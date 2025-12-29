”कॅथलिक मुलगी, मी मुसलमान मुलगा..”, Arshad Warsi ने आंतरजातीय लग्नाबद्दल दिली प्रतिक्रिया, म्हणाला, ‘ते घाबरले होतं…’

बॉलीवूड अभिनेता अर्शद वारसी त्याच्या चित्रपटांमुळे नेहमीच चर्चेत असतो, परंतु सध्या तो त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. त्याने मारियो गोरेट्टीशी झालेल्या त्याच्या लग्नाच्या सुरुवातीच्या दिवसांची आठवण करून दिली आणि खुलासा केला की त्याचे कॅथोलिक पालक सुरुवातीला त्यांच्या नात्याविरुद्ध होते. जेव्हा त्यांना याबद्दल कळले तेव्हा ते खूप संकोच करत होते. काहीकाळ आणि समजुतीनुसार परिस्थिती हळूहळू बदलली. अर्शद आणि मारिया यांनी आंतरधर्मीय विवाह केला होता आणि मारियाचे पालक या लग्नाच्या विरोधात होते.
खरं तर, अर्शद वारसीने अलीकडेच द लल्लंटॉपशी दिलेल्या एका मुलाखतीत त्याच्या वैवाहिक आयुष्याबद्दल काही खुलासे केले आहेत. जिथे त्याने त्याच्या सासरच्या लोकांना वाटणाऱ्या भीतीबद्दल आणि त्यांच्या मुलीने वेगळ्या धर्माच्या बेरोजगार मुस्लिम पुरूषाशी लग्न करण्याचा निर्णय घेतल्यावर त्यांच्या प्रतिक्रियेबद्दल मोकळेपणाने सांगितले. मारियाच्या पालकांची पार्श्वभूमी आणि श्रद्धा स्पष्ट करताना, अर्शद म्हणाला की ते थोडे घाबरले होते: एक कॅथोलिक मुलगी आणि एक मुस्लिम मुलगा. त्यांच्या आयुष्यात येशू ख्रिस्ताशिवाय काहीही नाही.
अर्शदने स्पष्ट केले की मारियाचे पालक तिच्या भविष्याबद्दल काळजीत आणि चिंतेत होते. त्यांना आशा होती की मारिया ९-५ वर्षांची नोकरी असलेल्या दुसऱ्या कॅथोलिक पुरूषाशी लग्न करेल. तिने शेवटी एका मुस्लिम पुरूषाशी लग्न केले, जो स्वतःही बेरोजगार होता. अभिनेत्याने स्पष्ट केले की त्यांच्या चिंता कालांतराने कमी झाल्या कारण त्यांना वाटत होते की अर्शद मनाने एक चांगला माणूस आहे आणि त्याच्यावर त्यांच्या मुलीची पूर्ण काळजी घेण्याचा विश्वास होता. त्यांना हळूहळू जाणवले की त्यांच्या मुलीसाठी अभिनेत्यापेक्षा चांगले कोणी नाही. आता सर्वजण आनंदी आहेत.
अर्शद वारसी आणि मारियाची प्रेमकहाणी झेवियर्स कॉलेजमध्ये पहिल्यांदा भेटली तेव्हापासून सुरू झाली. अर्शदला एका स्पर्धेत आमंत्रित करण्यात आले होते. मारियासोबत नाटक सादर केल्याने त्यांचे बंध आणखी दृढ झाले. त्यांची मैत्री हळूहळू प्रेमात बदलली. अर्शदने खुलासा केला की मारियाने सुरुवातीला त्याला अनेक वेळा नकार दिला होता. अर्शद आणि मारियाने १९९६ मध्ये लग्न केले आणि आता या जोडप्याला दोन मुले आहेत: एक मुलगा, झीक वारसी आणि एक मुलगी, जेन वारसी.
