Border 2 Star Cast Fees: स्टार कास्टच्या कमाईत सनी देओल अव्वल; वरुण धवनसह इतर कलाकारांची फी किती? जाणून घ्या

१९९७ मध्ये जे.पी. दत्ता यांचा “बॉर्डर” हा चित्रपट प्रदर्शित झाला तेव्हा तो केवळ एक व्यापक नाट्यमय चित्रपट नव्हता तर तो एक सांस्कृतिक मैलाचा दगड बनला. १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान लोंगेवालाच्या लढाईवर आधारित या चित्रपटात भारतीय सैनिकांचे शौर्य आणि बलिदान उत्तम प्रकारे दाखवण्यात आले होते. सनी देओल, सुनील शेट्टी, जॅकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, तब्बू आणि राखी सावंत यांच्यासारख्या दमदार कलाकारांसह, या चित्रपटाने प्रेक्षकांच्या मनाला खोलवर स्पर्श केला.
संदेशे आते हैं” सारखी गाणी अजूनही देशभक्तीपर गाणी म्हणून लक्षात ठेवली जातात आणि या चित्रपटाने बॉलीवूडमधील युद्ध शैलीची पुनर्परिभाषा केली. या ब्लॉकबस्टर चित्रपटानंतर जवळजवळ तीन दशकांनंतर, “बॉर्डर २” हा चित्रपट नवीन पिढीच्या स्टार्ससह प्रदर्शित होणार आहे, जो तोच देशभक्तीपर आणि जुन्या आठवणींना पुन्हा निर्माण करतो. हा चित्रपट २३ जानेवारी २०२६ रोजी प्रदर्शित होत आहे. त्यासोबत, या स्टार-स्टड चित्रपटात प्रत्येक स्टारने किती पैसे घेतले ते जाणून घेऊया.
बॉर्डर” आणि “गदर” सारख्या चित्रपटांद्वारे देशभक्तीपर चित्रपटांशी कायमचा जोडलेला अभिनेता सनी देओल पुन्हा एकदा “बॉर्डर २” मध्ये एका शूर सैनिकाची भूमिका साकारणार आहे. या चित्रपटाचा सर्वाधिक मानधन घेणारा तो स्टार आहे . न्यूज१८ च्या वृत्तानुसार, सनी देओलने “बॉर्डर २” साठी ५० कोटी रुपये घेतले आहेत.
“बॉर्डर २” च्या स्टार-स्टड्ड कलाकारांमध्ये वरुण धवन देखील आहे. या चित्रपटासाठी त्याने ८-१० कोटी रुपये मानधन घेतल्याचे वृत्त आहे. विनोद, प्रणय आणि अॅक्शनमधील त्याच्या बहुमुखी प्रतिभेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या वरुणचा “बॉर्डर २” मध्ये समावेश पिढीतील अंतर कमी करतो. चित्रपटातील त्याची उपस्थिती तरुण प्रेक्षकांना आणि मुख्य प्रवाहातील बॉलीवूड चाहत्यांना आकर्षित करते.
गायक-अभिनेता दिलजीत दोसांझ त्याच्या प्रचंड लोकप्रियतेसह या प्रकल्पात सामील झाला आहे. त्याला ४-५ कोटी (४०-५० दशलक्ष रुपये) मानधन देण्यात आले आहे. तो केवळ चित्रपटात स्टार पॉवरच जोडत नाही तर संगीत आणि चित्रपटातील त्याच्या दुहेरी प्रतिभेने त्याची व्याप्ती देखील वाढवतो. सोनम बाजवासोबतची त्याची जोडी चित्रपटाचे मुख्य आकर्षण असेल अशी अपेक्षा आहे.
सुनील शेट्टीचा मुलगा अहान शेट्टी हा देशभक्तीच्या गाथेत सामील होणाऱ्या नवीन कलाकारांच्या लाटेचा एक भाग आहे. पण त्याचे मानधन जाहीर केलेले नाही.या चित्रपटात सोनम बाजवा, मोना सिंग आणि मेधा राणा यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. त्यांच्या मानधनाचा खुलासा करण्यात आलेला नाही. प्रत्येक अभिनेत्रीकडून कथेत बारकावे आणण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे बॉर्डर २ केवळ युद्धभूमीतील शौर्यापलीकडे प्रेक्षकांना आकर्षित करेल.
