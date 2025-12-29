Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

”कॅथलिक मुलगी, मी मुसलमान मुलगा..”, Arshad Warsi ने आंतरजातीय लग्नाबद्दल दिली प्रतिक्रिया, म्हणाला, ‘ते घाबरले होतं…’

बॉलीवूड अभिनेता अर्शद वारसी याने एका मुलाखतीत त्याच्या वैवाहिक आयुष्याबद्दल काही गोष्टींचा खुलासा केला आहे.

Updated On: Dec 29, 2025 | 01:47 PM
(फोटो सौजन्य -इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य -इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • अर्शद वारसी वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत
  •  अभिनेत्याने आंतरजातीय लग्नाबद्दल दिली प्रतिक्रिया
  • अर्शद आणि मारियाने १९९६ मध्ये केले लग्न
 

बॉलीवूड अभिनेता अर्शद वारसी त्याच्या चित्रपटांमुळे नेहमीच चर्चेत असतो, परंतु सध्या तो त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. त्याने मारियो गोरेट्टीशी झालेल्या त्याच्या लग्नाच्या सुरुवातीच्या दिवसांची आठवण करून दिली आणि खुलासा केला की त्याचे कॅथोलिक पालक सुरुवातीला त्यांच्या नात्याविरुद्ध होते. जेव्हा त्यांना याबद्दल कळले तेव्हा ते खूप संकोच करत होते. काहीकाळ आणि समजुतीनुसार परिस्थिती हळूहळू बदलली. अर्शद आणि मारिया यांनी आंतरधर्मीय विवाह केला होता आणि मारियाचे पालक या लग्नाच्या विरोधात होते.

खरं तर, अर्शद वारसीने अलीकडेच द लल्लंटॉपशी दिलेल्या एका मुलाखतीत त्याच्या वैवाहिक आयुष्याबद्दल काही खुलासे केले आहेत. जिथे त्याने त्याच्या सासरच्या लोकांना वाटणाऱ्या भीतीबद्दल आणि त्यांच्या मुलीने वेगळ्या धर्माच्या बेरोजगार मुस्लिम पुरूषाशी लग्न करण्याचा निर्णय घेतल्यावर त्यांच्या प्रतिक्रियेबद्दल मोकळेपणाने सांगितले. मारियाच्या पालकांची पार्श्वभूमी आणि श्रद्धा स्पष्ट करताना, अर्शद म्हणाला की ते थोडे घाबरले होते: एक कॅथोलिक मुलगी आणि एक मुस्लिम मुलगा. त्यांच्या आयुष्यात येशू ख्रिस्ताशिवाय काहीही नाही.

अर्शदने स्पष्ट केले की मारियाचे पालक तिच्या भविष्याबद्दल काळजीत आणि चिंतेत होते. त्यांना आशा होती की मारिया ९-५ वर्षांची नोकरी असलेल्या दुसऱ्या कॅथोलिक पुरूषाशी लग्न करेल. तिने शेवटी एका मुस्लिम पुरूषाशी लग्न केले, जो स्वतःही बेरोजगार होता. अभिनेत्याने स्पष्ट केले की त्यांच्या चिंता कालांतराने कमी झाल्या कारण त्यांना वाटत होते की अर्शद मनाने एक चांगला माणूस आहे आणि त्याच्यावर त्यांच्या मुलीची पूर्ण काळजी घेण्याचा विश्वास होता. त्यांना हळूहळू जाणवले की त्यांच्या मुलीसाठी अभिनेत्यापेक्षा चांगले कोणी नाही. आता सर्वजण आनंदी आहेत.

Lalbaug Parel Movie: “त्याला घरात घुसून मारणार…” महेश मांजरेकरबद्दल हे काय वक्त्यव्य करून गेले? काय आहे नेमका वाद?

अर्शद वारसी आणि मारियाची प्रेमकहाणी झेवियर्स कॉलेजमध्ये पहिल्यांदा भेटली तेव्हापासून सुरू झाली. अर्शदला एका स्पर्धेत आमंत्रित करण्यात आले होते. मारियासोबत नाटक सादर केल्याने त्यांचे बंध आणखी दृढ झाले. त्यांची मैत्री हळूहळू प्रेमात बदलली. अर्शदने खुलासा केला की मारियाने सुरुवातीला त्याला अनेक वेळा नकार दिला होता. अर्शद आणि मारियाने १९९६ मध्ये लग्न केले आणि आता या जोडप्याला दोन मुले आहेत: एक मुलगा, झीक वारसी आणि एक मुलगी, जेन वारसी.

”तो त्याचे आयुष्य…”, “अर्शद वारसीने Akshaye Khannaच्या स्वभावाचा केला खुलासा; म्हणाला,”त्याला कोणाचीही काळजी”

Web Title: Bollywood actor arshad warsi shared his reaction on interfaith marriage

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 29, 2025 | 01:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

प्रेम का भिती? मराठी चित्रपटसृष्टीत हॉरर प्रेमकथेचा नवा अध्याय, सहवास’ चित्रपटाचे पोस्टर प्रदर्शित; चाहत्यांची उत्सुकता वाढली
1

प्रेम का भिती? मराठी चित्रपटसृष्टीत हॉरर प्रेमकथेचा नवा अध्याय, सहवास’ चित्रपटाचे पोस्टर प्रदर्शित; चाहत्यांची उत्सुकता वाढली

‘देवमाणूस – मधला अध्याय’मध्ये आजवरचा सर्वात मोठा ट्विस्ट; लालीने ओलांडल्या सर्व मर्यादा, खळबळजनक कट उघड
2

‘देवमाणूस – मधला अध्याय’मध्ये आजवरचा सर्वात मोठा ट्विस्ट; लालीने ओलांडल्या सर्व मर्यादा, खळबळजनक कट उघड

फेब्रुवारीत रश्मिका मंदाना खरंच लग्न करणार? अभिनेत्रीने दिलं ‘हे’ उत्तर, म्हणाली…
3

फेब्रुवारीत रश्मिका मंदाना खरंच लग्न करणार? अभिनेत्रीने दिलं ‘हे’ उत्तर, म्हणाली…

”मला काही मोठा स्टार बनायचं नव्हतं…”, ‘हॅपी पटेल’मध्ये एन्ट्रीबाबत इमरान खानचा खुलासा
4

”मला काही मोठा स्टार बनायचं नव्हतं…”, ‘हॅपी पटेल’मध्ये एन्ट्रीबाबत इमरान खानचा खुलासा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Navi Mumbai Crime: “हनुमान चालीसा म्हण नाहीतर…” मंदिर सचिवाला गोळी मारण्याची धमकी, नवी मुंबईत खळबळजनक प्रकार

Navi Mumbai Crime: “हनुमान चालीसा म्हण नाहीतर…” मंदिर सचिवाला गोळी मारण्याची धमकी, नवी मुंबईत खळबळजनक प्रकार

Jan 19, 2026 | 06:49 PM
आता खिसा अधिक रिकामा होणार! Mahindra XUV 3XO ची किंमत वाढली, कोणत्या व्हेरिएंटची किती किंमत वाढली? जाणून घ्या

आता खिसा अधिक रिकामा होणार! Mahindra XUV 3XO ची किंमत वाढली, कोणत्या व्हेरिएंटची किती किंमत वाढली? जाणून घ्या

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
पुण्यात पुन्हा राजकीय हालचालींना वेग! काका-पुतणे पुन्हा एकत्र; राष्ट्रवादीच्या इच्छुकांची अजित पवारांनी घेतली परीक्षा

पुण्यात पुन्हा राजकीय हालचालींना वेग! काका-पुतणे पुन्हा एकत्र; राष्ट्रवादीच्या इच्छुकांची अजित पवारांनी घेतली परीक्षा

Jan 19, 2026 | 06:37 PM
IND vs NZ : सूर्याआर्मी न्यूझीलंडविरुद्धच्या T20I लढतीसाठी सज्ज! भारतीय संघात कोण ‘इन’ आणि कोण ‘आऊट’? वाचा सविस्तर 

IND vs NZ : सूर्याआर्मी न्यूझीलंडविरुद्धच्या T20I लढतीसाठी सज्ज! भारतीय संघात कोण ‘इन’ आणि कोण ‘आऊट’? वाचा सविस्तर 

Jan 19, 2026 | 06:32 PM
Corporators Salary : नगरसेवकांचे ‘मानधन’ नेमके किती? वाचा महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींच्या सुविधांचा लेखाजोखा

Corporators Salary : नगरसेवकांचे ‘मानधन’ नेमके किती? वाचा महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींच्या सुविधांचा लेखाजोखा

Jan 19, 2026 | 06:27 PM
Kolhapur News : बापाच्या कष्टाचे लेकाने पांग फेडले; जिद्दीच्या जोरावर चहावाल्याच्या मुलाची केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात निवड

Kolhapur News : बापाच्या कष्टाचे लेकाने पांग फेडले; जिद्दीच्या जोरावर चहावाल्याच्या मुलाची केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात निवड

Jan 19, 2026 | 06:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM