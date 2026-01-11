Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘द राजा साब’ ला दुसऱ्याच दिवशी मोठ झटका! चित्रपटाच्या कमाईत ५०% घट; तर, ‘धुरंधर’ने ओलांडला ८०० कोटींचा टप्पा

प्रभासचा "द राजा साब" हा चित्रपट प्रदर्शित होताच जबरदस्त कमाई करत जगभरात १०० कोटी रुपयांचा आकडा ओलांडला, परंतु दुसऱ्या दिवशी त्याची कमाई जवळपास ५०% घसरली असल्याचे समोर आले आहे.

Updated On: Jan 11, 2026 | 01:52 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • ‘द राजा साब’ ला दुसऱ्याच दिवशी मोठ झटका
  • प्रभासच्या चित्रपटाच्या कमाईत ५०% घट
  • ‘धुरंधर’ने ओलांडला ८०० कोटींचा टप्पा
 

आदित्य धरचा “धुरंधर” हा चित्रपट गेल्या एका महिन्याहून अधिक काळ बॉक्स ऑफिसवर आहे आणि त्याने आधीच अनेक बॉक्स ऑफिस रेकॉर्ड मोडले आहेत. “अवतार ३” सारख्या इतर चित्रपटांच्या प्रदर्शनाचा चित्रपटावर फारसा परिणाम झाला नाही. परंतु, प्रभासचा नुकताच प्रदर्शित झालेला “द राजा साब” चित्रपटाला मोठा धक्का बसला आहे. १० जानेवारी रोजी प्रदर्शित झालेल्या “द राजा साब” चित्रपटाने ५३.७५ कोटी रुपयांची सुरुवात केली, तर “धुरंधर” चित्रपटाने फक्त २८ कोटी रुपयांची कमाई केली. शिवाय, “द राजा साब” चित्रपटाच्या प्रदर्शनामुळे “धुरंधर” चित्रपटाच्या कमाईत ३६ व्या दिवशी मोठी घट झाली. चित्रपटाने फक्त ३.५ कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. परंतु, चांगली गोष्ट अशी आहे की दुसऱ्या दिवशी, म्हणजे ३७ व्या दिवशी, “धुरंधर” चित्रपट चांगला कमाई करत असताना, प्रभासला मोठा धक्का बसला आहे. कारण “द राजा साब” चित्रपटाची कमाई दुसऱ्या दिवशी किमान ५०% कमी झाली आहे.

‘द राजा साब’ची दुसऱ्या दिवशीच्या कमाईत ५०% घसरण

‘द राजा साब’ हा चित्रपट गुरुवार, १० जानेवारी रोजी पेड प्रिव्ह्यूसह प्रदर्शित झाला. पेड प्रिव्ह्यूमधून चित्रपटाने ९.१५ कोटी रुपये कमावले आहेत. त्यानंतर पहिल्या दिवशी ५३.७५ कोटी रुपये कमावले. दोन दिवसांत, चित्रपटाने देशांतर्गत ६० कोटींहून अधिक आणि जगभरात १०० कोटींहून अधिक कमाई केली आहे. परंतु, तिसऱ्या दिवशी चित्रपटाची कमाई जवळजवळ ५०% कमी झाली. चित्रपटाला फक्त २७.८३ कोटी रुपयेच कमाई करता आली. परिणामी, ‘द राजा साब’ने दोन दिवसांत देशांतर्गत एकूण ९०.७३ कोटी रुपयांची कमाई केली.

तान्हाजी चित्रपटाचा ६ वर्षांनी दुसरा भाग येणार? अजय देवगणच्या ‘त्या’ पोस्टमुळे चर्चांना उधाण

‘द राजा साब’ ने प्रत्येक भाषेतून किती कमाई केली?

‘द राजा साब’ ने तेलुगूमध्ये सर्वाधिक कमाई केली, ₹७८.६८ कोटी कमावले, तर हिंदीने ₹११.२ कोटी कमावले. तमिळमध्ये चित्रपटाने ₹५.५ दशलक्ष, कन्नडने ₹१६ दशलक्ष आणि मल्याळमने फक्त ₹१.४ दशलक्ष कमावले. शनिवारी ‘द राजा साब’ चे ऑक्युपेन्सी आकडे तेलुगूमध्ये ४४.००% होते. सकाळचे शो २८.९५% ने कमी सुरू झाले, परंतु संध्याकाळ आणि रात्रीच्या शोमध्ये सुधारणा झाली. रात्रीच्या शोमध्ये ऑक्युपेन्सी ५१.२५% पर्यंत पोहोचली. परंतु, हिंदी प्रेक्षकसंख्या कमकुवत राहिली, १२.९५%, सकाळच्या शोमध्ये फक्त ६.७२% होती, तर रात्रीच्या शोमध्ये ती १९.४५% पर्यंत वाढली. दरम्यान, तमिळ प्रेक्षकसंख्या २१.११% होती, रात्रीच्या शोमध्ये ऑक्युपेन्सी ३४.४३% होती, जी चांगली होती.

‘द राजा साब’ वर्ल्डवाइड कलेक्शन

जगभरातील कलेक्शनबद्दल बोलायचे झाले तर, ‘द राजा साब’ ने परदेशी बॉक्स ऑफिसवर कमाईचा समावेश करून दोन दिवसांत ₹१३८.४ कोटी कमावले आहेत. प्रभासचा ‘द राजा साब’ प्रदर्शित झाल्यामुळे ‘धुरंधर’ च्या कमाईत घट झाली. त्यावेळी त्याने ३.५ कोटी रुपये कमावले. याचे एक कारण म्हणजे सुट्टीचा काळ संपला, ज्यामुळे चित्रपटाच्या गतीवर परिणाम झाला आहे. परंतु, ३७ व्या दिवशी, म्हणजेच सहाव्या शनिवारी, ‘धुरंधर’ ने कमाईत थोडीशी वाढ करून ५.७५ कोटी रुपये कमावले आहे. आता ३७ दिवसांत देशभरात ७९९.५० कोटी आणि जगभरात १२३९ कोटी रुपये कमावले आहेत.

बॉयफ्रेंडच्या मृत्यूनंतर आयुष्य अंधारात, भावासह जेलमध्ये पोहोचली अभिनेत्री; म्हणाली,”आमच्या घरात देवांचा फोटो नाही..”

‘धुरंधर’ ला ‘द राजा साब’ कडून मोठा धक्का बसला आहे. आदित्य धर दिग्दर्शित या चित्रपटाने विक्रमी कमाई केली आहे. दुसऱ्या आठवड्यात त्याने पहिल्या आठवड्यापेक्षा जास्त कमाई केली. जेव्हा त्याने जगभरात १२०० कोटींचा टप्पा ओलांडला तेव्हा सर्वांना आश्चर्यचकीत झाले. त्याच वेळी ‘धुरंधर’ने देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवरही शानदार कामगिरी केली आहे. याचे एक कारण म्हणजे सुट्टीचा हंगाम, ज्यामध्ये ख्रिसमस ते नवीन वर्ष यांचा समावेश होता. ‘धुरंधर’ नंतर अनेक मोठे चित्रपट प्रदर्शित झाले, ज्यात जेम्स कॅमेरॉनचा ‘अवतार ३’, कार्तिक आर्यनचा ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ आणि अगस्त्य नंदाचा ‘इक्कीस’ या चित्रपटांचा समावेश आहे, परंतु याचा ‘धुरंधर’च्या कमाईवर परिणाम होऊ शकला नाही. पण ‘द राजा साब’च्या रिलीजने निश्चितच त्याला धक्का बसला आहे.

 

Published On: Jan 11, 2026 | 01:52 PM

