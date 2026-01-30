भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा अवस्थीवर 11.5 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप, पोलिसांत तक्रार दाखल

भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा अवस्थी कायदेशीर अडचणीत सापडल्याचे दिसून येत आहे. मुंबईतील घाटकोपर परिसरात राहणाऱ्या एका व्यावसायिकाने तिच्यावर फसवणुकीचा आरोप केला आहे. ३०० कोटी रुपये देण्याच्या बहाण्याने तिने ११.५ कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आल्याचा दावा त्याने केला आहे. व्यावसायिकाने पंत नगर पोलिस ठाण्यात आकांक्षा आणि तिचा पती विवेक सिन्हा यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.
पोलिसांकडे दाखल केलेल्या एफआयआरनुसार, घाटकोपरमधील गरोडिया नगर येथील रहिवासी हितेश अजमेरा हा व्यवसायाने कस्टम क्लिअरिंग एजंट आहे. त्याने सांगितले की तो गोव्यात जमीन विक्रीच्या संदर्भात शांतीलाल पटेलला भेटला होता. पटेलने अजमेराला भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा अवस्थी आणि तिचा पती विवेक सिन्हा यांच्याशी ओळख करून दिली. पटेल यांनी सांगितले की दोघेही चित्रपट उद्योगात गुंतलेले आहेत आणि मुंबईत त्यांचा स्टुडिओ आहे. पटेल यांनी स्पष्ट केले की तेथे शूटिंग आणि अभिनयाचे प्रशिक्षण दिले जाते.
३०० कोटी रुपये परत मिळवण्याची मागणी
विवेक सिन्हा यांनी ३०० कोटी रुपये परत मिळवण्याबाबत व्यापारी अजमेरा यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी त्यांना सांगितले की अलिकडच्या काळात त्यांनी सुमारे ३०० कोटी रुपये कमावले होते, जे त्यांनी बिहारच्या चंपारण भागातील एका गोदामात ठेवले होते. गोदामाचे भाडे सुमारे ११.५० कोटी रुपये आहे, जे सध्या त्यांच्याकडे नाही. यामुळे, गोदामात ठेवलेले पैसे तो परत मिळवू शकत नाही. मदतीच्या बदल्यात काही वर्षांसाठी ३०० कोटी रुपयांपैकी २०० कोटी रुपये व्याजाशिवाय देण्याचे आश्वासन देऊन विवेकने अजमेराला आमिष दाखवले.
सुरुवातीला अजमेरा यांनी ही ऑफर टाळण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, व्याजाशिवाय एवढी मोठी रक्कम मिळवण्याचे आमिष त्यांना पटले. त्यांनी प्रथम गोदामाच्या मालकाची भेट घेतली, ज्यांनी त्यांना विवेकसोबतच्या कराराची प्रत दाखवली आणि पैसे सोडण्यासाठी ₹११.५० कोटी भाडे देण्याची ऑफर दिली. कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर, अजमेरा यांना खात्री पटली आणि त्यांनी विवेक सिन्हा यांच्या बँक खात्यात तीन हप्त्यांमध्ये एकूण ₹११.५० कोटी हस्तांतरित केले.
आकांक्षा अवस्थी आणि तिच्या पतीविरुद्ध तक्रार दाखल
अजमेरा नंतर शांतीलाल पटले यांच्यासोबत बिहारमध्ये आली, परंतु गोदामाचा ताबा देण्याचे आणि पैसे परत करण्याचे आश्वासन देणारे विवेक सिन्हा आणि त्याचे सहकारी गायब झाले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच, अजमेरा यांनी पंतनगर पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा अवस्थी आणि तिच्या पतीविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि पोलिस आता तपास करत आहेत.