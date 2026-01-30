Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा अवस्थीवर 11.5 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप, पोलिसांत तक्रार दाखल

भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा अवस्थीवर फसवणुकीचा आरोप करण्यात आला आहे, तिच्याबद्दल बातम्या येत आहेत. तिचा पतीही या फसवणुकीत सहभागी असल्याचे समोर आले आहे. हा आरोप मुंबईतील घाटकोपर येथील एका व्यावसायिकाने केला आहे.

Updated On: Jan 30, 2026 | 10:25 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा अवस्थीवर आरोप
  • 11.5 कोटी रुपयांची अभिनेत्रीने केली फसवणूक
  • पोलिसांत तक्रार दाखल
 

भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा अवस्थी कायदेशीर अडचणीत सापडल्याचे दिसून येत आहे. मुंबईतील घाटकोपर परिसरात राहणाऱ्या एका व्यावसायिकाने तिच्यावर फसवणुकीचा आरोप केला आहे. ३०० कोटी रुपये देण्याच्या बहाण्याने तिने ११.५ कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आल्याचा दावा त्याने केला आहे. व्यावसायिकाने पंत नगर पोलिस ठाण्यात आकांक्षा आणि तिचा पती विवेक सिन्हा यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.

पोलिसांकडे दाखल केलेल्या एफआयआरनुसार, घाटकोपरमधील गरोडिया नगर येथील रहिवासी हितेश अजमेरा हा व्यवसायाने कस्टम क्लिअरिंग एजंट आहे. त्याने सांगितले की तो गोव्यात जमीन विक्रीच्या संदर्भात शांतीलाल पटेलला भेटला होता. पटेलने अजमेराला भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा अवस्थी आणि तिचा पती विवेक सिन्हा यांच्याशी ओळख करून दिली. पटेल यांनी सांगितले की दोघेही चित्रपट उद्योगात गुंतलेले आहेत आणि मुंबईत त्यांचा स्टुडिओ आहे. पटेल यांनी स्पष्ट केले की तेथे शूटिंग आणि अभिनयाचे प्रशिक्षण दिले जाते.

Devkhel Review: ‘महाराष्ट्रात श्रद्धेला जागा आहे, अंधश्रद्धेला नाही’, अंकुश चौधरी आणि प्राजक्ताच्या ‘देवखेळ’ने वेधले लक्ष

३०० कोटी रुपये परत मिळवण्याची मागणी

विवेक सिन्हा यांनी ३०० कोटी रुपये परत मिळवण्याबाबत व्यापारी अजमेरा यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी त्यांना सांगितले की अलिकडच्या काळात त्यांनी सुमारे ३०० कोटी रुपये कमावले होते, जे त्यांनी बिहारच्या चंपारण भागातील एका गोदामात ठेवले होते. गोदामाचे भाडे सुमारे ११.५० कोटी रुपये आहे, जे सध्या त्यांच्याकडे नाही. यामुळे, गोदामात ठेवलेले पैसे तो परत मिळवू शकत नाही. मदतीच्या बदल्यात काही वर्षांसाठी ३०० कोटी रुपयांपैकी २०० कोटी रुपये व्याजाशिवाय देण्याचे आश्वासन देऊन विवेकने अजमेराला आमिष दाखवले.

सुरुवातीला अजमेरा यांनी ही ऑफर टाळण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, व्याजाशिवाय एवढी मोठी रक्कम मिळवण्याचे आमिष त्यांना पटले. त्यांनी प्रथम गोदामाच्या मालकाची भेट घेतली, ज्यांनी त्यांना विवेकसोबतच्या कराराची प्रत दाखवली आणि पैसे सोडण्यासाठी ₹११.५० कोटी भाडे देण्याची ऑफर दिली. कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर, अजमेरा यांना खात्री पटली आणि त्यांनी विवेक सिन्हा यांच्या बँक खात्यात तीन हप्त्यांमध्ये एकूण ₹११.५० कोटी हस्तांतरित केले.

‘Border 2’च्या कमाईत सातव्या दिवशीही घसरण, तरीही Worldwide Collection मध्ये 300 कोटींचा टप्पा पार

आकांक्षा अवस्थी आणि तिच्या पतीविरुद्ध तक्रार दाखल

अजमेरा नंतर शांतीलाल पटले यांच्यासोबत बिहारमध्ये आली, परंतु गोदामाचा ताबा देण्याचे आणि पैसे परत करण्याचे आश्वासन देणारे विवेक सिन्हा आणि त्याचे सहकारी गायब झाले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच, अजमेरा यांनी पंतनगर पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा अवस्थी आणि तिच्या पतीविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि पोलिस आता तपास करत आहेत.

 

Web Title: Bhojpuri actress akanksha awasthi and husband booked for fraud over 11cr rupees

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 30, 2026 | 10:25 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘Border 2’च्या कमाईत सातव्या दिवशीही घसरण, तरीही Worldwide Collection मध्ये 300 कोटींचा टप्पा पार
1

‘Border 2’च्या कमाईत सातव्या दिवशीही घसरण, तरीही Worldwide Collection मध्ये 300 कोटींचा टप्पा पार

तीन भावांचा निरागस जल्लोष… ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’चं धमाकेदार प्रमोशनल साँग प्रेक्षकांच्या पसंतीस!
2

तीन भावांचा निरागस जल्लोष… ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’चं धमाकेदार प्रमोशनल साँग प्रेक्षकांच्या पसंतीस!

‘त्याच्या लघवीतून रक्त आले…’, मुलाच्या केमोथेरपी आणि शस्त्रक्रियेने उद्ध्वस्त झालं आयुष्य; इमरान हाश्मीने सांगितलला ‘तो’ प्रसंग
3

‘त्याच्या लघवीतून रक्त आले…’, मुलाच्या केमोथेरपी आणि शस्त्रक्रियेने उद्ध्वस्त झालं आयुष्य; इमरान हाश्मीने सांगितलला ‘तो’ प्रसंग

‘Kohrra 2’ trailer: ३ वर्षांनंतर पुन्हा उलगडणार सत्य… मोना सिंग आणि बरुण सोबती घेणार सत्याचा शोध
4

‘Kohrra 2’ trailer: ३ वर्षांनंतर पुन्हा उलगडणार सत्य… मोना सिंग आणि बरुण सोबती घेणार सत्याचा शोध

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा अवस्थीवर 11.5 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप, पोलिसांत तक्रार दाखल

भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा अवस्थीवर 11.5 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप, पोलिसांत तक्रार दाखल

Jan 30, 2026 | 10:25 AM
Mahatma Gandhi Death Anniversary : अहिंसेचे पुजारी महात्मा गांधी यांची हत्या; जाणून घ्या 30 जानेवारीचा इतिहास

Mahatma Gandhi Death Anniversary : अहिंसेचे पुजारी महात्मा गांधी यांची हत्या; जाणून घ्या 30 जानेवारीचा इतिहास

Jan 30, 2026 | 10:23 AM
T20 World Cup 2026 स्थळ वादावर श्रीलंकेने सोडले मौन! भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेशला सांगितले…

T20 World Cup 2026 स्थळ वादावर श्रीलंकेने सोडले मौन! भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेशला सांगितले…

Jan 30, 2026 | 10:19 AM
१ फेब्रुवारीपासून बदलणार ५ मोठे नियम; सर्वसामन्यांच्या खिशावर होणार थेट परिणाम

१ फेब्रुवारीपासून बदलणार ५ मोठे नियम; सर्वसामन्यांच्या खिशावर होणार थेट परिणाम

Jan 30, 2026 | 10:15 AM
ती हसली… पण माणूस म्हणून हारली! शाळेतील मित्राला पिझ्झा डिलिव्हर करताना पाहून तरुणीने उडवली खिल्ली, युजर्स संतापले; Video Viral

ती हसली… पण माणूस म्हणून हारली! शाळेतील मित्राला पिझ्झा डिलिव्हर करताना पाहून तरुणीने उडवली खिल्ली, युजर्स संतापले; Video Viral

Jan 30, 2026 | 10:08 AM
Dream Science: स्वप्नात ट्रेन धावताना दिसण्याचे कोणते आहेत संकेत, काय सांगते स्वप्नशास्त्र जाणून घ्या

Dream Science: स्वप्नात ट्रेन धावताना दिसण्याचे कोणते आहेत संकेत, काय सांगते स्वप्नशास्त्र जाणून घ्या

Jan 30, 2026 | 10:00 AM
Samsung Galaxy A07 5G: बजेट सेगमेंट पुन्हा हादरलं! 6000mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्यासह होणार नव्या स्मार्टफोनची एंट्री, वाचा फीचर्स

Samsung Galaxy A07 5G: बजेट सेगमेंट पुन्हा हादरलं! 6000mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्यासह होणार नव्या स्मार्टफोनची एंट्री, वाचा फीचर्स

Jan 30, 2026 | 09:46 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM
Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Jan 29, 2026 | 07:50 PM
Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:33 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:21 PM
Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Jan 29, 2026 | 07:14 PM
Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Jan 29, 2026 | 04:53 PM
Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Jan 29, 2026 | 02:59 PM