनी तिला लक्षात आले की तिच्या मुलाचे काही एआय-जनरेटेड फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत, जे बनावट आहेत. यामुळे संतापलेल्या भारतीने अद्याप तिच्या मुलाचा, काजूचा चेहरा उघड केलेला नाही असे सांगितले आहे. तसेच लोकांना आवाहन देखील केले आहे. भारती चाहत्यांना नक्की काय म्हणाली जाणून घेऊयात.

भारती सिंग आणि तिचा पती हर्ष लिंबाचिया यांनी १९ डिसेंबर २०२५ रोजी त्यांच्या दुसऱ्या मुलाचे स्वागत केले. मुलाचे टोपणनाव काजू ठेवले आहे. या जोडप्याने अद्याप त्यांच्या मुलाचा चेहरा जगासमोर उघड केलेला नाही, परंतु काही एआय फोटो इंटरनेटवर व्हायरल होत आहेत. आणि ते सोशल मीडियावर लगेचच व्हायरल झाले आहेत.

भारती म्हणाली की हे फोटो बनावट आहेत

भारतीने तिच्या व्लॉगमध्ये वर्णन केले आहे की कसे अनोळखी लोक तिला काजूचे फोटो असल्याचा दावा करून ईमेल आणि इन्स्टाग्रामवर संदेश पाठवत आहेत, जे तिने पूर्णपणे बनावट असल्याचे म्हटले आहे.

हा मुद्दा सर्वप्रथम भारतीच्या जवळच्या दीक्षा यांनी उपस्थित केला. ती म्हणाली, “लोक गोलू (भारती आणि हर्षचा पहिला मुलगा) एका बाळाला, हर्ष भैया आणि काजूला घेऊन असल्याचा फोटो तयार करत आहेत. म्हणून आम्ही चेहरे झाकले आहेत; आम्ही ते नंतर उघड करू, परंतु लोक त्यांना एआय-निर्मित फोटो पाठवत आहेत. लोक आम्हाला इन्स्टाग्राम, ईमेल करत आहेत की हा काजू आहे का? तर, हे काहीच असे होणार नाही कारण ते पूर्णपणे बनावट आहे.” असे त्या म्हणाल्या आहेत.

भारती म्हणाली, “आमच्याकडे खरा काजू आहे.” भारती म्हणाली, “मी ते स्पष्ट करू इच्छिये. आम्ही काही कार्टून चेहरा किंवा काही इमोजी लावले आहेत आणि लोक ते काढून टाकत आहेत आणि काजूचे वेगवेगळे फोटो तयार करण्यासाठी एआयचा वापर करत आहेत. तर, मी तुम्हाला सांगू इच्छिते, मित्रांनो, आम्ही काजूचा चेहरा उघड केलेला नाही. ते एआय सह काय करत आहेत कोणाला माहित आहे. त्यांना जे हवे ते करू द्या… पण जेव्हा आम्ही काजूचा चेहरा उघड करू तेव्हाच खरा काजू दिसेल. एआय सह काजू तयार करणाऱ्या सर्व लोकांना माझे एकच म्हणणे आहे आमच्याकडे खरा काजू आहे!” असे भारती म्हणाली आहे.

 

Published On: Dec 31, 2025 | 11:35 AM

