‘हे खूप घृणास्पद…’ Tara Sutaria ला बदनाम करण्यासाठी इन्फ्लुएन्सरना मिळाले ६,००० रुपये, गुपित झाले उघड

एका सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरने दावा केला आहे की तारा सुतारियाची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. तिला एक नकारात्मक व्हिडिओ व्हायरल करण्यासाठी ₹६,००० ची ऑफर देण्यात आली आहे.

Updated On: Dec 31, 2025 | 10:47 AM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • Tara Sutaria ला बदनाम करण्यासाठी कारस्थान
  • इन्फ्लुएन्सरना मिळाले ६,००० रुपये
  • अभिनेत्रीने गुपित केले उघड
 

बॉलीवूड अभिनेत्री तारा सुतारिया अलीकडेच तिच्या प्रियकर वीर पहाडियासोबत एपी ढिल्लनच्या लाईव्ह कॉन्सर्टला उपस्थित राहिल्याचा व्हिडिओ प्रसिद्ध झाला. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये तारा सुतारिया आणि एपी ढिल्लन यांच्यातील जवळचे नाते दिसून आले आणि पंजाबी गायक तिला किस करताना दिसला. त्यानंतर सोशल मीडियावर तारा सुतारियावर टीका करण्यात येत आहे. या प्रकरणावरून आता एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे, ज्यामध्ये तिच्याविरुद्ध नकारात्मक जनसंपर्क चालवला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

खरं तर, एपी ढिल्लनच्या कॉन्सर्टमध्ये तारा सुतारियाभोवती झालेल्या वादानंतर, अभिनेत्रीने या वादावर प्रतिक्रिया दिली. त्यानंतर, तिने एका सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरचा व्हिडिओ पुन्हा शेअर केला, ज्यामध्ये दावा केला गेला की तिला तिच्याविरुद्ध कंटेंट तयार करण्यासाठी ₹6,000 ऑफर करण्यात आले होते. तिने दावा केला की तिला चर्चेच्या मुद्द्यांची यादी देखील पाठवण्यात आली होती. इतकेच नाही तर प्रभावकांना व्हिडिओ बनवल्यानंतर एका तासाच्या आत पैसे मिळतील असे सांगण्यात आले. त्यांना फक्त त्यांनी शेअर केलेली कंटेंट पोस्ट करायचा, त्यांना त्यांचे कंटेंट ८ पॉईंटमध्ये सांगायचे होते हे त्यांनी पाठवले होते.

‘Golmaal 5’ साठी स्टारकास्ट फायनल? अजय देवगणसह 5 स्टार्स करणार धमाल, पहिल्यांदाच होणार खलनायिकेची एन्ट्री

तारा सुतारियाने शेअर केला व्हिडीओ

तारा सुतारियाने अभिनेत्रीवरील आरोपांची यादीही शेअर केली, ज्यामध्ये तिच्यावर बनवण्यात आलेल्या व्हिडिओचा समावेश होता. तिला गोल्ड डिग्गर देखील म्हटले गेले. एका कमेंटमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की तारा फक्त अभिनेत्याच्या पैशासाठी वीरसोबत आहे. दुसऱ्या कमेंटमध्ये लिहिले की, “प्रत्येक माणसाचे दुःखत स्वप्न. तारा सुतारियाने हा व्हिडीओ शेअर केला आणि त्याचा निषेध केला, असे म्हटले की तिच्या आनंदामुळे स्वतः दुःखी असलेल्या लोकांना त्रास होतो. तिने असेही म्हटले आहे की ती सत्य सांगणे थांबवणार नाही.

तारा सुतारिया म्हणाली, “हे घृणास्पद आहे.”

तारा सुतारियाने सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरचा व्हिडिओ एका लांबलचक पोस्टमध्ये पुन्हा शेअर केला. तिने लिहिले, “बोलल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. हे सर्व पैसे देऊन केलेले पीआर आहे आणि माझी प्रतिष्ठा खराब करण्यासाठी डिझाइन केलेले कंटेंट आहे. त्यांनी शेकडो कंटेंट क्रिएटर्स आणि हजारो मिम पेजवर पाठवण्यासाठी अपमानजनक कॅप्शन आणि चर्चा विषय तयार केले आहेत हे घृणास्पद आहे. हे सर्व माझे करिअर आणि नातेसंबंध खराब करण्यासाठी आहे का??? खरं तर, विनोद त्यांच्यावर उलटत आहे.”

जेव्हा तारा सुतारियाने सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरचा व्हिडिओ शेअर केला आणि नकारात्मक जनसंपर्काचा निषेध केला तेव्हा तिचा प्रियकर वीर पहाडियानेही तिला पाठिंबा दिला. त्याने कमेंटमध्ये लिहिले, “मी नेहमीच तुझ्यासोबत आहे.”

हॉलिवूड अभिनेते Isiah Whitlock Jr यांचे वयाच्या ७१ व्या निधन, The Wire चित्रपटातून मिळाली प्रसिद्धी

तारा सुतारियाच्या व्हायरल व्हिडिओमध्ये काय होते?

तारा सुतारिया आणि एपी ढिल्लन यांच्या व्हायरल व्हिडिओबद्दल सांगायचे झाले तर, तारा आणि एपी ढिल्लन “थोडी सी दारू” गाण्यावर स्टेजवर नाचताना दिसले. क्लिपमध्ये वीर पहाडिया देखील आहे, जो गाण्यावर नाचत आणि हसत दिसत आहेत. व्हिडिओ शेअर करताना ताराने कॅप्शन दिले, “मीडिया दाखवणार नाही ते सत्य.” यापूर्वी, वीर पहाडियाने स्पष्ट केले होते की त्यांची प्रतिक्रिया क्लिप वेगळ्या गाण्यातील आहे, परंतु ती वीर आणि ताराच्या “थोडी सी दारू” शी जोडलेली आहे.

तारा सुतारियाचा आगामी चित्रपट

कामाच्या बाबतीत, अभिनेत्री शेवटची “अपूर्वा” या चित्रपटात दिसली होती, जो ओटीटी प्लॅटफॉर्म जिओ हॉटस्टारवर प्रदर्शित झाला होता. हा तिचा पहिला महिला-प्रधान थ्रिलर चित्रपट होता. त्यानंतर, अशी अफवा आहे की ती यशच्या “टॉक्सिक” मध्ये दिसण्याची शक्यता आहे. जो १९ मार्च २०२६ रोजी ईदला प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत.

Published On: Dec 31, 2025 | 10:38 AM

